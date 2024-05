La candidata de oposición en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, dio detalles sobre el atentando en su contra, donde señaló a un hombre con casco quien presuntamente le disparó después de que una mujer le entregó un papel.

Así lo dijo la abanderada del PRI, PAN y PRD durante una conferencia de prensa ofrecida el domingo 12 de mayo, un día después de que denunció a través de sus redes sociales el ataque a balazos dirigido hacia su camioneta.

En esta rueda con medios de comunicación, la candidata de Cuauhtémoc estuvo acompañada de otros representantes de la oposición como Santiago Taboada y Lía Limón.

Alessandra Rojo de la Vega: Empatía y condena contra los ataques. No politizar de la tragedia

Además, Alessandra Rojo de la Vega dio a conocer que ha sido víctima de amenazas, incluyendo una llamada realizada a su papá donde le advirtieron que “le harían algo a sus hijas”.

Informo que hace unos momentos mi camioneta en la que iba a bordo acaba de recibir varios disparos. Denunciaremos este atentado, me quieren callar. pic.twitter.com/VNdgklB4Wb

La candidata de oposición Alessandra Rojo de la Vega detalló que el atentado en su contra ocurrió luego de que una mujer le entregó un papel.

Tras concluir una asamblea de campaña en la colonia Peralvillo, la abanderada del PRI, PAN y PRD, tuvo una reunión en un restaurante Sanborns.

Fue aquí cuando una mujer le entregó un papel donde citaban a Alessandra Rojo de la Vega, “de manera urgente a un lugar” y seguido de esto, un hombre con casco apareció para realizar el ataque.

Al primer disparo, el chofer que conducía el automóvil de la candidata “arrancó a toda velocidad”, por lo que Alessandra Rojo de la Vega no pudo observar con claridad la identidad de su agresor.

Aunado a esto, la candidata en Cuauhtémoc afirmó que fueron más de 6 disparos los que dirigieron en su contra durante el atentado.

Respecto al contenido del papel que le entregó la mujer, Alessandra Rojo de la Vega refirió que era un mensaje relacionado a un posible caso de violencia, cuestión que ya fue declarada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

“En la reunión, en la asamblea me dieron un papel en donde me citan de manera urgente a un lugar y cuando veo la dirección del lugar, dispararon (...) Alcancé a ver mi lado lado derecho a una persona que tenía casco y pues nada más volteé al primer disparo y me agaché”

Alessandra Rojo de la Vega, candidata de PRI, PAN y PRD en Cuauhtémoc