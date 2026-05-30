Los grandes líderes políticos suelen ser derrotados cuando pierden el poder. Los grandes mitos comienzan a morir mucho antes: cuando dejan de ser creídos. Y quizá eso es exactamente lo que empieza a ocurrirle a Donald Trump . Porque durante décadas construyó algo más poderoso que una carrera empresarial, más rentable que una marca inmobiliaria y más resistente que cualquier partido político: construyó un personaje. Un personaje cuidadosamente alimentado por la televisión, el espectáculo, los negocios, la confrontación permanente y una extraordinaria capacidad para convertir cada crisis en propaganda. El empresario infalible. El negociador insuperable. El multimillonario visionario. El estratega que siempre gana. El hombre más inteligente de la habitación. En pocas palabras: el mito del “Súper Trump”.

Pero algo empieza a romperse. Y no parece una grieta pasajera. Parece fatiga estructural. Parece desgaste acumulado. Parece el principio de una demolición mucho más profunda. Porque el problema para Trump ya no es solamente político. Tampoco judicial. Ni siquiera electoral. El problema empieza a ser narrativo. Cada semana aparece una nueva fisura en la imagen cuidadosamente construida durante décadas. Epstein dejó de ser un expediente lejano para convertirse en una sombra permanente. Los cuestionamientos sobre su trayectoria académica reaparecen. Las contradicciones sobre su imagen de empresario excepcional vuelven a discutirse. Las promesas incumplidas se acumulan. Los aliados recalculan posiciones. Las fracturas aparecen dentro del propio movimiento que lo llevó al poder. Y lo que antes parecían ataques aislados empieza a percibirse como un fenómeno mucho más amplio: la erosión progresiva del personaje.

Ahí reside el verdadero peligro. Porque los políticos pueden sobrevivir escándalos. Los empresarios pueden sobrevivir fracasos. Los gobiernos pueden sobrevivir crisis. Lo que rara vez sobrevive intacto es un mito cuando la realidad empieza a perforarlo simultáneamente desde demasiados frentes.

Durante años Trump alimentó la imagen del ganador permanente. El hombre que nunca perdía. El que siempre tenía razón. El que humillaba adversarios sin pagar consecuencias. El que podía incendiar el tablero y salir fortalecido. Pero las leyendas tienen una debilidad: dependen de que la gente siga creyendo en ellas. Y ahí empiezan a aparecer señales preocupantes para el trumpismo. Porque una cosa es enfrentar oposición y otra muy distinta enfrentar desilusión. La oposición moviliza adversarios; la desilusión erosiona creyentes. Y cuando los creyentes empiezan a dudar, el problema deja de estar afuera. Empieza a instalarse dentro.

Los hombres fuertes suelen caer cuando los abandonan sus aliados. Los mitos empiezan a derrumbarse cuando los alcanzan sus fantasmas. Y Donald Trump empieza a verse rodeado por ambos. Porque durante años pareció invulnerable. Cada crisis terminaba fortaleciendo al personaje. Cada escándalo alimentaba la leyenda. Cada confrontación reforzaba la imagen del hombre que siempre encontraba una salida. Pero algo empieza a cambiar. Los trucos pierden eficacia. Las distracciones duran menos. Las cajas chinas ya no consiguen ocultar los elefantes que ocupan la habitación completa.

Ahí está Epstein convertido en sombra permanente. Ahí están las fracturas republicanas que hace apenas meses parecían imposibles. Ahí están las dudas crecientes sobre su capacidad para conservar cohesionado al movimiento que construyó. Ahí están los tropiezos internacionales, Groenlandia convertida en símbolo de ansiedad geopolítica más que de poder real, las guerras que debían exhibir fortaleza y terminaron generando más preguntas que triunfos, las promesas incumplidas, los aliados históricos transformados en socios incómodos y los cuestionamientos éticos que regresan una y otra vez como fantasmas imposibles de exorcizar. Ahí están también los líderes culturales, académicos y mediáticos que cada vez elevan más el tono de sus críticas. Bruce Springsteen, comunicadores, intelectuales, actores y figuras públicas que ya no cuestionan solamente decisiones políticas, sino la propia dimensión moral del personaje. Y ahí están también los propios cadáveres políticos acumulándose lentamente dentro del armario del trumpismo.

