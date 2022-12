Rubén Rocha, el gobernador del estado de Sinaloa, garantizó que los créditos que ya fueron otorgados por Financiera Rural, no se suspenderán .

Así lo dijo Rubén Rocha al señalar que se buscó un mecanismo con Hacienda para seguir la dispersión de los créditos que ya se otorgaron a los productores para sembrar en este ciclo otoño-invierno.

En respuesta a la gestión que hizo ante el presidente AMLO , Rubén Rocha aseveró que no se suspenderán los créditos de avío ya comprometidos por la Financiera Nacional de Desarrollo.

Fue en su conferencia semanal que Rubén Rocha comentó que al enterarse de la noticia de que la Financiera Nacional de Desarrollo ya no otorgará más créditos, se puso en contacto con AMLO.

Lo anterior, indicó el gobernador Rubén Rocha, para gestionar una solución a favor de los productores de Sinaloa que contrataron sus líneas de crédito de avío.

En respuesta, indicó el gobernador, AMLO se comunicó por teléfono con él para asegurarle que dichos créditos ya otorgados continuarán, pero con un mecanismo que definirá la Secretaría de Hacienda.

Rubén Rocha señaló que el proceso se concretará a partir del 8 de enero, una vez que se regrese del periodo vacacional de fin de año.

“Lo primero que hice fue mandarle un mensaje al presidente, diciéndole lo que eso significa, que generaba un desconcierto en los productores, y una baja de producción de maíz, cuando el presidente me ha convocado que tengamos la mayor producción posible y con esto es obvio que bajaría porque estamos hablando de miles de productores que no podrían bajo ninguna circunstancia seguir con su producción si se les suspende el crédito, y el otro es que te genera un conflicto social”

El gobernador Rubén Rocha resaltó que el propio presidente AMLO le habló por teléfono el pasado miércoles, justo cuando iba a inaugurar la carretera de Caitime-El Progreso .

En dicha llamada, señaló, AMLO le dijo que no se suspenderán los créditos ya otorgados a los productores por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo.

Asimismo, Rubén Rocha explicó que AMLO le dijo que comunicará a “los productores que no se preocupen, que ninguno de los créditos ya otorgados se va suspender”.

Añadió que hoy 26 de diciembre habló con el director general de la Financiera, Baldemar Hernández, quien le explicó que sí está en pláticas con la Secretaría de Hacienda para definir el mecanismo.

“¿Qué les quiero pedir yo a los productores? Que no se desesperen, estoy gestionando por ellos, voy a estar a la cabeza de su gestión, estoy preocupado por ello, que esperen, se lo digo a Serapio Vargas, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el Congreso, pero además él es el presidente del Sistema Maíz a nivel nacional, no sólo importa a Sinaloa, es para todos los que tienen créditos en el país, el caso de Sinaloa es el más grave porque nosotros somos los que más productores tenemos, la producción nuestra ahora está proyectada en seis millones de toneladas de maíz”

El gobernador calificó como natural la preocupación de los productores, quienes la semana pasada anunciaron la suspensión de créditos.

Por lo anterior, fue que los productores realizaron una manifestación en la sede de la Financiera Nacional de Desarrollo con la toma de sus oficinas.

“En este momento lo que les puede decir yo es que la palabra más importante es la que me dio el presidente, él sabe muy bien lo que esto significa, y yo desde aquí le agradezco mucho su disposición y su generosidad al marcarme a mí para ver el tema de los productores agrícolas. Les pido calma, tantita, si no supiera yo que va caminando la gestión no me comprometería a pedirles calma, y mi llamado a los productores es de tranquilidad, que gocen sus días de cierre de año”

Rubén Rocha