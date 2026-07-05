La que perdura

Primera parte: Lo que recibimos

Cuando escuchamos la palabra herencia, casi de manera automática pensamos en bienes materiales. Imaginamos una casa, un terreno, una empresa, una cuenta bancaria o un patrimonio construido a lo largo de muchos años de trabajo. Es una asociación natural. Durante siglos hemos entendido la herencia como aquello que puede poseerse, medirse, dividirse y transmitirse mediante un testamento.

Sin embargo, existe otra herencia mucho más profunda y, con frecuencia, mucho más trascendente. No aparece en una escritura pública, no puede depositarse en una institución financiera ni figura en un inventario sucesorio. Nadie puede venderla ni comprarla y, aun así, suele determinar el carácter de una persona, la fortaleza de una familia, la identidad de una comunidad y, en buena medida, el destino de una nación.

Es la herencia inmaterial.

La que permanece cuando los bienes cambian de dueño.

La que sigue viviendo cuando quienes la transmitieron ya no están.

Todos llegamos al mundo recibiendo mucho antes de ser conscientes de ello. Antes de aprender a leer ya habíamos aprendido a mirar el mundo desde una determinada perspectiva. Antes de comprender plenamente el significado de las palabras ya habíamos comenzado a formar nuestro carácter. Antes de tomar nuestras primeras decisiones importantes ya habíamos recibido una manera de entender el trabajo, la familia, la autoridad, el respeto, la amistad, la solidaridad, la responsabilidad y el servicio.

Ninguno de nosotros empezó desde cero.

Todos comenzamos nuestra vida apoyados sobre la obra de quienes nos precedieron.

Recibimos una lengua con la que aprendimos a nombrar el mundo y a expresar nuestros sentimientos. Recibimos una historia que explica, en buena medida, quiénes somos como comunidad. Recibimos costumbres, tradiciones y formas de convivencia construidas durante décadas o incluso siglos. Recibimos instituciones que otros imaginaron, defendieron y fortalecieron. Recibimos expresiones culturales, manifestaciones artísticas, conocimientos científicos y experiencias acumuladas por generaciones enteras.

Pero, sobre todo, recibimos ejemplos.

La verdadera educación comienza mucho antes de la escuela. Empieza en el hogar, observando la manera en que nuestros padres enfrentan las dificultades, respetan su palabra, trabajan, sirven a los demás o resuelven los conflictos cotidianos. Los hijos aprenden antes por los ojos que por los oídos. La conducta educa con mayor profundidad que cualquier discurso.

Los abuelos ocupan un lugar insustituible dentro de esa transmisión. Ellos conservan la memoria viva de la familia y constituyen el puente entre generaciones que nunca llegarán a conocerse personalmente. En sus relatos sobreviven acontecimientos, sacrificios, alegrías y enseñanzas que difícilmente aparecerán en un libro de historia. Gracias a ellos comprendemos que pertenecemos a una cadena mucho más larga que nuestra propia existencia.

Después aparecen los maestros, que no solo transmiten conocimientos, sino también disciplina intelectual, curiosidad, sentido crítico y amor por el aprendizaje. Aparecen los amigos, las comunidades, las instituciones, las organizaciones sociales, los líderes auténticos, los artistas, los científicos, los deportistas y tantas personas que, muchas veces sin proponérselo, ayudan a modelar la conciencia de una generación.

Las sociedades también educan.

Lo hacen mediante sus instituciones, sus leyes, sus expresiones culturales, sus celebraciones, sus símbolos, su memoria colectiva y la manera en que enfrentan las dificultades. Lo hacen cuando enseñan a respetar la palabra dada, cuando reconocen el valor de la honestidad, cuando consideran el trabajo como una fuente de dignidad, cuando entienden el servicio como una responsabilidad y cuando promueven el diálogo antes que la confrontación.

Las tradiciones forman parte esencial de esa herencia. A veces se les mira con desconfianza, como si toda tradición fuera un obstáculo para el cambio. No es así. Las tradiciones son la memoria viva de una comunidad. Las reuniones familiares, las fiestas populares, la música, la gastronomía, las expresiones artísticas, las celebraciones cívicas, las formas de cortesía y tantos otros hábitos de convivencia ayudan a construir identidad, pertenencia y continuidad entre generaciones.

Naturalmente, ninguna sociedad permanece inmóvil. Toda cultura evoluciona. Cada generación incorpora nuevas ideas, nuevos conocimientos y nuevas sensibilidades. Pero el progreso auténtico no consiste en romper permanentemente con todo lo anterior. Consiste en distinguir aquello que merece conservarse de aquello que necesita transformarse.

Quienes tuvimos la fortuna de crecer en hogares donde se valoraban el trabajo, el estudio, la honestidad, la palabra empeñada, el respeto, la solidaridad y el servicio recibimos una riqueza que ninguna circunstancia económica podía igualar. Muchos heredamos de nuestros padres y de nuestros abuelos la cultura del esfuerzo, la convicción de que las metas importantes exigen constancia y disciplina, el amor por un oficio o una profesión, la vocación de servir a la sociedad y la certeza de que la dignidad nunca depende exclusivamente de lo que se posee.

Quizá entonces no éramos plenamente conscientes de la magnitud de ese legado.

Con el paso de los años comprendimos que aquella formación valía mucho más que cualquier patrimonio material. Las circunstancias económicas cambian. Las propiedades pueden perderse. Las empresas pueden desaparecer. Las fortunas pueden agotarse. Pero la capacidad de trabajar, de perseverar, de actuar con honestidad, de cumplir la palabra, de servir a los demás y de conservar la dignidad incluso en los momentos difíciles permanece acompañando a las personas durante toda su existencia.

Ésa es la verdadera fortaleza de la herencia inmaterial. Los bienes pueden facilitar la vida; los principios enseñan a vivirla. Los primeros pueden abrir puertas; los segundos permiten atravesarlas con dignidad. Los patrimonios explican, en parte, cómo vivió una generación; la herencia inmaterial explica quién fue y cuáles fueron las convicciones que dieron sentido a su existencia.

Pero sería un error pensar que toda herencia merece conservarse únicamente por el hecho de haber llegado hasta nosotros. La historia demuestra que también se transmiten prejuicios, discriminación, racismo, intolerancia, violencia, corrupción, indiferencia y costumbres que, aunque durante mucho tiempo parecieron normales, hoy sabemos que lesionan la dignidad humana. Del mismo modo, no todo cambio representa necesariamente un progreso. Hay transformaciones que enriquecen a las personas y otras que las empobrecen moralmente.

Por eso ninguna generación puede limitarse a recibir el legado de quienes la precedieron. Tiene la responsabilidad de examinarlo con inteligencia y sentido ético; de conservar aquello que ennoblece al ser humano, de corregir lo que el tiempo y la experiencia han demostrado que debe cambiar y de impedir que los errores del pasado continúen formando parte del patrimonio moral de quienes vendrán después.

Porque toda herencia plantea una pregunta que ninguna generación puede eludir:

¿Qué recibiremos con gratitud y qué tendremos el valor de transformar antes de entregarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos?

Responder a esa pregunta exige mucho más que memoria. Exige carácter, responsabilidad y visión de futuro.

Porque honrar a quienes nos precedieron no consiste en repetirlo todo, sino en preservar lo mejor de su legado, corregir aquello que sabemos que puede construirse mejor y enriquecerlo para quienes continuarán la historia.

Ésa será, precisamente, la reflexión de la siguiente entrega.

Continuará…

@salvadorcosio1

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