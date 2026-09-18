El economista y activista austriaco Günther Fehlinger-Jahn sorprendió al publicar en X un mensaje en el que afirma: “Quiero México en la Unión Europea ahora”, desatando diversas reacciones.

“Los austriacos siempre han querido a México en la Unión Europea” Günther Fehlinger-Jahn, economista y activista austriaco

Aunque algunos usuarios cuestionaron la viabilidad de la propuesta, el político insistió en su petición y reiteró su interés en anexar a México a la “Unión Europea 50″.

La propuesta, apoyada con los hashtags #EU50 y #FeelTheFehlinger, llega pocos días después de que Bruselas propusiera a Canadá convertirse en su primer “miembro asociado” pese al rechazo de Donald Trump.

¿México en la Unión Europea? (Captura de pantalla )

Activista austriaco lanza propuesta a México y arremete contra Donald Trump

La idea de integrar a México a la Unión Europea volvió a generar ruido en redes luego de que el activista austriaco Günther Fehlinger-Jahn publicara una serie de mensajes en X donde impulsa su proyecto “EU50”

El punto que más llamó la atención fue su mensaje dirigido a Washington, en el que sostuvo que gracias a las amenazas de Donald Trump, ahora México fortalece su asociación y es un gran aliado para Europa.

“Trump habla de aranceles, mientras que Europa y México están profundizando su asociación económica y política. En mayo de 2026, la UE y México firmaron una asociación estratégica actualizada y un acuerdo comercial provisional” Gunther Fehlinger-Jahn, economista y activista austriaco

Fehlinger aprovechó ese choque diplomático para reforzar su narrativa de que México y Canadá deberían acercarse a Europa, aunque él mismo reconoce que su propuesta es política y no viable bajo las normas actuales.

¿México en la Unión Europea? (Captura de pantalla )

¿Quién es Günther Fehlinger-Jahn, austriaco que quiere a México en la Unión europea?

Günther Fehlinger-Jahn es un economista, consultor y activista político austriaco, especializado en reformas económicas e integración europea.

Fue secretario general de la SME Union del Partido Popular Europeo y hoy impulsa campañas de ampliación de la UE y la OTAN. FFehlinger+1

Su propuesta de incluir a México en una futura comunidad europea es una iniciativa personal difundida en redes, no una propuesta oficial de la UE.