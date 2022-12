Por ahí de octubre y noviembre pensaba que el gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya podría sufrir cambios. Lo pensé porque se cumplía un año, se presentaba el primer informe de gobierno y con ello un balance de resultados. También se evalúa lo político y los compromisos.

Hubo cambios, pero no tan significativos. La realidad es que los funcionarios de primer nivel llegaron todos a los buñuelos. En la última semanera del año, a pregunta expresa, el gobernador sinaloense reflexionó y realizó una evaluación pública a los integrantes del gabinete.

En general tiene una buena opinión de su equipo. Reconoció que, por la naturaleza de cada secretaría, unos tienen más exposición mediática y sobresalen más que otros, que también trabajan, pero son menos visibles, más discretos. El balance general, es de buenos resultados. Lógico, si al gobernador la sociedad lo evalúa bien, es propio que su equipo sea valorado en una similar medida.

Pienso que todo puede mejorar, y en esta ocasión, va mi opinión sobre el gabinete. Reconozco también, que seguramente me falta información para que mi valoración sea mucho más justa. Sin embargo, trataré de apegarme a los hechos.

Empezó por la Secretaría de Pesca; Emilia Guerra Mena. La ex diputada encabeza una dependencia que atiende un nicho poblacional muy acotado. Ha superado satisfactoriamente su curva de aprendizaje. Creo que el reto para ella está en consolidar una política pública exitosa sobre todo en materia de apoyo a la producción y comercialización pesquera. Las ayudas sociales históricas de este año para los pescadores y sus familias necesitan un complemento importante.

La Secretaría del Bienestar (SEBIDES), María Inés Pérez Corral. Ella es morenista de cepa. La secretaria es tendiente a verlo todo color marrón. De armas tomar, no hay que olvidar cómo llegó al cargo. Le hizo la cama a la anterior secretaria. No descarto que ya tenga problemas al interior de su equipo de trabajo. Por lo que corresponde a sus actividades, pienso que, por la naturaleza de su encomienda, debería comunicar mejor, ojo, no más, sino mejor. Eso sí, la secretaria Pérez Corral, cubre terreno y cumple en la entrega de apoyos.

El secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázares. La SGG son problemas y problemas. Hacerse cargo de la política interior del estado no es cosa menor. El dos veces magistrado presidente, ha demostrado ser la firme mano diestra de un gobierno de izquierda. Dentro del gabinete, creo que es el más capacitado para el cargo que ocupa y en algún par de ocasiones le he reconocido su dominio del escenario político. Si el gobernador sostiene una evaluación positiva, es en gran medida por la habilidad para hacer política de él y del secretario Inzunza. Todas las situaciones políticas que se advirtieron adversas, han sido superadas con nota.

Secretario de finanzas, Enrique Díaz Vega. Lo tengo claro, cuando de un secretario de finanzas se habla poco, creo que es porque es bueno. El gobernador ha presumido ahorros y buenas finanzas. Si eso es así, es porque los dineros han fluido y han sido bien cuidados.

Secretario de economía, Javier Gaxiola Coppel. Es de los funcionarios con más actividad. Me parece que comunica bien. Ha pagado el precio de la curva de aprendizaje, pero lo ha hecho muy bien. Ha entendido perfecto la directriz del gobernador. Va, viene, gestiona y negocia. Las inversiones han aterrizado, pero también los apoyos para emprendedores del sector más necesitado han llegado.

Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala. La importancia que le ha dado el gobernador Rocha a las obras de gobierno, pone al secretario Zavala con un “target” en la espalda. Pero creo que ha cumplido con nota. Muy técnico, que es lo que se requiere en el área. Ha ido ejecutando los compromisos hechos por el mandatario y tiene un alto valor ‘sacar la chamba’ para recoger la palabra empeñada.

Secretaría de las Mujeres, Tere Guerra. Tiene amplia experiencia como activista de izquierda, y ha sido tan crítica de los gobiernos del régimen anterior que sabe perfectamente qué hacer y para dónde correr en su dependencia. Pienso que la naciente secretaría de las mujeres, necesita más rodaje, la época pos-pandemia ha traído consigo un alza en la violencia familiar , ahí está el reto para la doctora Tere Guerra.

Secretaría de Educación, Graciela Domínguez. A la ex diputada se le ha apoyado en todo. Su dependencia es de las más complejas y robustas, mezcla recursos de todos lados. La educación es tema toral para el gobernador Rocha. Si está ahí, es porque hay confianza plena en sus capacidades. El próximo año, tendrá fondeado el programa de Escuelas de Tiempo Completo, re-implementarlo exitosamente es definitivamente su reto más grande. Creo que superadas las situaciones políticas en la SEPyC ha dado mejores resultados.

Secretaría de Turismo, Luis Guillermo Benítez. El Químico continúa siendo investigado por la Fiscalía General del Estado. Su posición obedece a temas estrictamente políticos. Sus malos manejos y su estilo displicente para gobernar Mazatlán, han disparado una bala dirigida a la cuarta transformación, que ha atajado el gobernador y ello, tiene un costo. El mandatario ya dijo que no se le protegerá. Si eso es así, la FGE encontrará elementos para procesarlo, en consecuencia, acabará dejando el gabinete.

Secretaría de Seguridad, Cristóbal Castañeda. Experimentado secretario, ha caído bien en el gabinete del gobernador Rocha porque su formación es militar, no política. Sin embargo, el secretario tiene habilidad para comunicar y si los índices van a la baja, algo debe estar haciendo la SSP. Sinaloa es un estado mucho más seguro hoy en día. Y eso, hay que reconocerlo.

Secretaría de Salud, Cuitláhuac González. El sistema de salud en sí, es un reto tremendo. El doctor ha tenido la visión de implementar dos nuevos programas y con eso me basta. Ambos con un gran sentido humano y social. Cirugías de corazón para menores e implantes cocleares para niños. Eso sí, creo que el oncólogo debe voltear a ver sus jurisdicciones sanitarias y realizar un análisis exhaustivo de los centros de salud. También pienso que, si mejora su manera de comunicar, puede ofrecer mejores resultados, sobre todo en la percepción ciudadana.

Secretaría de Transparencia, María Guadalupe Ramírez. A ella hay que pedirle que informe y que comunique. También que sea más incisiva en sus compañeros y en gobierno en pleno. La transparencia y la rendición de cuentas será siempre una asignatura para mejorar en cualquier gobierno. Sobre todo, en tiempos en los que la sociedad exige participar mucho más en las acciones de gobierno. Eso sí, le reconozco que no ha sido omisa y los grandes escándalos no han ocurrido en lo que va del sexenio.

Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jaime Montes Salas. Se ha equivocado. En su evaluación el gobernador fue sutil, pero en el problema de los productores agrícolas con la Financiera Nacional, el Ingeniero Montes debió ser el primero en salir a atajar el problema. No apareció. El asunto explotó y en el tercer piso casi que no lo vieron venir por la omisión del secretario Montes. En el año, le recuerdo un par de eventos importantes en los que no estuvo para acompañar al gobernador por tener su propia agenda. Don Jaime Montes se ha equivocado en lo político y en lo estrictamente operativo .

Y aunque no fueron mencionados en la evaluación, habría que ver qué piensa el gobernador Rocha Moya de su secretario particular y de los coordinadores de su gabinete ampliado. Por ejemplo, Alejandro Higuera parece tener una agenda que no es la del gobernador, y siendo secretario particular, debería entender que su única agenda, es la del mandatario sinaloense. “El diablo” es experimentado, se mueve entre el gabinete y la prensa para llevar agua a su molino. Por otro lado, el eficaz ejercicio de la semanera parece tener relajada a la coordinación de comunicación, creo que pueden hacerlo mucho mejor, sobre todo en temas de narrativa, agenda y contención.

Dicho esto, pienso que los tamales de la candelaria pueden ser una aduana difícil para más de alguno de los integrantes del gabinete. Sobre todo, si volteamos a ver al equipo ampliado, a nivel subsecretarías y direcciones generales.

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx