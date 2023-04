El tiempo apremia y observó a tres candidatos de Morena y uno del PT, qué traen un punch tremendo.

Me pregunto cuándo será el día que hablen como equipo, eso si piensan como tal.

Estoy seguro de que seguiremos viendo sus viajes por toda la república de fin de semana, es importante que logren sentarse y ponerse de acuerdo en el futuro.

Veo a cada uno por su lado dando propuestas, trabajando y logrando llenar auditorios, incluso parques.

Hay un gran equipo para arrasar en las elecciones del 2024, por lo menos hay un triunfo para la 4ta Transformación de 3 a 1 con el candidato o candidata que les ponga la oposición.

Pude observar una plática entre políticos de Acción Nacional qué esperan las reacciones de los mexicanos al escoger quien llevara las riendas para contender a la presidencia de México, y están echando todo a la suerte, saben que podrían estallar, podría ser que un Fernández Noroña se lance por el Partido del Trabajo, falta ver que pasaría con Claudia, Chelo Ebrard con su esposa y Adán Augusto., el rumbo se siente complicado y silencioso.

Por un lado, Claudia va firme con un rumbo fijo, apoyada por la mayoría de gobernadores y gobernadoras de México, aquí el conflicto es qué hablan del favoritismo de Mario Delgado hacia uno del grupo político que busca el puesto más importante para cualquier mexicano que está adentrado en el servicio público.

Mientras no hablen como grupo y logren ponerse de acuerdo, los opositores buscaran la confrontación a través de los medios informativos y redes sociales , tratando de poner como traidor a quien no gane la elección interna, se observa desde cualquier punto de vista, que todos traen sus propias propuestas, hay muchas diferencias entre uno y otro, aquí se trata de entender que ninguno es nada sin la ficha mayor, la ola obradorista será quien triunfe nuevamente, las verdaderas propuestas deben ser la continuidad del presidente, sus obras, sus reformas y lo que piden los mexicanos, llenar auditorios, calles incluso ciudades, no sirven de nada, sin la capa más importante, de quien ha logrado tener la votación más alta en nuestro país desde hace muchos años,

Para qué digo nombres si todos ya saben quién es.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif