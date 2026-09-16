LA POLÍTICA ES DE BRONCE

En 2021, el INE y el Tribunal Electoral invalidaron las candidaturas de Morena de Félix Salgado en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. El motivo: no presentaron su informe de gastos de precampaña. Es verdad que el INE y el Tribunal aplicaron con severidad la norma, creo que se extralimitaron, pero también es verdad que hubo una pésima asesoría jurídica electoral por parte del representante de Morena en el INE en aquellos días. Se aferraron a negarse a entregar dichos informes, lo que abrió la puerta a la anulación.

Estas anulaciones provocaron un rompimiento definitivo entre el INE, presidido por Lorenzo Córdova, Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, esta decisión fue la que provocó que durante todo el sexenio lopezobradorista se intentara realizar una nueva reforma electoral.

Recuerdo el domingo posterior a la anulación de estas candidaturas. Morena, presidida por Mario Delgado, convocó a una manifestación afuera del INE. Morón vino en caravana desde Michoacán; Félix Salgado hizo lo propio desde Guerrero. Después del mitin, la dirección de Morena y los candidatos enfrentaron un problema específico: quiénes serían los candidatos en Guerrero y Michoacán. Félix Salgado y Morón tenían mano para proponer. Ambos tenían amplias posibilidades de obtener el triunfo y Morena un altísimo porcentaje de intención del voto.

Félix Salgado Macedonio, sin pestañear, propuso a su hija Evelyn Salgado, una mujer joven, simpática, pero sin ninguna experiencia política. Sin embargo, Morena se las debía a Félix y su hija fue la candidata y, como sabemos, gobernadora. La evaluación háganla ustedes.

Raúl Morón tuvo la oportunidad de proponer a su hijo del mismo nombre; sin embargo, señaló que no podía caerse en prácticas de nepotismo. Así empezó la baraja de nombres. El consenso y la decisión de Raúl favorecieron a Alfredo Ramírez Bedolla, que por entonces aspiraba a un cargo local, un cuadro medio del morenismo michoacano, sin trascendencia nacional. Morón lo apoyó en la campaña, pues la competencia fue dura y el ahora prófugo Silvano Aureoles no estaba dispuesto a dejar la plaza de manera sencilla. Raúl Morón siempre ha sido discreto, él nunca dirá esto, pero los que participaron o los que seguimos esa campaña sabemos que el triunfo de Ramírez Bedolla fue por el apoyo de Raúl Morón.

Ramírez Bedolla integró un primer gobierno que incorporó a la gente de Raúl Morón y de Leonel Godoy, pero muy pronto rompió con ellos y, a lo largo de su gobierno, se convirtieron en sus principales adversarios políticos. Durante todo el gobierno de Bedolla, Raúl Morón mantuvo viva su aspiración a ser candidato al gobierno de Michoacán. Como paso intermedio, ganó nuevamente la senaduría en 2024 y se perfilaba como uno de los aspirantes más fuertes; sin embargo, el trágico asesinato de Carlos Manzo, las declaraciones de su viuda y ahora presidenta municipal de Uruapan y, particularmente, el conflicto con el gobernador alejaron sus posibilidades.

Morena eligió como su candidato para las elecciones del próximo año en Michoacán a Carlos Torres Piña, con trayectoria en el PRD y en Morena, pero que además tiene todo el apoyo del gobernador. Vi la transmisión en la que se hizo el anuncio, pero particularmente escuché la declaración de Raúl Morón en la cual acepta el resultado. Sus palabras ratifican que es uno de los políticos más serios y responsables de Morena.

Raúl Morón no fue candidato por un error administrativo. No quiso designar a su hijo para evitar críticas de nepotismo; ayudó a ganar a un candidato prácticamente desconocido, el cual impidió, seis años después, que otra vez llegara a la candidatura. Cosas extrañas y agrego, injustas de la política.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política de bronce.