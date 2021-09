“Una película de policías”, no en mi administración: Harfuch

#ENTREVISTA

“¿Por qué ser policía?”

Reportera: ¿Omar García Harfuch viene de una familia de policías?

García Harfuch: Nadie en mi familia estuvo como tal en la policía ; mi papá ocupó la misma titularidad de secretario de seguridad pero en la llamada Secretaría de Protección y Vialidad en 1989; su carrera fue más política. Mi papá muere en 1998 y yo ingreso a la Policía Federal en 2008, diez años después de su fallecimiento.

Le puedo decir que yo tenía ingresos estables, pero sentía que no estaba haciendo absolutamente nada por mi país; esto lo he platicado con gente cercana a mi familia y gente que me conoce bien, lo sabe. En ese momento se abre la convocatoria para la Agencia Federal de Investigación, la AFI y fui a las oficinas de la Agencia, cuando llegabas para llenar tu alta y postularte para aspirar a ser agente federal de investigación, el formato que te daban ya decía Policía Federal Preventiva, la PFP.

En aquellos tiempos se hacía la unificación de la PFP y la AFI, para después formar la Policía Federal. Tres o cuatro meses después ingreso a la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la PFP, que al poco tiempo desapareció y se convirtió en la División de Investigación de la Policía Federal .

Reportera: ¿Por qué ser policía?

García Harfuch: Creo que es uno de los pocos trabajos en este país donde se puede ver un resultado inmediato de lo que haces por la sociedad o de lo que haces por alguien. No dudo que en otros trabajos también, pero en la policía lo que tú hagas tiene una repercusión casi inmediata de manera positiva o negativa en cientos y miles de familias que no conoces.

Reportera: ¿Por unos pagan todos?

García Harfuch: La policía da una satisfacción que pocos trabajos dan. También, si haces un mal trabajo puedes impactar de manera negativa inmediatamente. Todos hemos visto que diez acciones buenas de la policía cuentan, pero cuando hay una mala acción es brutal para las instituciones de seguridad, sean federales, locales, municipales.

“Nos ha costado décadas crear una institución”

Reportera: Los mexicanos tenemos una percepción mala de la policía , en primer lugar que son corruptos; en segundo, el prejuicio de que no tienen educación, y el tercero, que ser policía fue o es la única alternativa de trabajo que tuvieron por la falta de oportunidades . Y le pregunto secretario, ¿cómo manejar a tantos policías en la Ciudad de México, con estas carencias?

García Harfuch: Cuando llegamos a la secretaría uno de nuestros principales objetivos, si no es que el principal fue y es, hacer de la policía de la Ciudad de México un referente nacional. ¿Cómo? Usted dijo algo muy importante, muchos ingresan porque fue su última opción, por necesidad, porque ya no encontraron otro trabajo, entran a la policía . Pero eso no es culpa de los policías.

Nos ha costado durante décadas crear institución. Con el apoyo de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum , tenemos el proyecto de desarrollo profesional del servicio de carrera , y eso sirve justamente para que una persona que ingrese a la policía de la ciudad de México tenga un proyecto de vida . Desde que inicia un desarrollo de carrera, prestaciones adecuadas y que al jubilarse se vaya orgulloso de haber servido a una institución.

“La capacitación”

Reportera: ¿Una mujer al frente de la Universidad de la Policía?

García Harfuch: La subsecretaria de desarrollo institucional, Marcela Figueroa , tiene la Universidad de la Policía, y los primeros cambios que se hicieron fue doblar el tiempo de preparación de los policías. Cuando llegamos, los elementos se formaban en tres meses, es imposible formar un elemento en tres meses; nosotros queríamos que fuera de un año. Obvio no nos dio ni el tiempo, ni el presupuesto, pero sí logramos de manera inmediata que las próximas generaciones tuvieran una formación de ocho meses ; seis meses presenciales y dos fuera de la Institución, con un tutor en la calle.

