Tengo otros datos

El peso mexicano cerró la jornada de este miércoles 5 de julio en 17,0141 unidades por dólar estadounidense en su valor interbancario a 48 horas, pero durante la sesión superó el piso de los 17 pesos hasta 16,9920, un nivel no observado desde el 2015, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico) y expertos.

La depreciación del dólar frente a la divisa azteca, no le parece que sea una buena noticia para la economía del país a Enrique De la Madrid ya que este político argumenta con datos parciales y sesgados que lo único barato hoy en día en México es la divisa de lo Estados Unidos y que los precios de la leche, los huevos entre otros alimentos están por los cielos, por lo que no les alcanza para adquirirlos a la mayoría de la población e irónicamente dice que “tendríamos que hacernos tacos de dólar para comer, que es para lo único que no va alcanzar”.

El priista también alega que nadie le ha informado al presidente que los productores agropecuarios están recibiendo menos pesos por las frutas y verduras que exportan, además que estamos compitiendo con mercancías del exterior mas baratas por tener un peso fuerte y que las personas que reciben remesas obtienen menor cantidad de moneda mexicana por sus dólares.

Los datos que le faltan al abogado egresado de la UNAM para redondear sus dichos es que la tasa de inflación general mexicana bajó en la primera quincena de junio hasta el 5.18%, gracias a la caída de precios de energéticos y agropecuarios, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este viernes 7 de julio la institución que preside Graciela Márquez dará el informe del Índice Nacional de Precios al Consumidor en la segunda quincena del sexto mes del año y se espera que este baje en una mayor proporción.

El Consejo General de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) publicó hace unos días que a pesar del impacto en la economía mexicana que se observó por la pandemia y la alta inflación provocada por el conflicto bélico en Ucrania, la pobreza laboral en el país ha disminuido 2.2 puntos porcentuales durante el gobierno de la Cuarta Transformación, lo que equivale a que 2.5 millones de personas ya pueden adquirir con su ingreso laboral una canasta básica.

El CONEVAL informó también que “entre el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, a nivel nacional el ingreso laboral real promedio per cápita presentó un aumento de 6.8% al pasar de $2,862.65 a $3,058.60 pesos mensuales, respectivamente. Durante este periodo, un total de 31 de las 32 entidades federativas presentaron un aumento en el ingreso laboral real per cápita”; estas cifras nos muestran con cabalidad que el poder adquisitivo de los mexicanos ha aumentado significativamente.

Variación porcentual del ingreso laboral real (Especial)

Otro de los puntos que no contempla en su análisis del hijo del expresidente Miguel De la Madrid es que el 50% de las mercancías y servicios que consumen los mexicanos son adquiridos en el exterior y al tener un peso fuerte estos artículos tienen un menor precio en el mercado nacional, lo que favorece a que disminuya la inflación, además la deuda externa en dólares disminuye en moneda azteca.

En el quinto mes de este año las exportaciones totales de mercancías registraron un avance mensual de 2.78%, esto debido a un crecimiento de 2.9% en las exportaciones no petroleras y de 0.71% en las petroleras, esto de acuerdo con cifras del Inegi. Estos datos muestran que los productos mexicanos en el exterior no están perdiendo competitividad por el súper peso como afirma Enrique De la Madrid.

La venta de mercancías mexicanas en el exterior marcó un récord histórico en el 2023, siendo este incremento del 4.6% a tasa anual y donde destacan las exportaciones de la industria automotriz.

Lo que si es cierto es que familias en territorio nacional que reciben remesas del exterior obtienen menos pesos por sus dólares que antes, pero esto no es tan significativo.

El análisis que hace el Sr. Enrique De la Madrid acerca de que no es bueno tener un súper peso es erróneo y sesgado ya que tener una moneda fuerte tiene más beneficios para la mayoría de mexicanos.