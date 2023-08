Sonora Power

El partido en el gobierno y sus aliados entraron esta semana en lo que podríamos llamar la recta final para la definición de quien será al final de cuentas quien ocupe esa posición que se denomina “coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación”, aunque al final todos sabemos que es la lucha por quien encabezará la candidatura presidencial de Morena-PT-PVEM.

No es un tema menor, ni mucho menos, pues es altamente probable que hablemos de quien encabece el gobierno de la República del 2024 al 2030 y saldrá de entre Claudia, Marcelo, Adán Augusto, Gerardo, Ricardo y Manuel.

Justamente en Tijuana Marcelo Ebrard redujo esta competencia a solo 2, quien encabece la coordinación y por lo tanto la candidatura “saldrá de entre Claudia y yo”, dijo el excanciller.

Pues bien, tuve el privilegio de conversar ampliamente con Claudia Sheinbaum en esta recta final, la doctora habló abiertamente de las razones por las que debe ser ella la elegida y esto es lo que me dijo:

“Por qué estamos arriba en las encuestas desde mi punto de vista, no es un asunto de egos, o de personas, es por el proyecto”. “Tiene que ver con que el pueblo de México está contento con lo que está pasando en el país, está de acuerdo con esta transformación y hay un vínculo de lo que ha sido el proceso de nuestro movimiento entre lo que ha sido el presidente y mi proceso, el movimiento de mi parte”. “La gente lo sabe, lo mira y además a visto como nos hemos comportado en todo este proceso, con mucha convicción”. “Lo segundo es el trabajo que se hizo en la ciudad, si yo hubiera hecho un mal trabajo, no me estaría presentando ante el país”. “Lo tercero es mi perfil, el que sea científica y al mismo tempo haga política, haya sido servidora pública atrae mucho y me permite ser distinta”. “Y por último es ser mujer, esto tiene un potencial distinto de lo que es la historia de nuestro país”. Claudia Sheinbaum

La doctora Sheinbaum accedió a esa entrevista con quien escribe en el contexto de su visita a Sonora y por esa razón le pedí me hablase de su visión sobre nuestro estado, esto es lo que respondió:

“Sonora es un estado muy importante y particularmente ahora con el plan Sonora a mi me parece uno de los proyectos estratégicos que ha impulsado el presidente y que me parece a mi que representa una gran oportunidad de desarrollo, por eso hay que darle mucha continuidad y mucho apoyo”. “Primero representa la transición a la energía renovable, la interconexión a la península de Baja California, la explotación del litio para los mexicanos y la posibilidad de generar valor agregado alrededor del vehículo eléctrico y lo que eso significa alrededor de la reducción de emisión de gases”. “Pero también el Puerto de Guaymas que se amplía, y la carretera a Chihuahua que se está ampliando y también hable con el gobernador a propósito de lo que es el sur de Sonora, donde debemos permitir un desarrollo industrial más intenso, en esta zona que tiene la vocación”. Claudia Sheinbaum

Durante el dialogo le exprese de mi interés como sonorense en que la visión del gobierno de López Obrador siga adelante para que se continúe con el impulso a Sonora, de modo que Sheinbaum asintió ante la frase del gobernador Alfonso Durazo que es hora que les toque a quienes nunca les había tocado, como es el caso de mi estado.

Dijo sobre relación con el gobernador y con quien tendría que convivir como gobernante los primeros 3 años de su mandato lo siguiente: “Es buenísima, nos llevamos muy bien, fue un momento particular donde no estábamos de acuerdo ahí en el consejo, pero es algo que a veces pasa. Yo quería que se cumpliera un acuerdo que habíamos tomado en el Consejo y a mi me gusta siempre poner mi punto de vista, pero eso no significa que haya un conflicto entre las personas, sino que en el momento no se estaban cumpliendo los acuerdos”.

Y con eso dio por cerrada la discusión sobre sus diferencias con Alfonso Durazo, poderoso actor en la 4T y quien además ejerce el papel de árbitro en la contienda interna.

Sheinbaum habló también en nuestra plática sobre la seguridad, tema sensible en Sonora y muy en particular en Ciudad Obregón que es donde se desarrolló nuestro encuentro.

Hoy estamos en Ciudad Obregón y aquí el tema lamentablemente es la violencia y la seguridad, usted gobernó la Ciudad de México y tuvo extraordinarios resultados, debo reconocer que reducir la violencia y la inseguridad en niveles del 58% y los homicidios en un 51% es algo notorio ¿Esa misma fórmula se aplicaría para apaciguar la situación en Sonora? Demian Duarte

Sí, si tiene que haber, por supuesto continuar con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro con sus características nuevas, y tiene que haber oportunidades para los jóvenes, yo estoy convencida de que debe haber más espacios universitarios vínculados a las necesidades de desarrollo del país, pero nunca habrá demasiados universitarios. Hay que desarrollar la educación y las opciones de trabajo para los jóvenes, y muchas otras porque no solamente es trabajo y estudio tenemos que propiciar una calidad de vida distinta. Nosotros mejoramos a la policía, pero también esperamos la consolidación de la Guardia Nacional. Por otro lado mucha inteligencia e investigación, a nosotros nos dio buenos resultados ese enfoque y su vínculo con la Fiscalía General de Justicia. Claudia Sheinbaum

La aspirante a coordinadora, quien busca además ser la primera mujer que ocupe la presidencia de la República habló claro, tocó otros temas en nuestra conversación sobre las mujeres y su acceso a la igualdad y sobre los grupos originarios.

En todos los casos no temió comprometerse y aportó además una visión clara de que es lo que debe hacerse.

Claudia Sheinbaum dejó una buena impresión en Sonora y se le ve al frente de una campaña ganadora, como puntera en las encuestas y con una estrategia muy determinada a seguir adelante con la visión de Andrés Manuel López Obrador.

¿Quien podría ganarle a eso?, creo yo que nadie, no ocurrió nada en esta contienda, hasta hoy, que pueda cambiar una tendencia muy definida, así que veo a Claudia más que sólida.

Pero claro, solo el ejercicio de consulta diseñado por Morena podrá definirlo.

