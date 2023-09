Dice el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano , Dante Delgado, que el primer requisito que deberá tener el candidato presidencial de los naranjas es que sepa escuchar a la gente y sus propuestas.

En un video trasmitido por X, dijo que iría publicando los criterios para la elección del candidato a la presidencia y que estos serían la base para postular a su candidato. Hace un par de días, Delgado comunicó que la candidatura de MC se decidirá hasta enero del próximo año. Tomando en cuenta que se podría hacer un registro de precandidatos antes de enero, creo que MC va atrás en la carrera por elegir quien los representará en las próximas elecciones.

Complicado será para Dante Delgado encontrar una persona que realmente escuche. No sé qué tanto escuchen los funcionarios de Movimiento Ciudadano a los que gobiernan o a los que representan en las cámaras. No se si la gente que voto por Alfaro en Jalisco se siente escuchada. No creo que los que votaron por Colosio o por Samuel García se sientan realmente escuchados.

La mayoría de los ganadores de las elecciones dejan de salir a las calles cuando resultan ganadores. Tampoco tienen foros de interacción con la ciudadanía o demuestran interés en lo que se propone por parte de la población. Y esto no es exclusivo de MC, la gran mayoría de los funcionarios públicos pierden la humildad que adquirieron en campaña cuando caminaban por colonias que dejaron de visitar cuando ganaron las elecciones.

Antes de las elecciones, los candidatos y los equipos de campaña están en las calles, haciendo pintas, poniendo calcomanías. Se suben al trasporte público, cargan niños y abrazan a las abuelitas. Después de todo esto, la humildad se acaba, junto con escuchar y atender las demandadas públicas . Es más, mucho de lo que recogen los candidatos se convierten en promesas de campaña que en la gran mayoría de las ocasiones no son cumplidas.

Dante Delgado, durante la Convención estatal de Movimiento Ciudadano en el Auditorio Blackberry (Rogelio Morales Ponce / Rogelio Morales Ponce)

¿Usted cree que la gente que tiene preferencia por MC tenga en mente un candidato que cumpla con el primer criterio que pide Delgado?

Sería interesante hacer una consulta para saber si las demandas de la población que tiene como gobernador o alcalde a alguien de MC son escuchadas , y si alguna vez vio que lo que propuso fue puesto en acción. Eso sería un buen parámetro para hacer más real la elección del candidato presidencial naranja.

Pienso que la elección del candidato será muy tarde, sobre todo cuando los “coordinadores” o como les llamen a los futuros candidatos a la presidencia, ya van muy adelantados. Las campañas empiezan en marzo del próximo año, ¿usted cree que la persona que elija el MC tendrá el tiempo para hacer una campaña con candidatos o candidatas que ya tendrán cerca de un año trabajando cuando empiecen las campañas oficiales ?

Por lo que conozco de los posibles candidatos de MC no veo a uno que tenga como característica ser un excelente oyente. Habrá que ver si Dante Delgado encuentra a uno que tenga la virtud de escuchar a la gente y sus propuestas.

Esperemos…