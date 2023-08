Este viernes, Los Mochis, Sinaloa recibió la visita de Beatriz Paredes Rangel . La senadora es seria aspirante a la candidatura presidencial de su partido y en consecuencia para el Frente Amplio por México el próximo 2024.

Tuvo una agenda intensa, poco y nada discordante con el tono de su activismo en los últimos días. Le reconozco su estamina física, seguramente ligada a su fortaleza mental y aguzada capacidad. Sin que se trate de ‘callar bocas’ ha hecho quedar muy mal a quienes le cuestionan su movilidad y estado de salud.

Pude estar en la ciudad de los vientos con olor a caña, asistir a un par de eventos y al final del día, en el ocaso de los atardeceres que regala la ciudad esmeralda, lograr una más que amena charla con la senadora de Tlaxcala.

El calor intenso del día propició un diálogo que apuramos con agua de Jamaica. La plazuela 27 de septiembre y sus luminarias eran vista imperdible desde el céntrico hotel en el que conversamos.

Beatriz estila experiencia y liderazgo. También humildad. No es rebuscada, es una mujer auténtica, amiga de las y los amigos. Es de las que llevan sus giras de la manera más austera posible. No se hace acompañar de un equipo robusto para impresionar.

Tiene claridad en sus ideas, cimentadas en una convicción ideológica firme. Impecable en sus expresiones, denota que ‘le entiende’ a esto de la política a nivel nacional e internacional. Para ella, la política es un oficio de toda la vida.

‘Sin cola que le pisen’ y las manos limpias. Se mueve como quien se sabe con la capacidad suficiente de entrarle a un tema tan complejo como lo es una candidatura presidencial.

Veo en ella una mujer con tesón y competitiva, auténtica y conocedora. Hoy hay quienes tratan de emular, solo que ella no imita. Tiene amplio conocimiento de nuestro México. Su trayectoria política y de partido le da las tablas para abanderar a pie juntillas las causas sociales que el viejo PRI enarboló en sus mejores momentos.

“Soy todo terreno, es la era de las mujeres, seré candidata”, dijo con firmeza, convencida a plenitud de que México está listo para ser gobernado por una mujer.

Al final, me quedo con una plática interesante, intensa y amena. Me atrevo a evocar a Frida Kahlo para referirme a Beatriz; al igual que ella, la tlaxcalteca lleva 4 cirugías, ella en el pie, tras el accidente que tuvo. En buena medida, símbolos de la mujer mexicana.

Quienes conocen a Paredes Rangel saben que vive con pasión, le gusta la música, la pintura, el color, bailar, es apasionada de la vida, gran lectora, culta, escribe canciones, novela y poesía, se da tiempo para todo… Vive. Es adicta a Romeo y Julieta, a Gabriel García Márquez…Y a la surrealista Remedios Varo. Entre muchos otros. Verdaderamente la senadora de Tlaxcala requiere otro espacio, solo para hablar de ella, de su personalidad y su impresionante folclore.

Senadora Beatriz Paredes Rangel en su visita a Sinaloa (Vanessa Félix)

La entrevista

En sus recorridos por los distintos estados Beatriz Paredes ha tenido la oportunidad de escuchar el sentir de la sociedad, ve a la gente muy decidida; “La verdad es que he tenido eventos muy buenos, con muchísima gente y con mucho entusiasmo”. Destaca que nota una preocupación constante por la inseguridad en el país.

Hablamos sobre las renuncias de militantes y amigos priistas; al respecto dijo: “Creo que todo militante es valioso, pero también pienso que estamos en una etapa en donde cada quien asume sus actos”.

En ese tenor, también platicamos sobre el PRI nacional y el momento que se vive con la dirigencia de Alito Moreno ; “Creo que hay que realizar una muy profunda reforma, creo que después del proceso electoral, tendrá que realizarse y tendrá que encontrar su lugar en la nueva realidad política de México. Pero me parece que tendrá que reformarse”, enfatizó Paredes Rangel.

También sobre el proceso electoral del 2024: “Sería esencial primero que no fuera una elección de estado, que no haya injerencia gubernamental, que se respete la libertad de los votantes, que participen de manera mayoritaria y contundente la ciudadanía, y desde luego las autoridades garanticen que no haya injerencia de grupos de poder, que los poderes facticos no interfieran”.

