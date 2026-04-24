En política, la frontera entre la denuncia legítima y el cálculo estratégico suele ser difusa. El caso del diputado Gerardo Peña Flores ilustra con claridad ese terreno resbaladizo: de operador electoral en una campaña estatal a posible pieza en un tablero de mayor escala, donde incluso se menciona la intervención del gobierno de Estados Unidos. El tema no es menor, porque coloca sobre la mesa acusaciones delicadas —presunto financiamiento ilícito vinculado a grupos criminales— que, de comprobarse, sacudirían la credibilidad institucional del país. Pero también abre preguntas incómodas sobre los tiempos, las motivaciones y el uso político de la información.

El señalamiento apunta directamente a figuras como Américo Villarreal Anaya y Rubén Rocha Moya, ambos emanados de Morena, el partido en el poder. La narrativa sugiere que documentos obtenidos durante la contienda de 2022 —en la que César Verástegui Ostos compitió por la gubernatura— evidenciarían transferencias de recursos desde estructuras presuntamente ligadas al crimen organizado, específicamente a Sergio Carmona Angulo. Sin embargo, hasta ahora, el debate se ha movido más en el terreno mediático que en resoluciones judiciales firmes, lo cual obliga a mantener una postura crítica frente a la información disponible.

Aquí es donde entra el factor geopolítico. La posibilidad de que autoridades estadounidenses busquen la cooperación de Peña Flores no solo tendría implicaciones legales, sino también políticas. Históricamente, cuando Washington fija la mirada en temas de corrupción o narcotráfico en México, el impacto trasciende lo judicial y se convierte en herramienta de presión diplomática. En ese contexto, cualquier testimonio o evidencia aportada podría ser interpretada tanto como un acto de colaboración institucional como una jugada con beneficios partidistas, particularmente para el PAN, fuerza política a la que pertenece el legislador.

Pero el riesgo mayor no radica únicamente en quién gana o pierde políticamente. El verdadero problema es la normalización de acusaciones de “narcopolítica” como arma discursiva. Si cada proceso electoral se contamina con filtraciones, documentos de origen incierto y señalamientos sin resolución judicial, el daño a la confianza ciudadana es profundo y duradero. La sociedad termina atrapada entre versiones encontradas, sin claridad sobre qué es verdad y qué responde a intereses coyunturales.

Por ello, más allá de nombres y partidos, lo que este caso exige es rigor institucional. Si existen pruebas, deben presentarse ante las autoridades competentes y seguir el debido proceso. Si no, el costo de utilizar acusaciones tan graves como herramienta política puede ser devastador para la democracia mexicana. En un país marcado por la violencia y la desconfianza, la verdad no puede ser rehén de la estrategia electoral ni del oportunismo internacional.

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