Los que aman y adoran y ven con ojos ciegos de amor a AMLO han dicho y repetido hasta el cansancio que él ha sido el presidente más feminista de todos los tiempos.

Es innegable que en su gabinete han habido más mujeres que con otros presidentes, pero esas mujeres están ahí no por ser mujeres, sino porque le son leales; no lo traicionarán y serán serviciales para sus intereses.

Entonces, dice amarlas y quererlas mucho, como a Elenita Poniatowska, quien le ha aplaudido a rabiar y por eso sí la quiere don Obrador.

Pero no a todas las mujeres las quiere ni las admira. No quiere a las mujeres que no se someten a su voluntad, designios y caprichos. No quiere a la primera ministra Norma Piña, pues no ha querido seguirle el juego; entonces no la quiere.

Tampoco, en términos generales quiere a todo lo que tenga que ver con la Suprema Corte de Justicia.

Pero ayer, esta emitió una resolución que claramente le habrá hecho atravesar un entripado al presidente de todos los mexicanos.

Y es que no pocas veces AMLO ha dicho que las mujeres están “diseñadas” para quedarse a cargo de los padres cuando enferman y envejecen en tanto los varones de la familia deben de salir a conseguir el sustento de sus casas... Que la labor y casi obligación moral de toda mujer es cuidar a los “padres viejitos”.

Me pregunto al tener puros hijos varones entonces ¿qué pensará? ¿Cree que alguien cuidará en su vejez de él al no tener una hija?, o ¿sabe que esa será la obligación casi por mandato de Beatriz Gutiérrez?

Yo viví muy de cerca esto. Mi hermana se hizo cargo de mis padres toda la vida. No se casó ni tuvo hijos. Realmente se sintió de alguna manera comprometida con cuidarlos a los dos y dejó de vivir, de viajar y de disfrutar de la vida por atenderlos. Yo era madre de dos niños pequeños y en aquel entonces y me era imposible apoyarla en esta ardua tarea. Me parece que ella no había elegido esta opción, pero mi padre le dijo que ella debía de cuidarlos y ver por ellos. Mi única hermana con todo el amor y la entrega posible lo hizo hasta que enfermó de cáncer y murió. Me imagino a veces que quizá eso fue lo que le originó la enfermedad. La carga y la responsabilidad pesaban en sus hombros y para serles sincera yo tampoco me daba cuenta cuán duro podría ser esto para ella.

Después de morir yo quedé a cargo de mis padres. La vida del cuidador es muy dura y agobiante. A nadie parece interesarle y pocas veces se habla de ello. El cuidador se borra del mapa y el importante es el cuidado, pero no el cuidador.

Pero ayer, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución en donde reconoce por primera vez el derecho humano al cuidado especialmente para personas con enfermedades crónicas y con discapacidad pero advierte que:

“... el Alto Tribunal determinó que el derecho al cuidado también implica el derecho de las personas a no estar forzadas a cuidar por mandatos de género, lo que es una cuestión de justicia social a favor de mujeres y niñas, en quieres recaen preponderantemente las labores de cuidados. De esa manera, no se puede obligar a las personas -en especial mujeres- a permanecer casadas al amparo de este derecho, pues los cuidados no deben recaer exclusivamente en las personas en lo individual”. Al respecto, la Primera Sala destacó “la necesidad de adoptar medidas para que los cuidados no recaigan de forma desproporcional en las familias, y particularmente en las mujeres y las niñas, sino contar con la posibilidad de delegar los cuidados y que estos sean proporcionados por otros sectores de la sociedad, entre los que destaca el Estado, en condiciones dignas y de calidad, sin que ello dependa de factores socioeconómicos”.

Como verán esto será causa de un gran berrinche para el presidente porque contradice su discurso machista. Puedo entender que en los tiempos de su niñez esto haya sido culturalmente aceptado y fomentado, pero la Suprema Corte ha dicho “Ya no más. Las mujeres por razón de género NO están forzadas al cuidado de sus padres mayores o enfermos”.

Es por eso que entre el presidente de todos los mexicanos y la Suprema Corte hay una división clara e irreversible.

La Suprema Corte no avalará los berrinches o estatutos de AMLO como sus cursilerías de entregar el don de mando y todas esas cosas.

Hay alguien que con sensatez quiere poner orden. Me alegra y me parece bien.

Ya despacito y sin que nos diéramos cuenta, el INE nos fue arrebatado. Ahora nos toca defender a la Suprema Corte de Justicia.

Todavía hay una muy debilitada oposición que solamente en X se desgañita. Pero realmente nada hace.

Lo que sucedió con la condecoración para Cienfuegos debió de alarmarnos a todos en demasía, sin embargo nada pasó... Estamos pasmados todos.

Pero no podemos permitir que otra vez una institución y una figura tan importante como la Suprema Corte de Justicia nos sea violentada, manoseada y arrebatada.

Me parece muy bien que las mujeres sientan que no tienen que cargar con el peso de todo por ellas mismas y que siempre podrán acudir a solicita ayuda y apoyo sin que éste hecho les haga sentirse culpables, malas hijas o malas hermanas.

Las mujeres no por ser mujeres tenemos que sentir que podemos con todo y la SCJN lo sabe.

Veremos si dice algo de esto el presidente que adora a las mujeres.

Es cuanto.