Safran es un grupo internacional de alta tecnología líder en tecnología, seguridad, defensa y equipamiento aeronáutico. Para la empresa de origen francés estos días han sido de gran felicidad, pues su motor eléctrico llamado ENGINeUS acaba de recibir un premio en los Aviation Week Laureates 2026.

Voy a platicarles esta historia, porque quiero que sepan que aquí en México, desde hace más de 30 años, Safran cuenta con más de 15 mil empleados, en varias plantas de producción, la más reciente en Chihuahua, aunque también se encuentran en Querétaro, Baja California y la Ciudad de México.

Dicho lo anterior, les cuento que Safran Electrical & Power estuvo presente en la 68ª edición de los premios Aviation Week Laureates Awards que se llevaron a cabo el pasado 20 de marzo en Washington D.C., y ganó la categoría de “Aviación Comercial”, por sus innovaciones tecnológicas dentro del sector aéreo.

Su motor ENGINeUS consiguió el año pasado el certificado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), como el primer motor eléctrico del mundo capaz de propulsar aeronaves, tanto híbridas, como totalmente eléctricas.

Recordemos que la industria aérea trabaja arduamente para su descarbonización, y por ello no ceja en la búsqueda de energías verdes y más amigables con el medio ambiente, pues saben que se tiene que migrar a energías renovables si queremos que el transporte aéreo siga siendo una opción, como lo es al día de hoy.

Después de que este motor pasó por cuatro versiones, más de 700 horas de pruebas y otras 3 mil horas de pruebas de laboratorio, por fin consiguió un hito, y ya están trabajando en el siguiente paso: la certificación de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos de América (FAA, por sus siglas en inglés).

Este motor, conocido como el ENGINeUS 100, establece un nuevo estándar dentro del mercado aeronáutico, primero porque se destaca por su densidad de potencia, de 180 kW de potencia máxima de despegue, según la propia información brindada por Safran.

Pero eso no es todo, también cuenta con un sistema de refrigeración por aire, arquitectura electromagnética, electrónica integrada y tecnología de carburo de silicio, que permiten reducir significativamente los costos operativos; y lo mejor es que este diseño permite un mantenimiento simplificado, así como una mayor eficiencia energética.

¡Todo un combo!, si me preguntan, pues el mantenimiento que exigen los motores de las aeronaves, es una de las partes más delicadas e insoslayables; si bien es cierto que ya existen equipos que en emergencia pueden volar con un solo motor, la seguridad dentro de la industria aérea es lo primordial.

En ese sentido, si este nuevo motor permite un mantenimiento más sencillo, y se traduce en bajar los costos operativos, son palabras que en estos momentos de incertidumbre geopolítica alegran a los administradores de las aerolíneas.

Este motor puede utilizarse en aeronaves de dos a cuatro plazas, si son equipos 100% de propulsión eléctrica; y en el caso de las aeronaves híbridas-eléctricas, se puede utilizar en aviones de 19 plazas, ideales para aerolíneas regionales que utilizan equipos pequeños.

Incluso se puede utilizar en aeronaves comerciales con capacidad de hasta 150 plazas, con hibridación eléctrica de los motores, haciendo que el rendimiento energético sea primordial. De hecho, Safran informó que este motor eléctrico es sumamente apto para una amplia gama de aeronaves. Distintos actores como TCab Tech, VoltAero, Ascendance, CAE, Bye Aerospace, AURA AERO y Diamond Aircraft, ya se encuentran trabajando con Safran Electrical & Power para adaptar este novedoso motor a las necesidades específicas de cada uno de ellos.

Con respecto al premio, el presidente de Safran Electrical & Power, Bruno Bellanger declaró:

“Estamos muy orgullosos de este premio, que reconoce diez años de trabajo y dedicación de nuestros equipos y socios. Estamos convencidos de que la electrificación desempeñará un papel fundamental en la evolución de la aviación, tanto comercial como militar.

“Gracias a sus costes controlados, su mayor fiabilidad y su modularidad, nuestro motor ENGINeUS cumple con los requisitos más exigentes en cuanto a rendimiento y adaptabilidad a todas las plataformas.

“Esta distinción confirma nuestro compromiso con el avance de la propulsión eléctrica para satisfacer las expectativas de nuestros clientes en todo el mundo […]”.

La producción de este nuevo y laureado motor se hará en las plantas que Safran tiene en Niort, Francia y en Pistone en el Reino Unido, con líneas semiautomatizadas. La flexibilidad y modularidad de este motor le permite adaptarse a distintos tipos de aeronaves, y cumple no solo con los requisitos que exige la aviación comercial, sino que también está diseñado para funcionar en aeronaves militares.

¡Enhorabuena!, esperemos que este nuevo motor sea todo un éxito y que próximamente se pueda fabricar en algunas de las plantas que hay que nuestro país. Porque a la industria aérea, hay que apoyarla.