Hoy tenemos generaciones diferentes — vamos en la tercera — porque se integran materias como equidad de género , derechos humanos ; siempre ha habido materias de derechos humanos, pero aquí les explicamos los derechos humanos aplicados todos los días a la labor policial , no solo les estamos dando materias por dar, es una capacitación más práctica que teórica.

Tenemos compañeros, que cuando llegamos a la secretaría y la fortalecemos y cambiamos de manera total la subsecretaría de Inteligencia para convertirla en la subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, solo aspiraban a estar parados en cierto lugar, haciendo una vigilancia de 12 horas y que hoy son o están convirtiéndose en grandes investigadores que rinden informes al ministerio público, que integran de manera adecuada carpetas de investigación, etc.

“Una película de policías”

Reportera: Próximamente se estrena un documental de Netflix, “Una película de policías”. Se dice que los actores tomaron clases en una Academia de la CDMX , ¿tenía conocimiento de esto?

García Harfuch: Sé que existe la película , sé que va salir, no se grabó estando nosotros en la secretaría, fue antes, con el anterior secretario y el anterior al anterior. Con el anterior secretario, sí, confirmado. No se grabó estando nosotros, entonces tampoco tengo mucho conocimiento de cómo fue hecha la película o de qué trate.

Es decir, si la película se grabó con dos secretarios anteriores, uno estaba en la administración de Miguel Ángel Mancera (2012 -2018) y el otro con Claudia Sheinbaum.

El anterior a Omar García Harfuch fue Jesús Orta , quien renunció por “motivos personales” pero le había llegado una orden de aprehensión por el presunto desvío de recursos cuando se desempeñaba como secretario general de la Policía Federal, cuando Miguel Ángel Osorio Chong estaba en la Secretaría de Gobernación.

√ Hiram Almeida (15 de diciembre de 2014 - 4 de julio de 2018)

√ Jesús Orta Martínez (5 de diciembre de 2018 -3 de octubre de 2019)

√ Omar García Garfuch (04 de octubre de 2019)

“Los estímulos necesarios”

Reportera: ¿Qué pasa con los policías que hacen bien su trabajo? ¿Basta con un reconocimiento?

García Harfuch: Tenemos diferentes esquemas de incentivos , estamos poniendo mucha atención en los compañeros que hacen acciones heroicas. Tenemos el caso de una compañera en la alcaldía Magdalena Contreras, que tuvo un enfrentamiento con dos delincuentes , abate a uno de ellos y en plena acción resultó ilesa. Ella fue ascendida de manera inmediata.

Una cosa es el ascenso por la acción heroica que tuvo y otra es cuando ella pide la oportunidad como mando en ese sector. Hace un examen, lo aprueba y ahora está como mando en esa alcaldía.

Estamos tratando —y ahorita me explico por qué digo tratando—, de incentivar a todos esos compañeros que tienen acciones muy relevantes. Las acciones van desde enfrentamientos con la delincuencia, que son acciones muy delicadas; pero también tenemos otros casos como el policía de tránsito que se hizo viral en redes sociales , donde estaba con el agua más arriba de las rodillas a medio Periférico. Él es un mando, él ya era mando, y estaba con una sonrisa dirigiendo el tráfico, todos lo vimos. Él ya ha tenido incentivos, recibe otro tipo de incentivos. Y más que un incentivo aislado, se le da un seguimiento a su carrera.

“El acoso a las policías mujeres”

Reportera: En el tema de las mujeres policía, ¿qué decir sobre las denuncias de acoso?

García Harfuch: Agradecemos la colaboración de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que nos ha dado un apoyo total. Cada que hay una denuncia de acoso , inmediatamente pasa a nuestra área de unidad de género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es una extensión de la fiscalía que de manera inmediata dan un acompañamiento psicológico y personal a la compañera, para llevarla a la fiscalía y que pueda darle un seguimiento a su denuncia.

