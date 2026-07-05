Veracruz vuelve a aparecer en las noticias con una nueva tragedia que confirma lo que muchas veces se ha dicho, pero pocas veces se ha resuelto: es el estado más peligroso de México para ejercer el periodismo. Esta vez, la víctima es Roxana Guzmán, reportera secuestrada días atrás y encontrada sin vida, con huellas claras de tortura y su cuerpo calcinado, en un crimen que revela hasta qué punto se ha roto el tejido de seguridad y justicia en la entidad.

Las autoridades ya confirmaron la detención de ocho personas involucradas, entre ellas hay sicarios, pero también cuatro policías municipales, dato que indigna aun mas a la sociedad veracruzana

El asesinato de Roxana Guzmán es la manifestación de una práctica sistemática que lleva años sin frenarse: desapariciones, silenciamiento y complicidad entre cuerpos de seguridad y grupos criminales.

En lo que va de la administración de Rocío Nahle, ya son tres los periodistas asesinados en Veracruz, una cifra que confirma que la violencia contra quienes informan sigue en aumento, sin que existan medidas reales ni resultados que den garantías de protección.

Por décadas, Veracruz ha encabezado las listas de riesgo para la prensa. Los reporteros que investigan corrupción, narcotráfico o abusos de poder saben que salen a la calle con un riesgo constante y con la incertidumbre de sí podrán regresar a casa con los suyos.

A la comunicadora, encima, la sacaron de su casa sujetos fuertemente armados, demostrando que los delincuentes no tienen empacho en cometer cualquier crimen donde sea, enfrente de quien sea, a la hora que sea.

El cuerpo de Roxana, quemado para borrar pruebas, es un símbolo de lo que buscan callar: la verdad. Pero este crimen no logrará silenciar la realidad que expone: mientras no se limpien las corporaciones policiales, mientras no se castigue con firmeza a quienes colaboran con el crimen y mientras no se garantice la libertad de expresión, Veracruz seguirá siendo un territorio donde informar se paga con la vida.

Las familias, los colegas y la sociedad entera no pueden aceptar que este caso se quede solo en detenciones mediáticas. Se necesita verdad completa, juicios transparentes y, sobre todo, el fin de la complicidad estatal que por tanto tiempo ha permitido que la violencia avance sin freno.