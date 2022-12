Me tomé un par de días para revisar –en la medida de mis capacidades- el presupuesto aprobado por los diputados locales para este 2023. Hay algunos rubros, que, en mi opinión, son destacables. También, he de decir que el paquete presupuestal del año entrante tiene algunas circunstancias especiales.

Incremento del 10.95%. En tiempos difíciles para la economía, el gobernador Rubén Rocha Moya ha logrado un presupuesto al alza para el estado. “Amor con amor se paga”, repite López Obrador y en esta ocasión, con el presupuesto, le cumple a su amigo gobernador, para que, a su vez, se le cumpla a las y los sinaloenses.

313.8 millones de pesos reasignados. El grupo parlamentario del PRI ha cacaraqueado que, en buena medida, las reasignaciones presupuestales a este paquete, fueron gracias a su cabildeo. Creo que ha sido un acierto, los legisladores priistas tiraron de la experiencia en su ADN político para lograr financiar algunos rubros importantes. En mi opinión, el consenso con la bancada de Morena ha sido fundamental, pues sin su arrolladora mayoría, nada habría sido posible; eso sí, vimos un Congreso abierto al diálogo.

Escuelas de tiempo completo. Se lo solicitaron al mandatario Rocha. Tomó la causa como bandera y se trazó el objetivo. Lo tenía entre ceja y ceja. Se han logrado 200 millones de pesos para garantizar alimentación y horario extendido en los planteles educativos de Sinaloa. Creo que es, sin lugar a dudas, el mayor logro de este paquete presupuestal 2023. No existe mejor herramienta para mejorar las condiciones de una sociedad, que la educación, e invertir en este rubro, es definitivamente una apuesta segura. Ya hablaremos a fondo del tema.

El Triángulo de la Bondad. Que a la zona colindante en la sierra de Sinaloa con Chihuahua y Durango, se le asigne la friolera de 20 millones de pesos no es cosa menor. El proyecto se llama así: “Triángulo de la bondad” y es en honor al cambio de apodo que el propio presidente López Obrador ha procurado para la región. Con la carretera Badiraguato-Parral a punto de inaugurarse, garantizar la inversión en la zona será vital para comenzar a cambiar la circunstancia de vida de las personas en una región tradicionalmente carente de oportunidades y, sobre todo, acreedora de un más que injusto estigma. La gente de la sierra de Sinaloa es trabajadora, noble y buena, merece toda la atención de las autoridades para brindar las opciones de vida y el acortamiento de la brecha de desigualdad. En la zona ya comienzan a producir aguacate de excelente calidad, ojalá pronto, de ahí se haga guacamole para el medio tiempo del Súper Bowl.

Nuevos municipios. Desde el año pasado, el Congreso del Estado había aprobado la creación de nuevas municipalidades en Sinaloa. Eldorado y Juan José Ríos serán una realidad mucho más palpable el próximo 2024 que sus ciudadanos deberán elegir a sus representantes. Pero de acuerdo a la Ley, el propio Congreso deberá seleccionar a los integrantes del Comité Fundacional, más tardar en abril del 2023. Para que entre en funciones, se ha asignado presupuesto a cada nuevo municipio. La grilla ya comenzó y ya hay patronatos, asociaciones civiles y comités ciudadanos conformados listos para el jaloneo y buscar ser los primeros seleccionados para dirigir las riendas de las nacientes localidades.

Creo que hay más para resaltar. Activar el programa de cuartos, pisos y techos creo que ha sido una buena acción con miras a mejorar la calidad de vida de la población más necesitada. También el presupuesto para la prevención de la violencia familiar, el recurso destinado para atender a mujeres víctimas de violencia, los centros de resguardo, la inversión en seguridad pública y prevención, también el dotar partidas para la recodificación de códigos salariales en la secretaría de salud, creo que no era justo tener profesionistas cobrando como técnicos, y me parece un acierto por parte del gobernador presentar una iniciativa presupuestal en esa vertiente.

En el apartado de obras, particularmente me agrada que se etiquetaran recursos para algunas acciones importantes. Primero que nada, al parecer, para la Capital viene el inicio de una “cirugía mayor” en temas de vialidad. En ese sentido, también es interesante ver el proyecto ambicioso para pavimentar colonias en la ciudad. Para Badiraguato, mi tierra, recurso para el tramo carretero de Soyatita-San José del Llano, cada vez falta menos para la soñada rúa que conecte con Chihuahua. En resumen, mucha obra pluvial y de pavimentación. También nuevos tramos carreteros para comunidades pequeñas que ayudarán a su gente a mejorar sus oportunidades de salir a estudiar o comerciar.