Evitar el acoso y el abuso a una mujer en la secretaría para nosotros es prioridad . Desde el día 1 que encabezamos la dependencia fue una instrucción muy clara de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ella es la que nos alerta de que había una serie de quejas, acoso, abuso y por eso sondeamos de manera permanente el ambiente de cómo se sienten nuestras compañeras. No puedo decir de ninguna manera, que esté erradicado , pero le puedo decir con seguridad que hemos avanzado mucho en el tema.

“Policías que investigan”

Reportera: ¿Se ha hecho una limpia en la secretaría?

García Harfuch: Sí , y quisiera explicar brevemente cuál es la diferencia de la depuración que nosotros hacemos. Normalmente se habla desde hace muchos años de la depuración de las instituciones de seguridad en este país; pero depuración no es simplemente agarrar una hoja con todos los que reprobaron y decir quedas fuera de la institución, sin un previo análisis.

En diciembre de 2019 enviamos una iniciativa al Congreso para poder investigar. A partir de marzo del 2020, se aprueba la ley donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX ya puede investigar. La dependencia siempre había sido una policía 100% preventiva. Hoy —a pesar de que nuestra esencia es en un alto porcentaje preventiva—, el área de investigación ha dado un gran resultado en el combate a la delincuencia, partiendo de una premisa muy sencilla: no se pueden disminuir los delitos, si no detienes a quienes los cometen. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con las investigaciones, esas facultades que tiene la secretaría para investigar, son las mismas facultades que tiene el área de asuntos internos para investigar; es decir, las mismas herramientas que usamos para investigar a los delincuentes, son las mismas que hemos usado para identificar delincuentes que lamentablemente están dentro de la institución , o que se nos han colado.

Reportera: ¿Resultados?

Llevamos 67 órdenes de aprehensión por delitos, algunos graves otros no. Son 67 investigaciones internas y eso hace la diferencia; porque estamos hablando de una depuración real, justa. No solo estamos hablando de una depuración a contentillo del mando. Ya se comprobó con el ministerio público, ya se integró la carpeta de investigación de manera adecuada y el MP pudo acreditar ante el juez para obtener las órdenes de aprehensión. 67 compañeros que se les han cumplimentado órdenes de aprehensión por diversos delitos. Más de mil suspendidos, de estos mil no quiere decir que todos sean culpables. También la suspensión cuando es un hecho relevante grave, de inmediato el compañero se separa , no como antes que los dejaban suspendidos años, y si eran inocentes o culpables ya estaban suspendidos. Hoy no, si es inocente de manera inmediata se le reinstala.

“Narcomenudeo y cárteles”

Reportera: Hace unas semanas, en la alcaldía Azcapotzalco vecinos denunciaban narcomenudeo en los servicios de comida rápida. ¿Ustedes tienen una denuncia sobre esto?

García Harfuch: Toda la semana recibimos a vecinos de distintas alcaldías. Antes de que usted llegara recibimos en un auditorio a vecinos principalmente de Tlalpan y Álvaro Obregón. Y ahí atendemos denuncias de viva voz de los vecinos. En algún momento —no me tocó en Azcapotzalco—, en Miguel Hidalgo sí denunciaron que servicios de comida rápida estaban relacionados con el narcomenudeo . Al momento, nosotros no tenemos identificado que sea así y tenemos muchos cateos por narcomenudeo, más de 500. Todas las semanas, decenas de detenidos por narcomenudeo, pero no relacionados con servicio de comida rápida.

Reportera: ¿Están operando cárteles aquí en la CDMX?

García Harfuch: Sí por supuesto , algo que ha dejado claro la jefa de gobierno es que nosotros nunca hemos negado la presencia de un grupo delincuencial importante en la ciudad, al contrario se le ha combatido a diario. Todos los días junto con la fiscalía y las instituciones del gobierno federal, que han sido de gran ayuda para nosotros; hemos tenido operaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina para combatir estos grupos.

Reportera: ¿El más fuerte es el CJNG?

