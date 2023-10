A uno meses de terminar el año surge una duda: ¿Nuevo día festivo de descanso oficial obligatorio en 2024? Esto tienes que saber al respecto, ya que los mexicanos contarán con un día más para llevar a cabo otras actividades.

Los días de descanso obligatorio se encuentran señalados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla las siguientes fechas:

Sin embargo, debido a una modificación en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), 2024 contará con un nuevo día festivo de descanso oficial obligatorio.

El nuevo día festivo de descanso oficial obligatorio se dará en 2024 debido a la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por a una modificación en la LGIPE hecha el 10 de febrero de 2014.

Unos días antes del último año de su gobierno, AMLO adelantó su despedida durante un encuentro con los servidores públicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el cual compartió en video en sus redes sociales.

“Me voy, ya cierro mi ciclo, me queda un año, pero siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo generacional, hemos logrado que haya cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició, continuidad con cambio porque no va a ser igual, y no va a ser igual porque no somos iguales, cada quien tiene su estilo, y hay que respetar eso, pero que siempre tengamos como objetivo como ideal, ayudar al pueblo, a los más pobres”.

AMLO