Los aspirantes a buscar la candidatura presidencial de Morena han ido recorriendo varios puntos del territorio nacional en relación a las tareas que delegó el partido para informar los avances del proceso de transformación, como una de las reglas que fijó el Consejo Político, así como ir organizando la defensa del voto en el ejercicio electoral a posteriori. Pero, más allá de eso, el fin tiene que ver con el ánimo y el pulso de la población civil que, al final de cuentas, es la que tomará la decisión de elegir al coordinador de los comités.

A partir de que se dio el banderazo de salida, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Manuel Velasco, Noroña, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, han ido desplazándose por la geografía nacional. Incluso, nos hemos dado cuenta de que, con intensidad, algunos aspirantes a suceder al mandatario federal han apretado el acelerador. Serán, como todos sabemos, dos meses de actividad informativa y, quien mejor papel haga, tendrá mayor reconocimiento. Recordemos que, la encuesta, será el mecanismo que mida la percepción de la ciudadanía.

Es verdad, cada día se publican encuestas en distintos medios de información, sin embargo, la que aplicará el partido y validará un número importante de metodologías espejo, será diferente a las demás. Es decir, los criterios que se tomarán tendrán otras muestras distintas. Dependerá, ya lo hemos dicho, de la capacidad que muestre cada uno de los aspirantes. Ese será un factor, lo mismo qué la forma de construir una narrativa atractiva para la sociedad civil, sin salirse del esquema que estableció el Consejo Nacional de Morena.

A excepción de Manuel Velasco, todos han mostrado capacidad de convocatoria. Dicho en otras palabras, han asumido con responsabilidad el papel que juegan en las Asambleas de Información. Debo resaltar que, quien ha superado esas expectativas de crecimiento, es Ricardo Monreal. Él, en ese sentido, es muy claro que ha ido ganando terreno conforme pasan los días. Y, pese a que se ha enfrentado a maquinarias propagandísticas, el zacatecano le ha sacado provecho a las asambleas, pues cada día los eventos son más nutridos y, de paso, abarrota cada espacio público a donde se presenta.

Hace dos años que vengo diciendo que, en política, uno de los personajes que es capaz de sobreponerse a cualquier adversidad, es Ricardo Monreal. Pese a tantos obstáculos que superó, hoy está en el primer plano de los presidenciables de Morena, con muchas posibilidades de competir por la candidatura. Las audiencias, en ese sentido, son el mejor ejemplo para constatar el poder de convocatoria de cada uno de los aspirantes y, dentro de esa marco informativo, Monreal ha destacado. Lo hizo en Ciudad de México, Hidalgo, Puebla y Estado de México; no se diga Zacatecas, donde una multitud lo cobijó.

Eso, sin duda, elevará la percepción a favor de la causa de Ricardo Monreal que, a una semana de haber iniciado el proceso de información, continúa ganando terreno, eso sí, con un esquema de austeridad y sin ningún aparato de comunicación. Es, a grandes rasgos, un recorrido territorial que ha tenido gran impacto. Con ese paso, tiene muchas posibilidades de llegar fortalecido en la recta final, pues la concurrencia es nutrida. Eso significa que Monreal está jugando con nivel y, lo mejor de ello, está metido en la disputa interna con grandes chances de ser él, en 8 semanas, el perfil elegido y validado por la decisión del pueblo de México.

Son dos meses claves para Ricardo Monreal y, con ese ritmo de competencia, qué a nadie le sorprenda sí se alza con el triunfo en la encuesta de Morena. Si es así, tendremos claro que la política es el arte de lo posible. De hecho, este momento que vive es crucial, pues las Asambleas de Información han significado un revulsivo positivo porque ha demostrado, a la par de otros aspirantes, que su poder de convocatoria es potencialmente atractivo.

A propósito, la contienda interna de Morena es importante, pero no más que la elección constitucional del 2024, afirmó Ricardo Monreal, quien demandó a la militancia y simpatizantes no dar por muerta a la oposición. Calificó como un error pensar que la definición del candidato de Morena para la presidencia será el fin de la lucha electoral del próximo año, por lo que el partido no se puede confiar.

El ex coordinador de la bancada mayoritaria en el Senado, desde Zacatecas, se dijo sorprendido por los recientes hechos en el estado de Hidalgo, en donde hubo una desbandada en el PRI.

Reconoció que le sorprendió que los ocho diputados locales del PRI y todo el comité directivo del PRI renunciaron, como también hace unos días el propio ex gobernador Omar Fayad hizo lo propio.

Comentó que contrario a lo que pudiera pensarse, eso no le alegra, “porque me parece que una democracia plena está basada, cimentada, en un sistema de partidos sólido”.

No debemos confiarnos en eso, no creo que la oposición esté muerta. Tenemos que seguir esforzándonos en convencer que la transformación debe continuar. “No es continuismo, sino continuidad con cambio”, expuso.

Monreal Ávila señaló que el resolutivo de la Corte respecto al Plan B de reforma electoral, no fue una sorpresa. La anulación de las normas secundarias que buscaban cambiar la Ley Electoral, se debió a problemas relacionados con la validez constitucional de esta acción.

Finalmente, rechazó que pueda declinar en favor de algunos de sus compañeros contendientes por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pues dijo que tiene confianza en sus paisanos lo apoyen para lograr su objetivo.