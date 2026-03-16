En política hay algo que el pueblo nunca olvida: quién cumple su palabra y quién se esconde detrás de excusas.

Durante décadas, México se acostumbró a gobiernos que prometían cambios y terminaban administrando privilegios. Reformas que se anunciaban con grandes discursos y se diluían en la comodidad del poder. La palabra pública dejó de significar compromiso y comenzó a significar cálculo.

Por eso, lo ocurrido con la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un significado mucho más profundo que una simple votación en el Congreso.

Tiene que ver con algo que la ciudadanía reconoce con claridad: cuando una presidenta cumple lo que prometió.

Desde el inicio de su mandato, Claudia Sheinbaum fue clara frente al país: México necesita seguir transformando sus instituciones para que la democracia deje de ser un sistema capturado por privilegios y se convierta en una herramienta real al servicio del pueblo.

Y lo hizo.

La presidenta envió la reforma. La presidenta abrió el debate. La presidenta defendió el principio de una democracia más justa.

Eso es cumplir la palabra.

En el Congreso de la Unión la iniciativa fue debatida y finalmente no alcanzó la mayoría calificada necesaria para su aprobación. Así funciona la democracia parlamentaria y así deben respetarse sus reglas.

Pero hay algo que nadie puede negar.

La presidenta cumplió.

Cumplió con su compromiso frente al pueblo de México y puso sobre la mesa una discusión que durante años muchos quisieron evitar: la necesidad de seguir limpiando y fortaleciendo nuestro sistema democrático.

Porque transformar un país nunca ha sido cómodo.

Cada paso hacia adelante incomoda a quienes estaban acostumbrados a que nada cambiara. Cada reforma que busca reducir privilegios genera resistencias de quienes durante décadas se beneficiaron de un sistema hecho a su medida.

Pero la historia de México siempre ha demostrado algo muy claro: los cambios verdaderos nunca nacen del miedo al conflicto, nacen del valor de enfrentarlo.

Como diputada federal de Morena, voté a favor de esta reforma convencida de que nuestro país necesita instituciones más transparentes, más equitativas y más cercanas a la ciudadanía.

Pero mi convicción no nace solamente del debate legislativo.

Nace del territorio.

Cada semana camino las colonias de mi alcaldía Miguel Hidalgo, escucho directamente a las vecinas y vecinos, gestiono apoyos y acompaño sus causas. Y cuando uno está frente a la gente entiende algo fundamental: el pueblo ya no quiere políticos que prometen, quiere servidores públicos que cumplan.

Y la presidenta Claudia Sheinbaum representa justamente eso.

Una mujer que llegó al poder con un proyecto claro de transformación y con la determinación de honrar cada compromiso asumido frente a la ciudadanía.

Por eso seguiré respaldando su liderazgo con absoluta convicción.

Porque más allá de coyunturas legislativas, lo que está en juego es algo mucho más grande: la construcción de un país más justo, más democrático y con instituciones verdaderamente al servicio del pueblo.

A lo largo de la historia de México, cada transformación profunda ha enfrentado resistencias.

Siempre ha habido quienes prefieren que nada cambie. Pero también siempre ha habido mujeres y hombres con la valentía suficiente para empujar el país hacia adelante.

Hoy esa transformación tiene nombre.

Tiene liderazgo. Y tiene rumbo... Se llama Claudia Sheinbaum.

Porque cuando una presidenta cumple su palabra frente al pueblo, no solo honra su mandato.

También honra la historia de un país que decidió cambiar.

María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal. LXVI Legislatura

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