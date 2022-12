Esta semana el doctor Rocha la inició con un recorrido por Jesús María. Una simbólica comunidad en el municipio de Culiacán . Ahí felicitó a todos los niños y sus padres por esta temporada navideña, juntos rompieron la piñata, repartieron dulces y el mandatario escuchó con atención las peticiones de chicos y grandes.

Los niños de Jesús María y ranchos cercanos no olvidarán jamás que un Gobernador convivió con ellos previo a Navidad. Será un recuerdo que transmitirán a lo largo de su vida. Porque los niños son así. En su ilusión e inocencia, no caben ideas distintas, y no olvidan a quien les da la mano, y en el ideario popular de unos 1400 niños, quedará la imagen del gobernador bromeando con ellos y repartiendo dulces. Al grito de “¡Rocha-Moya!” le vitoreaban para pedirle bicicletas y juguetes. La respuesta del mandatario fue con una graciosa e ingeniosa advertencia “¡cómo hay molachos en Los Arroyos!” a lo que ellos respondieron con sus carcajadas al natural; sin poses, sin presiones, sólo niños presentes, divirtiéndose en un día de posada en su pueblo.

Lo mismo hizo ayer, ahora con ritmo de banda sinaloense, Rocha Moya y su equipo más cercano, inauguraron la carretera El progreso que comunica Mocorito y Salvador Alvarado. Tuvieron que pasar más de 30 años. Esta obra de más de 10 km tuvo un costo de 81 millones de pesos. Beneficiará a vecinos de Caitime, El Progreso, Rosa Morada y Tepantita, entre otros puntos.

Un Gobernador cercano a su gente, alejado del escritorio, que mantiene una aprobación alta en las encuestas y en las calles. La clave es no inventar nada nuevo, y en volver simple lo que aparentemente ha sido complicadísimo a lo largo de la historia. Escuchar a la gente, anotar… y resolver.

La gente de rancho es agradecida, cada quien en su justa capacidad lo hace y lo hace con el corazón; ayer le entregaron un reconocimiento al Gobernador Rubén Rocha Moya por esta obra. Las palmas son para la comunidad, que por años ha tenido que aguantarse y seguir luchando para salir adelante, de una manera u otra, esperando que el gobierno volteara a verlos. Por fin, el primer gobierno de izquierda en Sinaloa da resultados a miles de familias.

Promesa de AMLO

Sinaloa como estado agrícola tiene en el Gobernador al primer gestor de los productores . Los hombres del campo sinaloense, inquietos, acudieron listos para tomar las instalaciones de la Financiera Nacional de Desarrollo. Y lo hicieron. Reclamaban la suspensión de créditos ya contratados. Una confusión tremenda de la FND. Una cosa es suspender los créditos ya contratados y otra, no otorgar nuevos. El corte parecía parejo. Con justa razón los productores se pasaron de la inquietud a la molestia. El campo sinaloense merece apoyo y certidumbre.

Tras la mencionada gira por Mocorito, Rocha Moya anunció que tuvo una llamada con el Presidente para destrabar el asunto. Del mandatario nacional, recibió lo de siempre: apoyo, respaldo y solución pronta. “Amor con amor se paga”, López Obrador a través del Gobernador, prometió que los créditos contratados con la Financiera serán respetados. Si el maestro Rocha se atrevió a anunciarlo vía Twitter, es que así será. Promesa de AMLO.

Les informo a las y los productores agrícolas, hablé con el presidente @lopezobrador_ y me comentó que se respetarán todos los créditos ya contratados con la @FNDMX. Daré puntual seguimiento a este tema. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) December 21, 2022

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx