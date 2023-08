Los últimos días me centré en dar seguimiento al excesivo ruido qué hay en torno al proceso de sucesión presidencial en todos los frentes. Creo que es importante separar el ruido del que hablo, y ceñirnos a los hechos. Eso nos va permitir entender mejor lo que está sucediendo. También avisparnos un poco sobre quién intenta posicionar solamente una agenda a conveniencia y sobre todo para qué; y en ese sentido, quien sí posee una legítima agenda que construya sociedad. Vayamos a los hechos.

La ventaja en preferencias la llevan los aspirantes por parte de la 4T. Claudia Sheinbaum se termina de posicionar como la rival a vencer. Los ataques para ella van en aumento. Sobre todo, el fuego amigo de Marcelo Ebrard y del sector más mediático del bloque opositor. En el discurso, el de la ex jefa de gobierno lleva idea de continuidad del proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Frente Cívico, Xóchitl Gálvez está siendo estridente. Esto no significa que su movimiento logre ser exitoso. Utiliza la misma fórmula que sepultó las aspiraciones de Lilly Téllez. Aquí no hay discurso, sólo ocurrencias, gracejadas y pleitos. En ese mismo grupo opositor, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Creel (en orden alfabético) articulan mucho mejor. La senadora de Tlaxcala es la carta más fuerte que tiene el PRI porque es quien puede motivar a la diezmada y oxidada base priista. Enrique de la Madrid se asoma como el perfil contrastado, y… Fifí, no lo digo peyorativamente sino para diferenciarlo de otros personajes. Santiago Creel recién acordó dejar la presidencia de la mesa directiva en el Congreso . Es sin duda quien más provecho sacó del cargo para buscar la candidatura.

A la oposición debemos reprocharle que han dejado todo para lo último. No construyeron una verdadera plataforma ni un discurso que se posicionará en la agenda pública. Los temas que dirimen desde la oposición no son en absoluto los del día a día de las y los mexicanos promedio.

En Movimiento Ciudadano saben que la virtud es paciencia. Con Morena en su punto más alto, el partido naranja es el único con expectativa real de crecimiento. El reciente destape de AMLO a Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas ha hecho al partido de Dante Delgado sacar pecho. Observan el escenario y esperan su momento. El 2030 podría ser el año naranja.

Sinaloa. - Al gobernador Rubén Rocha Moya el humanismo de bandera le hace ir hasta donde le necesitan, en esta ocasión a Guamúchil, donde en un albergue son refugiadas un grupo de personas que se movilizaron desde la sierra por una situación de inseguridad. La firme promesa de reponerles los bienes y devolver la tranquilidad a sus comunidades refleja el compromiso con los sectores en estado de vulnerabilidad.

Mitin. La senadora Beatriz Paredes tendrá mañana gira en Sinaloa. Visitará el norte del estado, concretamente Los Mochis y par de comunidades para reunirse con la militancia, el campesinado y el sector pesquero. En el PRI deberían pensar en ella si quieren recuperar espacios y no cederle todo al panismo.

