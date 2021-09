Despenalización del aborto es logro de la “Marea Verde”, aclara Arturo Zaldívar

México.- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que la despenalización del aborto en Coahuila, que deja un precedente para los juzgadores de todo el país, es un logro de “la marea verde” de niñas, jóvenes, mujeres y personas con capacidad de gestar que lucharon por sus derechos día a día.

En conferencia de prensa, Arturo Zaldívar reconoció como histórica la determinación de los ministros de la SCJN sobre la despenalización del aborto, pero expuso que él y sus compañeros fueron únicamente un instrumento para este fin.

“Este es un logro de las miles de mujeres que han luchado por sus derechos, de las que ya no están y de esta marea verde de niñas, chicas y jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos”

Arturo Zaldívar acotó que la despenalización del aborto es también un homenaje a las mujeres que murieron debido a los abortos clandestinos y a quienes fueron encarceladas por ejercer el derecho a decidir.

Arturo Zaldívar dijo que la sentencia para despenalizar el aborto es un parteaguas en la historia de los derechos de las mujeres y personas gestantes. Además, dijo que la sentencia coloca a la Suprema Corte como una de las más vanguardistas del mundo.

Sin embargo, el ministro presidente explicó que le pareció incongruente que se haya dejado un artículo con preceptos que dificultan el aborto en casos de violación, malformación del feto y peligro de vida de la madre. Pese a ello, indicó que se debe de ver la coincidencia en vez de los enfoques y discrepancias, en este momento.

“Sigo con mi postura de que un derecho constitucional no puede ser a la vez un delito. Me parece una incongruencia invalidar las sanciones y dejar el tipo de delito intocado. Me parece que si queríamos ser congruentes debíamos invalidar todos los preceptos y así lo haré valer en mi voto correspondiente”

Arturo Zaldívar