García Harfuch: No es como tal el más fuerte , aquí tenemos células muy locales. A diferencia de otros estados, los grupos fuertes que operan en el interior del país no tienen la misma fortaleza. Aquí son más fuertes los grupos más locales como en las zonas del centro, ustedes han visto que ha sido una desarticulación constante de estos grupos. Por ejemplo, en febrero detuvimos a líder de venta de droga de toda la zona sur de Tlalpan. Tenemos células delictivas muy territoriales, no tenemos un grupo como tal , que digamos es el jefe de toda la Ciudad de México.

“El riesgo de ser policía”

Reportera: Ya pasó más de un año de su ataque ¿Teme otro atentado?

García Harfuch: Siempre hay un riesgo latente porque no lograron su objetivo. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo aquí, no hemos disminuido las actividades. La seguridad se ha reforzado mucho. Pero lo que más se ha reforzado son las operaciones en contra de la delincuencia en la ciudad, me refiero a delitos graves y menores pero estamos comprometidos en esto todos los días.

Reportera: Tras el atentado, corrió la versión de que podían haber sido ustedes mismos los que hicieron este atentado … ¿Cuál es su opinión?

García Harfuch: La verdad no había escuchado esa versión, fue muy lamentable lo que pasó, perdió la vida una persona civil que estaba ahí, que no tenía nada que ver con nosotros, me refiero a la institución. Perdió la vida Edgar, que era mi conductor; Rafael, mi jefe de ayudantes que iba atrás —jefe de escoltas, el cargo que tenía en la secretaría—, y que fue una situación muy muy lamentable.

Contrario a lo que piensa la gente, no fallaron . Ellos iban a matar personas y lograron asesinar a tres, entre ellas una persona inocente. Dos policías hirieron a dos escoltas que iban atrás en un vehículo. Uno quedó gravemente herido, que ahora ya está bien, pero fueron lesiones graves.

Reportera: ¿Vale la pena el riesgo?

García Harfuch: Yo creo que vale la pena hasta que tú quieras . Creo que sería egoísta pensar en una sola familia —que es la mía— y no en todas que son mi responsabilidad, por un encargo que tengo de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum , de yo cuidar y proteger a las familias que no conozco, por que son cientos de familias, miles en la Ciudad de México, que son absolutamente mi responsabilidad. Entonces el tiempo que yo esté en la dependencia, tengo que pensar que mi prioridad es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía de la Ciudad de México y cuidar lo que tengo que cuidar. Desempeñar mi trabajo, con absoluto compromiso de lunes a domingo, de lo que tenga que hacer aquí. El día que ya no quiera y decida ver mis temas personales, prefiero darme de baja.

“Las marchas de mujeres”

Reportera: ¿Cuál es su opinión sobre las marchas feministas?

García Harfuch: Cada manifestación, específicamente las marchas feministas que hemos tenido, hemos visto la actuación de las mujeres policías que ha sido realmente sobresaliente, las compañeras han resistido.¿Cuál ha sido el trabajo de las compañeras? Esto está a la vista de todos, a todas luces se ha documentado y grabado donde las compañeras contienen . Están ahí para contender, porque no podemos permitir que lleguen y rompan cualquier cantidad de negocios, porque la gente de los establecimientos nos está pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que están haciendo las compañeras? Poner vallas, proteger ciertos lugares y cuando hay violencia se hace un encauzamiento donde invitamos a que dejen las agresiones. Cada vez más participan personas de derechos humanos, que son testigos de lo que estamos haciendo. Principalmente lo que estamos realizando es encauzar, para que no avancen y no lastimen a más compañeras, tampoco que causen mayores destrozos.

Reportera: ¿El uso de gases en las marchas?

García Harfuch: Yo le puedo asegurar que la policía no ha usado en ninguna ocasión, ni un solo gas lacrimógeno, gas pimienta, de ningún tipo, porque no tenemos.