Beatriz Paredes conoce muy bien a los sinaloenses. Quizá mejor que nosotros mismos dice. Tiene muy buenas amistades en la tierra de los once ríos. Respecto a su gira dijo estar muy contenta.

Beatriz Paredes: “Me fue muy bien y muy contenta, al mismo tiempo muy comprometida con los agricultores, los campesinos, con diseñar una gran política pesquera y desde luego darle un golpe de timón a la política agrícola. Vamos a seguir luchando con ellos, pero la verdad es que este gobierno federal ha fallado no sólo a los sinaloenses sino a todos en el país en el tema agrícola”.

La senadora le entiende muy bien a la política, a pregunta expresa le dije; Ya se va… ¿Cómo calificaría al presidente AMLO? Dijo: Todavía no se va, un año es mucho.

“Tiene resultados paradójicos. A mí el proyecto del Istmo de Tehuantepec me parece un proyecto muy importante, el diseño me parece correcto, me parece que puede ser muy relevante, que hay que respaldar”.

“La decisión de apoyar el sur-sureste también, comparto esa visión, pero creo que ha aumentado la centralización, yo soy federalista, hay otras cosas que no comparto”.

Abordamos temas como la economía nacional… “Ha seguido variables macroeconómicas dentro del rango razonable, pero hay cosas como la pérdida de recursos en Pemex que no entiendo, me parece que es muy importante saber a dónde ha ido todo ese dinero, un barril sin fondo. ¿Qué está pasando?” -cuestionó-

La asignatura pendiente, ¿salud?

“Bueno, no pendiente, destruyeron las instituciones de salud, ahí sí hubo una política errática, le cree mucho a gente que no le dice nada”.

Le pedí que mencionara lo primero que se le viniera a la mente con las siguientes palabras:

Democracia: Deseo incumplido

México: Lo máximo

Presidencia: Una gran responsabilidad

Amor: Lo máximo

Educación: Trascendental

Juventud: Alas, volar, futuro.

El análisis

Lo primero que pienso es que, el priismo no debería distraerse como en ocasiones parece que lo hace apoyando a Xóchitl Gálvez. Las horas bajas que el PRI de Alito Moreno está viviendo, no serán superadas sin una postura sólida de su militancia que permita que su candidata o candidato sea emanado de sus filas.

La maquinaria tricolor es el principal activo del otrora hegemónico partido, ofrecerlo a cambio de poco y nada a la coalición sería un suicidio político. Ungir a un perfil identificado con la base como el de Beatriz Paredes, sería un gran paso para comenzar el resurgir de un PRI bastante tocado. La senadora, como candidata presidencial, podría ‘sacar petróleo’ para la causa.

Segundo, la visita de Xóchitl Gálvez en Sinaloa ha puesto en evidencia lo que en este espacio he dicho: que es la semilla obradorista que mejor germinó en la oposición, es decir, una especie de caballo de troya. Por algo el presidente le prestó reflectores. Es quien le conviene que crezca, y es paradójicamente para debilitar a la oposición. Improvisada, de ocurrencias y declaraciones cuestionables. Gálvez Ruiz todavía en marzo aún declaraba que su proyecto era la jefatura de gobierno de la CDMX. La presidencia es un reto que le rebasa, le asfixia y definitivamente le queda grande, como ella misma ha admitido. No está lista.

Durante su estancia en Culiacán, la senadora del PAN cuestionó el proceso interno, la plataforma de recolección de firmas y con ello golpea fuertemente al Frente Amplio. La alianza comienza a resquebrajarse. La unidad en el bloque opositor no se ve clara en este momento.

Desde el PAN aún no construyen un discurso de gobierno como el que, por ejemplo, Paredes Rangel insiste en posicionar. Hay contraste, sobre todo en las intenciones y la seriedad.

Logradas las firmas , como lo anunció Alito, Beatriz Paredes supera con mucho las 350 mil rúbricas, de esta manera continúa fuerte y pasa a la siguiente etapa.

Aunque no es claro el método para elegir a quién sería candidata o candidato. Existen dudas sobre la manera de ungir a quien abandere el proyecto. Unos buscan la candidatura, otros pretenden posicionar una idea de gobierno atractiva.

Ya iremos viendo.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx