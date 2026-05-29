Los imperios rara vez anuncian oficialmente su decadencia. La delatan. En los gritos. En las sobrerreacciones. En la ansiedad. Y sobre todo cuando el resto del mundo empieza silenciosamente a prepararse para lo que vendrá después de ellos. Quizá eso es exactamente lo que comienza a ocurrir hoy con Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump. Porque algo empieza a percibirse con creciente claridad en Washington, en Europa, en Asia, en los BRICS e incluso dentro de sectores del propio establishment estadounidense: el trumpismo ya no luce como un proyecto histórico ascendente. Empieza a parecer un poder fatigado, irritado, defensivo y crecientemente atrapado en su propio desgaste.

El mundo ya huele el final del trumpismo.

Y ahí empieza el verdadero problema para Estados Unidos.

Porque los imperios comienzan realmente a perder cuando el planeta deja de temer su permanencia y empieza discretamente a prepararse para su reemplazo. Por eso Washington luce cada vez más nervioso. Porque una cosa es administrar poder desde la serenidad de la hegemonía y otra muy distinta hacerlo desde el miedo a perderla. Ahí cambian completamente las conductas del sistema. Empiezan las amenazas permanentes. Los enemigos reales o imaginarios se multiplican. Los ataques a periodistas se vuelven rutina. Las universidades se transforman en sospechosas. Los artistas pasan a ser adversarios políticos. Los jueces son tratados como obstáculos. Los aliados históricos se convierten en socios incómodos. Y cualquier voz crítica empieza a verse como una amenaza existencial.

Eso no transmite fortaleza.

Transmite agotamiento.

Transmite ansiedad.

Transmite miedo.

Y los imperios agotados suelen ser mucho más peligrosos que los imperios fuertes.

Porque los imperios seguros administran poder. Los imperios inseguros administran nerviosismo. Ahí aparece Trump como síntoma perfecto de esta etapa histórica: un liderazgo obsesionado con demostrar fuerza, pero que cada vez transmite más irritación, más impulsividad, más desgaste emocional y más fragilidad psicológica. Porque cuando un poder verdaderamente domina no necesita pelear simultáneamente contra periodistas, universidades, artistas, jueces, organismos internacionales, opositores internos, migrantes, aliados históricos y medio planeta al mismo tiempo. Mucho menos necesita convertir cada discurso, cada conferencia y cada aparición pública en una descarga permanente de confrontación emocional.

Mientras Washington luce cada vez más reactivo, China aparece paciente. Mientras Trump amenaza, Xi Jinping calcula. Mientras el trumpismo insulta, Pekín espera. Mientras Estados Unidos se consume internamente en polarización, escándalos y ansiedad política, los BRICS siguen creciendo silenciosamente construyendo rutas financieras, energéticas y geopolíticas alternativas. Y ahí empieza a percibirse algo devastador: la sensación de que el poder estadounidense ya no opera desde la tranquilidad de la hegemonía, sino desde el miedo a perderla.

Por eso el imperio empieza a endurecerse. Porque los poderes inseguros suelen volverse más agresivos. La historia está llena de ejemplos. Cuando los imperios sienten deteriorarse su autoridad presionan más, amenazan más, castigan más, vigilan más y sobrerreaccionan más. No porque sean invencibles. Precisamente porque empiezan a descubrir que ya no lo son.

Y ahí encaja perfectamente el deterioro cultural interno. Actores atacan públicamente al trumpismo. Comunicadores son señalados. Programas incómodos son golpeados. Universidades son presionadas. Periodistas son insultados. Trump llama “cerditas” a comunicadoras mientras el ecosistema cultural estadounidense empieza lentamente a dividirse entre miedo, cansancio y repudio. Eso no transmite control. Transmite fragilidad emocional del poder. Porque los liderazgos verdaderamente sólidos rara vez necesitan pelear simultáneamente contra todo el ecosistema cultural de su propio país. Solamente los sistemas nerviosos hacen eso.