Porque el problema ya no es solamente lo que hacen sus adversarios. El problema empieza a ser lo que empiezan a ver quienes antes lo admiraban. Y eso es muchísimo más peligroso. La oposición moviliza enemigos. La desilusión erosiona creyentes. Y cuando los creyentes empiezan a dudar, el deterioro deja de producirse en las fronteras del movimiento. Empieza a producirse en su corazón.

Por eso resulta tan significativa la reacción cada vez más amplia de sectores que antes parecían dispersos y que ahora empiezan a coincidir en algo mucho más profundo que una diferencia ideológica: la percepción de que el fenómeno Trump dejó de ser únicamente un proyecto político para convertirse en símbolo de agotamiento institucional, degradación pública y fatiga moral. Y ahí aparece una ironía particularmente cruel. El movimiento que prometió drenar el pantano empieza a ser perseguido por los fantasmas del propio pantano. El personaje que prometió destruir a las élites termina acosado por los símbolos más oscuros asociados a ciertas élites. El hombre que construyó su poder sobre la imagen de fortaleza empieza a reaccionar cada vez más como alguien obligado a apagar incendios sucesivos. Y quien durante años pareció dominar la conversación pública necesita cada vez más distracciones para impedir que la conversación regrese siempre al mismo lugar.

Eso es peligrosísimo. Porque llega un momento en que la pregunta deja de ser si el personaje tiene razón. Empieza a ser si el personaje sigue siendo creíble.

Y ahí es donde aparece una hipótesis mucho más incómoda que cualquier encuesta o proceso judicial: quizá Donald Trump nunca fue una nueva era política. Quizá fue una interrupción. Una anomalía. Un accidente histórico producido por una combinación excepcional de polarización, enojo social, crisis institucional, redes sociales descontroladas y pérdida de confianza en las élites tradicionales.

Quizá el verdadero error fue creer que el accidente era el nuevo camino.

Porque los accidentes pueden durar años, ganar elecciones, modificar instituciones, polarizar sociedades enteras y hasta convencer a millones de personas de que representan una nueva era histórica. Pero tarde o temprano la realidad termina reclamando la factura.

Y cuando eso ocurre, los mitos empiezan a derrumbarse.

Porque los imperios sobreviven derrotas, los gobiernos sobreviven crisis y los políticos sobreviven escándalos. Lo que rara vez sobrevive intacto es un mito cuando la realidad empieza a parecer más creíble que la leyenda. Y cuando una leyenda comienza a perder credibilidad, el final no suele anunciarse con estruendo. Empieza con la duda. Después llega la decepción. Luego aparece el distanciamiento. Más tarde el desencanto. Y finalmente surge algo que ningún aparato político, mediático o económico logra controlar completamente: el juicio social.

Ahí es donde los ídolos con pies de barro suelen descubrir que sus peores enemigos nunca fueron los opositores. Fueron sus propias contradicciones. Porque Donald Trump nunca fue la consecuencia natural de la fortaleza estadounidense. Fue la consecuencia extraordinaria de sus debilidades: del enojo, de la fractura, del miedo, de la desconfianza y del agotamiento institucional. Y cuando las condiciones que producen una anomalía empiezan a desaparecer, la anomalía también empieza a extinguirse.

Por eso quizá la pregunta ya no es cuánto tiempo más puede resistir Trump. La pregunta es cuánto tiempo más puede resistir el personaje antes de que la realidad termine devolviéndolo al lugar que siempre le correspondió: no el de un estadista, no el de una figura histórica trascendente, sino el de un accidente político convertido durante algunos años en la ilusión de una época.

Y cuando una sociedad concluye que el hombre nunca fue tan grande como el personaje, la caída deja de ser una posibilidad. Empieza a convertirse en cuestión de tiempo. Porque los mitos políticos pueden sobrevivir críticas, escándalos e incluso derrotas. Lo que rara vez sobreviven es el momento en que millones de personas comprenden que la leyenda era mucho más grande que la realidad.

Ahí termina el mito.

Y ahí comienza el ajuste de cuentas de la historia.

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