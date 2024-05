“Tal vez la única oportunidad de supervivencia de la humanidad se encuentra, en último extremo, en un sentido solidario.” VIKTOR EMIL FRANKL

“Mi vida no podrá ser igual, pero sépanlo que aquí jamás nos vamos a rendir. Esto se gana con votos, no con miedo ni amenazas ni mucho menos con odio”. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA

El sábado por la noche, la candidata de la coalición Va por la CDMX a la alcaldía Cuauhtémoc fue víctima de un atentado. Le tiraron a matar. Los videos y fotografías muestran su camioneta con varios impactos de bala tanto en la carrocería como en los cristales. Después de sufrir el atentado, la contendiente se dirigió a la Fiscalía CDMX para denunciar el ataque sufrido y esta instancia ya inició las pesquisas correspondientes. O eso nos dicen…

Este acto ruin y cobarde no ha sido único en el país; las acciones criminales contra la clase política se están reproduciendo sin distinguir colores. Tan solo en lo que va de este proceso comicial, 30 candidatos (y pre candidatos) han sido asesinados. Estos, repito, de todas las ideologías y partidos. ¿Saben ustedes que en ninguno de los casos se ha dado con los homicidas? ¿El crimen organizado, allegados, opositores, algún lunático?

Hay más asesinatos en México y, sí, también más violencia... La misma violencia que empujó a 200 candidatas en Zacatecas a desistir a sus aspiraciones políticas ante las amenazas vertidas en contra de ellas. La violencia que ha amenazado a 77 candidatos (así lo han denunciado ante las autoridades “competentes”), que ha secuestrado a 11 candidatos e intentado vulnerar a no sabemos cuántos más que han podido escapar de intentos de asesinato como el que vivió Alessandra Rojo de la Vega.

Evidentemente cualquier atentado de esta naturaleza es sumamente grave, pero que encima ocurra en la Ciudad de México da una idea de la situación por la que atravesamos como país.

Las autoridades de la entidad en la que suceden los distintos actos criminales tienen siempre responsabilidad; en este caso, el gobierno de la CDMX, que ni qué.

Las instituciones públicas no ha respondido eficazmente. Y no es la primera vez... ¿Cuánto tardaron las autoridades de la capital en capturar al feminicida serial de Iztacalco? Prefirieron espiar a la oposición. Su desidia logró que más mujeres fueran asesinadas.

A las 11 de la noche del día de ayer, Martí Batres no había informado sobre el asunto; tampoco mostrado solidaridad. ¿Un “daré instrucciones”? ¿El ya típico “llegaremos hasta las últimas consecuencias”? Para el funcionario hay ciudadanos de primera y de segunda, y a una mujer que —así sea presumiblemente— sufrió un intento de homicidio no le pudo dedicar una sola palabra. Así su ‘gobierno para todos’.

Hasta Caty Monreal, la oponente del oficialismo en la disputa por la alcaldía, y Clara Brugada ofrecieron su solidaridad a Alessandra. Eso sí, se ve que a la primera alguien le llamó la atención, pues acotó su mensaje después con que “no se le dieran tintes políticos al atentado”…

Yo me pregunto: ¿no darle tintes políticos a un atentado en plena campaña política, contra una candidata que disputa una importante alcaldía política de la capital, ciudad cuyo gobierno sigue la política de seguridad pública de “abrazos no balazos”? ¿Estamos locos o qué? ¡Todo esto por definición está impregnado de política!

Vuelvo a Batres. Muy probablemente al jefe capitalino le traiciona su subconsciente. Sabe que Morena va a perder la jefatura de la CDMX y no pocas alcaldías este 2 de junio. Su desplante y soberbia solo abonan a que así sea. Y es que a pesar de que la 4t no quiere perder la capital a manos de la oposición, las señales que emite es que no intentarán salvar lo insalvable. ¿Para qué hacer creer, entonces, que están preocupados? Pérdida de tiempo ha de pensar…

Pero el silencio del jefe de gobierno local es sintomático de la indefensión en la que viven los habitantes de la gran metrópoli. Eso es lo que más preocupa.

El atentado sufrido por Alessandra no debería haber ocurrido; nadie debiera pasar por eso. Mi solidaridad con ella y con todos los que han venido antes; esperando no venga ningún otro después.

Giros de la Perinola

• Ana Villagrán (hoy de Morena, antes de la oposición) compartió su veneno en redes al considerar que el ataque a balazos contra la candidata de oposición fue una acción autoinflingida para afectar a las abanderadas oficialistas. No deja de sorprenderme el cinismo que tienen los morenistas; se dicen víctimas, aunque los atacados, amenazados y muertos son otros… Muy miserable.

• El último debate entre los contendientes a la jefatura por la CDMX tuvo lugar anoche. Más allá de la negación de los feminicidios en la capital por parte de Brugada, ¿qué les pareció su propuesta para mejorar la seguridad en la Ciudad de México? ¿Cómo se contrasta con la de Taboada? ¿A cuál le van?