Y ahí es donde el caso Epstein se vuelve todavía más devastador. Porque ya no funciona solamente como expediente judicial o escándalo político. Empieza a operar como símbolo psicológico de podredumbre estructural de ciertas élites occidentales: poder, dinero, sexo, privilegios obscenos, protección, redes opacas y la sensación creciente de que existen personajes demasiado ricos, demasiado útiles y demasiado conectados como para permitir que toda la verdad salga realmente a la superficie. Eso destruye algo mucho más importante que una narrativa electoral. Destruye legitimidad moral.

Y un imperio puede sobrevivir derrotas militares. Puede sobrevivir crisis económicas. Puede sobrevivir presidentes mediocres. Lo que rara vez sobrevive intacto es la sensación colectiva de degradación ética de quienes concentran el poder. Porque ahí el problema deja de ser político. Empieza a ser civilizatorio. Y cuando las sociedades comienzan a sentir asco por sus propias élites dirigentes, la relación emocional con el poder empieza lentamente a romperse.

Ahí aparece otro fenómeno peligrosísimo: el paso del miedo al desprecio. Y cuando una sociedad deja de temerle completamente al poder y empieza a mirarlo con cansancio, burla, vergüenza o repulsión, el deterioro entra en otra etapa. Ahí nacen los silencios incómodos. Las fracturas internas. Las defecciones. Los cálculos de supervivencia. Las distancias discretas. Y eventualmente el ostracismo.

Porque llega un momento en que ciertos líderes todavía pueden conservar escoltas, aviones, propaganda, dinero y palacios, pero ya no logran caminar entre su propia sociedad sin provocar rechazo visceral. Y ese quizá sea el escenario que empieza lentamente a asomarse para Trump. No solamente el desgaste político. Sino algo muchísimo más devastador: la erosión progresiva del reconocimiento humano de liderazgo. Porque el verdadero poder no consiste solamente en mandar. Consiste en ser reconocido moralmente como autoridad legítima. Y cuando eso se pierde, el imperio todavía puede seguir funcionando administrativamente durante algún tiempo. Pero empieza lentamente a despedazarse por dentro.

Y quizá ahí reside la pregunta que ya empieza a flotar silenciosamente incluso dentro de sectores del propio establishment estadounidense: ¿qué tan lejos está realmente el principio del final? Porque la famosa “pared roja” ya muestra grietas. El aislamiento internacional aumenta. La fractura cultural se profundiza. La ansiedad política se multiplica. Y el trumpismo empieza lentamente a parecer menos un movimiento triunfante y más un sistema atrapado en desesperación defensiva.

En el box existe una expresión demoledora para describir ciertos combates: “está pidiendo esquina para no tirar la toalla”. Y quizá eso es exactamente lo que empieza a proyectar hoy el trumpismo. Un poder exhausto. Irritado. Nervioso. Agobiado. Aferrado todavía al espectáculo de fuerza mientras intenta desesperadamente evitar que el mundo descubra que debajo de los gritos empieza lentamente a instalarse el miedo a la derrota.

Porque cuando un imperio empieza a oler a final, el mundo entero comienza silenciosamente a acomodarse para lo que vendrá después. Y ahí las cosas suelen acelerarse. Las lealtades empiezan a evaporarse. Los oportunistas comienzan a alejarse. Los aliados recalculan. Los silencios se vuelven más elocuentes que los discursos. Y los aplausos empiezan a sonar cada vez más huecos.

Porque los imperios no comienzan realmente a morir cuando pierden guerras.

Comienzan a morir cuando dejan de ser admirados.

Y terminan de morir cuando empiezan a provocar vergüenza.

Ese es quizá el dato más inquietante para Trump. No que sus adversarios quieran verlo caer. Sino que cada vez más personas —dentro y fuera de Estados Unidos— empiezan a preguntarse no si llegará el final... sino cuánto falta para que llegue.

Y cuando una potencia entra en esa etapa, muchas veces ya no administra su futuro.

Solamente administra el tiempo que la separa de su propia decadencia.

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