María Sorté asegura que es un milagro que Omar García Harfuch esté vivo tras atentado

El pasado 28 de junio del 2020, Omar García Harfuch sufrió un atentado en Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec.

A casi un año del incidente, María Sorté habló sobre el atentado que sufrió su hijo y aseguró que es un milagro que el funcionario público se encuentre con vida.

María Sorté sobre atentado a Omar García Harfuch : “Supieron que era un milagro”

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, María Sorté confesó que le ha costado trabajo aceptar la profesión de Omar García Harfuch.

La actriz destacó que su hijo siempre se encuentra amenazado, por lo que a ella no le queda otra cosa que confiar en Dios.

“Y yo, lo pueden hacer otros, pero tú no. No vas a enderezar al mundo ni al país pero alguien tiene que estar. Siempre poniendo en las manos de Dios porque no hay otra. Siempre amenazado y yo también poniendo a su familia en las manos de Dios” María Sorté

En el video María Sorté contó sobre cómo se enteró del atentado en contra de Omar García Harfuch.

“Mara, fue, no, no, no. La cosa más terrible. Cuando no trabajo soy bien perezosa. No me levanto temprano. Entra mi hijo y me dice, “no te asustes mamá, no te asustes. Omar está bien, sufrió un atentado, pero no te asustes” María Sorté

La famosa destacó que de inmediato prendió la televisión para enterarse de la noticia, aunque se encontraba muy preocupada.

“Me paro para la tele, prendo la tele, me temblaban las piernas y comienzo a ver. No podía creerlo y comencé a rezar, todavía no me llegaba a mí que estaba bien” María Sorté

María Sorté puntualizó que es un milagro que Omar García Harfuch se encuentre con vida.

“Hasta los más escépticos supieron que era un milagro porque primero la camioneta parecía coladera. Segundo porque se les encasquillaron armas y corrieron, entonces yo solo tengo que darle muchas gracias a Dios” María Sorté

La actriz puntualizó que ella le ha pedido a Dios que cuiden a su hijo y considera que esa noche estuvieron cuidándolo.

“El susto yo creo que no se me ha pasado, cada noche y mañana digo cómo estás mi hijo” María Sorté

María Sorté señaló que cuando lo vio por primera vez a su hijo tras el atentado lo abrazó y le dijo que debería de estar consciente que es un milagro que se encuentre con vida.

Algo de lo que se arrepiente la actriz es no haberles enseñado a sus hijos más películas de teatro para que quisieran dedicarse al espectáculo.

Pero los 20 años Omar García Harfuch sabía a lo que quería dedicarse.