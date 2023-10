¡Números que no mienten! La encuestadora “GobernArte” aplicó un estudio de opinión denominado “Sentimientos de la Nación”. Primero que nada, me parece importante ponderar la validez y la seriedad de la casa encuestadora en la que periodistas prestan algo de su prestigio como analistas para dicha empresa, a diferencia de otras encuestadoras, que simplemente publican sin ningún tipo de respaldo editorial, nadie da la cara y su metodología podría resultar algo más que dudosa.

Pues bien, en esta ocasión el resultado es positivo y de orgullo para Sinaloa. Y es que el mandatario Rubén Rocha Moya destaca en primer lugar como el mejor evaluado. Con un 62.1 por ciento en su segundo año de gobierno el Dr. Rocha se llevó la mejor posición.

El sello humanista del gobierno del Dr. Rocha se nota en prácticamente todas las áreas de gobierno. Personalmente, me gusta el estilo en sus formas y fondo. Basta desmenuzar lo que hace lunes tras lunes en su semanera, en la que informa, instruye, regaña, explica y aborda todo tipo de temas. Ese ejercicio en particular le permite que sea su voz la que llegue a los sinaloenses y con ello logra que su discurso se posicione en la agenda públic a . En consecuencia, es mucho más sencillo para la sociedad comprender los avances o logros del actual gobierno, incluso, en casos complicados, entender las intenciones del estado y asimilar que, si el resultado al momento no es óptimo, se trabaja, al menos en una ruta positiva y existe una explicación para ello. La gente debe saber, y tener información.

En esta parte del estilo del mandatario sinaloense, creo importante resaltar que trata -y lo logra- volver simple lo complejo, o normalizar las acciones de gobierno que se publicitaban como cosas extraordinarias.

Lleva el gobierno a nivel de pueblo, humaniza las acciones y de ahí que la gente valore positivamente su gestión. Lo mismo reconoce tomarse una cerveza de lata con la gente, que señalar a quienes no hacen las cosas bien de su propio gobierno. En ese sentido, no regatea la obra social, la de servicios más básicos, salud e infraestructura, ni tampoco la inversión educativa.

A semanas de rendir su segundo informe, el Dr. Rocha Moya presenta avances interesantes. El humanismo se refleja en diversos rubros, me parece que hay un importante abono a la deuda histórica en materia de derechos humanos. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México que el organismo civil World Justice Project realiza, ubica a Sinaloa en la quinta posición de los 32 estados de la República Mexicana.

La otra arista de la medición es la fuerza política de Rubén Rocha Moya. El gobernador mejor evaluado entre los mandatarios morenistas, le ubica como santo y seña del movimiento, para muchos correligionarios de la 4T, el maestro Rocha es referente. En el escenario de sucesión de cara al 2024 , definitivamente lleva los hilos del poder en la entidad, desde el centro le conceden liderazgo político pleno.

Mientras un grupúsculo de adversarios pretende magnificar situaciones para golpetear políticamente, la realidad es que el pueblo continúa valorando positivamente el trabajo del mandatario sinaloense. Rocha navega en aguas tranquilas, quienes pretenden hacerlas ver turbulentas, son quienes acaban naufragando o ahogándose en un vasito de agua.

X: @vanessafelixmx