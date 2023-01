Me enviaron por WhatsApp el artículo de Guillermo Sheridan en el que respondió a AMLO. No pude leerlo en El Universal porque este periódico, con ingenuidad, supone que algunas personas pagaremos por tener acceso a sus contenidos. No vale tanto el diario propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz, así que solo leo lo que está disponible en internet en forma gratuita. Pero alguien me hizo llegar el texto del famoso descubridor del supuesto plagio que hizo de su tesis la maestra Yasmín Esquivel.

La respuesta de Sheridan puede sintetizarse fácilmente: (i) niega ser un aviador en la UNAM , y le creo: sí trabaja en esa universidad; (ii) asegura que el presidente AMLO no entiende el significado de alcahuete , lo que es falso: Andrés Manuel conoce perfectamente esa palabra, y (iii) espera que la “violencia verbal” del presidente López Obrador “no provoque violencia estocástica ”.

Según Sheridan, alcahuete es “una palabra trepidante que define a quien facilita o propicia amoríos ilícitos o, en segunda acepción, a quien ‘encubre u oculta algo’…”. Experto en temas relacionados con el lenguaje, sorprende que don Guillermo no sepa que el Diccionario de la lengua española da otros significados de la trepidante palabra, como “correveidile (persona que lleva y trae chismes)” .

Andrés Manuel trató de alcahuete a Sheridan en la tercera acepción: correveidile. Porque en su artículo contra la ministra solo llevó a la redacción que dirige Carlos Loret de Mola el chisme que traía de parte de enemigos de Yasmín Esquivel.

La violencia estocástica

En su respuesta a AMLO, el señor Sheridan se puso a sí mismo en plan instruido y habló de la “violencia estocástica”. Dio a entender que las críticas de AMLO lo ponen en riesgo de sufrir algún atentado. Expliquemos las cosas.

La violencia estocástica es un sinónimo de terrorismo estocástico , expresión creada por un tal Gordon Woo en 2002. Cito una definición que encontré en internet:

“Esta idea se basa en que, en vez de tener una organización terrorista al uso, con unos miembros y una infraestructura que pueden ser detectados y neutralizados por las autoridades, puedes conseguir efectos similares lanzando una serie de informaciones que causen miedo, malestar y desasosiego hasta que alguien, por su cuenta y riesgo y, por supuesto, sin pertenecer a ninguna organización, decide realizar alguna acción o ataque”. “La idea central es que, si bombardeas suficientemente a la población con una serie de informaciones falsas y conspiratorias, alguien acabará haciendo algo que sirva a tus fines”. Terrorismo estocástico

Creo que en el caso de la tesis, si alguien está en riesgo de que le dañe la violencia estocástica es la ministra Esquivel, a quien mucha gente detesta por haber leído tantos artículos cargados de odio contra ella, como el del señor Sheridan, quien dio el disparo de salida.

La comentocracia acusa a AMLO de crear condiciones para que haya violencia contra los periodistas. En realidad es al revés: Andrés Manuel solo se defiende de tantas informaciones falsas y opiniones que lo insultan y que podrían conducir a algún fanático a acciones criminales contra cualquier persona cercana a Palacio Nacional.

Tanto acusan sus enemigos a AMLO de dictador, que van a convencer a alguien de que no es posible quitarle el poder a un tirano por métodos democráticos, así que lo mejor es buscar otras vías, como el golpe de Estado .

El solo hecho de que sobren columnistas que llamen dictador a AMLO, y que nadie les moleste por lanzar semejante calumnia, refuta a los críticos del presidente, pero la siembra de odio ahí queda y puede tener consecuencias. Ojalá lo entiendan y dejan de jugar con fuego Sheridan, Loret, Riva Palacio, López Dóriga, Dresser, etcétera.

Sheinbaum, líder en el arranque de 2023

Las únicas encuestas publicadas en este inicio de 2023 son las del tracking diario de SDPNoticias realizado por MetricsMx. Cito la nota de este día:

¿Por quién de los siguientes políticos es más probable que votara si fuera candidato de Morena a la Presidencia de México en 2024?

Claudia Sheinbaum tiene 34.3% (igual que ayer). Seguida por Marcelo Ebrard con 25.6% (siete décimas menos que ayer).

¿Por quién de los siguientes políticos es probable que votara si fuera candidato del PAN a la Presidencia?

Lilly Téllez senadora de la República, con 18.9% (igual que ayer), seguida de Margarita Zavala con 14.9% (cuatro décimas menos que ayer).

De los siguientes políticos, ¿por quién es más probable que votara si fuera candidato del PRI a la Presidencia?

Beatriz Paredes con 15.5% (siete décimas menos que ayer) y Enrique de la Madrid con 12.7% (una décima más que ayer).

De los siguientes políticos, ¿por quién es más probable que votara si fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia?

Luis Donaldo Colosio con 34% (tres décimas menos que ayer) y Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco con 10.3% (cinco décimas menos que ayer).

Este seguimiento diario se realiza a través de una encuesta telefónica de robot con 1,050 casos semanales. El margen de error es de +/-3.02% y tiene un 95% de nivel de confianza. En cada escenario se muestran los dos posibles candidatos.

Es mejor empezar en primer lugar que en segundo. Y, en Morena —donde está la competencia que verdaderamente importa—, Claudia Sheinbaum lleva la ventaja. Es decir, no la han afectado los ataques por los espectaculares con lo que que cerró 2022.

En la oposición, es Donaldo Colosio o no hay nadie.