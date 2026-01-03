¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Estamos arrancando el año, y nos recibe con la deliciosa Rosca de Reyes, que sirve para recordar el momento en que los “sabios de Oriente” (los tres Reyes Magos), guiados por una estrella, visitaron el pesebre del recién nacido Jesús, al que le llevaron regalos, según el Evangelio de Mateo.

Y es que, para muchos de nosotros, comer la rosca el 6 de enero, marca la terminación de las fiestas navideñas. ¿Ustedes cómo la prefieren?, ¿tradicional?, ¿rellena?, ¿temática? o ¿innovadora? Porque deben saber que la rosca de reyes ha evolucionado en estos últimos años.

Es uno de los alimentos que más se han modificado, adoptando modas y tendencias para agradar a la gente. Por eso en esta semana del 2 al 7 de enero en la Alcaldía Tláhuac se llevará a cabo la “Expo Rosca de Reyes y Sorbito de Chocolate”.

Con un horario de las 10:00 de la mañana a las 9:00 de la noche, en la explanada de la alcaldía, que se ubica sobre la avenida Tláhuac, colonia Asunción, y la entrada es gratuita.

¿Qué podremos encontrar en esta expo? Desde roscas artesanales, pasando por las tradicionales de toda la vida, y por supuesto, también roscas de chocolate, con distintos rellenos: nata, queso crema, crema pastelera y hasta Nutella.

Y por supuesto de todas las formas posibles, las típicas con sus “joyas” de frutas cristalizadas, hasta las temáticas, que se inspiran en el personaje del momento, incluyendo las que son de Baby Yoda y Darth Vader, pasando por roscas con las imágenes del popular animé japones Demon Slayer, las de gatitos, las de El Mundo de Jack, o las inspiradas en Stranger Things, ahora que terminó la serie.

Por supuesto, yo me decanto por las más tradicionales, y si me “aloco” tal vez sea por las rellenas de nata. Pero eso es lo divertido de la Rosca de Reyes, que actualmente hay para todos los gustos.

En el lugar habrá venta de roscas de distintas panaderías y reposterías y no podría faltar la venta de chocolate caliente, para quien quiera comer “in situ” su rebanada, nada mejor que acompañarlo con esta dulce bebida de origen prehispánico.

La Rosca de Reyes es un excelente ejemplo de cómo la comida evoluciona y adopta ingredientes de otros lados y los hace suyos; la gastronomía sigue en constante evolución y no es la excepción de la comida mexicana.

Hoy los maestros panaderos y reposteros le dan vuelo a la imaginación para reinventar todo un clásico, como es la rosca de reyes; ¡ah!, pero si encuentran el muñeco (niño Dios), ya saben que el 2 de febrero deben de pagar con tamales.

Una gran opción si quieren darse una vuelta este fin de semana, para probar y escoger la rosca ideal para compartir con los seres queridos. Feliz inicio de año. Bon appetit!!!,

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera