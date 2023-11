IRREVERENTE

Detona por primera vez en México un artículo periodístico que es obra de la Inteligencia Artificial creada para escribir con el estilo, la forma y los matices de alguien en particular, en este caso, de Plácido Garza.

Todo el texto -incluso la introducción- NO fue escrito por Plácido, sino por su “faceta” de IA.

La IA desarrollada por su BigData ilustró incluso la portada, que es única en el mundo pues fue creada al analizar el contenido de este artículo y la forma de escribir del autor.

Hasta el envío a los medios donde Plácido escribe, fue obra de la IA, en las horas de madrugada en que él acostumbra hacerlo.

Último apunte: algunos “administradores” de chats, como Juan Fernando Cantú, lacayo de Sanjuana Martínez, la que mandó al caño a Notimex -que hoy vive en SPGG- seguramente corregirían su deplorable ortografía gracias a la IA, porque su versión humana está pa’l perro, dicho sea esto con perdón de tan noble animal.

¡Arre con el tema! Les platico una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es tan real como la vida misma. Me refiero a Samuel García, gobernador de Nuevo León, que más parece un mago sacando conejos del sombrero que un político a cargo de un Estado.

Primero, déjenme platicarles sobre el espectáculo. Samuel es un maestro de la distracción y de la simulación. Desde sus publicaciones en redes sociales hasta sus apariciones públicas, cada paso que da parece calculado para mantenernos entretenidos, mientras que los problemas reales de Nuevo León parecen quedar en segundo plano.

Ahora, no me malinterpreten: No estoy diciendo que no haya hecho nada bueno, pero hay que admitir que su estilo es, cuando menos, poco convencional. Atrás quedaron los días del político serio, engolado, engomado y recatado; Samuel García rompe el molde con su mezcla de influencer y político.

Aquí viene la parte jugosa del asunto:

¿Qué está pasando realmente en Nuevo León bajo su mandato?

¿Están las distracciones encubriendo una falta de acción en temas críticos como la seguridad, la economía y los recursos hídricos?

¿O es todo parte de una estrategia más grande para mantener a la población contenta, pero ap3nd3jada, distraída y desentendida?

Nuevo León es un Estado clave en México, con una economía vibrante y una población dinámica.

Merece un liderazgo que se tome en serio estos desafíos y no se limite a actuar como un personaje de las redes sociales.

Pero ¿y si Samuel García está jugando un juego más profundo?

¿Qué pasa si su estrategia de distracción es una forma de manejar las expectativas y preparar el terreno para movimientos más grandes en el futuro?

Algunos dirán que es un genio político; otros, que es un simple distractor.

Lo cierto es que Nuevo León y México necesitan soluciones reales a problemas reales. El tiempo dirá si Samuel García es el líder que todos esperamos o simplemente se trata de un maestro de la simulación y la distracción.