Me preguntaron la vez pasada, del por qué decíamos que no existían los granaderos , si se veía a los policías con un escudo y casco, que era el mismo equipamiento. Pero no lo es, es totalmente distinto lo que tenía el cuerpo de granaderos, que ya no está en la policía. Es un equipamiento totalmente distinto y una manera de actuar totalmente distinta. ¿En qué consistía el cuerpo de granaderos? El uso de casco y escudo —que hoy usan los compañeros para su protección por supuesto—, pero los granaderos además traían tolete, venían armados, gas pimienta, gas lacrimógeno, fusiles que lanzan granadas de 40mm llenas de gas. En todas las marchas los granaderos llegaban y hacían detenciones . Hoy no tenemos ni una sola detención en una marcha . No traen gas, no traen toletes, no traen gas pimienta, no traen los lanzagranadas de gas. Es un equipamiento totalmente distinto y es una manera de actuar diferente.

Reportera: Luego de que la SCJN lograra un paso histórico para las mujeres mexicanas de aprobar la despenalización del aborto en México…¿Usted está a favor del aborto?

García Harfuch: Nosotros estamos a favor, como policía de la Ciudad de México, de la ley. Hoy mi posición es proteger los derechos de los ciudadanos y proteger a la ley de la Ciudad de México.

Reportera: La seguridad en el transporte público ¿ya la libramos o estamos como el Edomex?

García Harfuch: Recordemos cómo estaba el robo a transporte público cuando inicia este Gobierno. Una de las promesas que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum , en el primer informe que a mí me tocó con ella, fue la de que bajaba el robo a bordo del transporte público , porque estaba altísimo. Hoy no cantamos victoria, no estamos satisfechos y seguimos trabajando. Hay una disminución del 2019 al 2021, del 40% aproximadamente en robo en el transporte público.

“La alcaldesa”

Reportera: Y ¿qué pasó con Lía Limón y los policías que presuntamente le pegaron? ¿Sí hubo detenidos?

García Harfuch: No, hubo detenciones de policías , entiendo que hay una investigación por parte de la fiscalía. Yo me puse en contacto de manera inmediata con la alcaldesa electa, Lía Limón , para preguntarle cómo estaba. Intercambiamos ciertas opiniones. Nos vamos a reunir pronto . Es muy importante mencionar cuál es el actuar de la policía en las marchas si es que queremos que los ciudadanos lo vean. La policía está en una valla, en esta y en la mayoría de las marchas sin moverse, contrario a lo que hacían los granaderos, iban hacía donde estaban los manifestantes.

Esa vez en el Congreso fue a petición del propio Congreso para evitar que pasarán manifestantes al recinto. El libre tránsito siempre está, pero esa valla estaba ahí para protección del Congreso. Es muy fácil que se dé un altercado, cuando había gente que estaba claramente provocando, no me refiero a los alcaldes, pero está grabado y había gente de civil que estaba provocando a los policías .

“Claudia”

Reportera: ¿Desde hace cuánto tiempo que conoce a Claudia Sheinbaum ?

García Harfuch: La conocí en junio del 2019; me integre a la policía de investigación ese mismo año, es el tiempo que tengo de conocerla.

Reportera: Ya que estamos rumbo al 2024 ¿Le gustaría que la jefa de gobierno fuera una candidata a la presidencia ?

García Harfuch: La confianza que nos ha dado la jefa de gobierno, yo estoy seguro que sí nos la tiene, porque nos tiene en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX , que es una de las secretarías más importantes , lo que nos ha encargado es sólo el tema de seguridad. Nunca nos ha metido en un tema de ayudarle en algo más. Ella está comprometida al 100% con la ciudad. Honestamente, yo no la veo pensando en este momento, a la propia jefa de gobierno, en otra cosa. Yo la veo de lunes a domingo, metida en el gabinete de seguridad, todos mis compañeros de gabinete y yo la vemos inmersa en las tareas de la ciudad de México. En este momento yo no la veo dedicada a otra cosa. Claro que me gustaría que aspirara a algo más, por supuesto. Pero a nosotros no nos ha mencionado ni algo cercano a eso.

“Las cárceles”

Reportera: En el tema de las cárceles secretario ¿Ustedes tomarán el control?