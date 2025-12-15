Pedro Haces, a través de una persona que aprecio, me envió las palabras que de él expresó García Harfuch. Supongo que el diputado y líder sindical lo hizo para invitarme a opinar sobre el asunto. Lo hago aquí con ayuda de la inteligencia artificial.

Citaré una nota de Proceso antes de dar a conocer el diagnostico que ha hecho la inteligencia artificial sobre las polémicas palabras del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, relacionadas con Pedro Haces, líder sindical y diputado muy cuestionado por su enorme patrimonio, que además presume con excesiva vulgaridad en lógica de nuevo rico..

Dice Proceso: “Pedro Haces Barba no tiene relación alguna con Edgar N, alias El Limones, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En conferencia de prensa (Harfuch) deslindó (a Haces), por el momento …, de cualquier vínculo con el presunto operador criminal”.

Ahora vayamos a lo que opina la IA de las palabras de Harfuch:

‘Defender a Pedro Haces puede considerarse un error para Omar García Harfuch desde varios puntos de vista, no necesariamente desde todos. El asunto no es jurídico, sino político, simbólico y estratégico’.

1.- Desde el punto de vista de la coherencia narrativa

‘García Harfuch ha construido su capital político sobre tres ejes: (i) Combate a la corrupción. (ii) Distancia de los viejos vicios del poder. (iii) Imagen tecnocrática y sobria’.

‘Pedro Haces simboliza casi lo opuesto: (a) Sindicalismo corporativo. (b) Ostentación. (c) Cercanía con prácticas del viejo régimen’.

‘Defenderlo rompe el relato. No importa si la defensa es técnicamente correcta: la política castiga la incoherencia narrativa, no la precisión legal’.

2.- Desde el punto de vista simbólico

‘En política, a quién defiendes dice más que lo que dices. Haces no es solo una persona: (a) Es un símbolo de privilegio. (b) Representa una élite sindical percibida como intocable. (c) Es fácilmente asociable a excesos —lujo, poder informal, redes de influencia—’.

‘Al salir en su defensa, Harfuch: (i) Se mueve del lugar de servidor austero al lugar de protector de aliados incómodos. El símbolo lo contamina, aunque no lo absorba por completo’.

3.- Desde el punto de vista estratégico-electoral

‘Harfuch no necesita: (i) Defender caciques. (ii) Blindar figuras polémicas. (iii) Ganarse el favor de estructuras sindicales tradicionales. Su fuerza electoral potencial está en: (a) Clases medias urbanas. (b) Jóvenes politizados. (c) Electores cansados del corporativismo’.

‘Defender a Haces no suma votos, pero sí puede restar credibilidad. Es un clásico error asimétrico: Mucho costo, poco beneficio’.

4.- Desde el punto de vista de la prudencia

‘Un actor como Harfuch debería practicar una regla básica: Si no es indispensable, no te metas . Haces no es: (i) Un subordinado. (ii) Un caso de seguridad nacional. (iii) Una injusticia flagrante que exigiera postura. El silencio habría sido la opción óptima’.

5.- Desde el punto de vista interno en Morena

‘Morena tolera muchas cosas, pero castiga una: Parecer más cercano al poder informal que a la base.Pedro Haces es visto con recelo incluso dentro del movimiento. Defenderlo no lo convierte en aliado confiable, pero sí genera ruido entre cuadros y militancia: Te peleas con muchos para no ganarte a nadie’.

6.- ¿Desde qué punto de vista NO fue un error?

‘Para ser justos: Desde el punto de vista institucional defender la presunción de inocencia es correcto, y desde el punto de vista de gobernabilidad evitar una confrontación con un actor con redes reales de poder puede ser pragmático’.

‘Pero: La política no se juzga solo por la legalidad, sino por la oportunidad’.

Conclusión clara. Fue un error no porque Pedro Haces tenga o no razón, sino porque García Harfuch no gana nada defendiendo a alguien que simboliza todo aquello de lo que él intenta diferenciarse. ¿Pudo haber evitar Harfuch el error de defender a Haces? Con una simple frase, que además es verdad: “Corresponde a la Fiscalía determinar responsabilidades. La Secretaría de Seguridad colabora cuando es requerida”.

Ahora, por ética pública, tendrá Harfuch que investigar en serio a Haces

El “por el momento” mencionado por Proceso activa una expectativa pública de seguimiento. Esto es, si somos honestos tendremos que afirmar que Harfuch defendió a Haces precisando que solo “por el momento” no le encontraba responsabilidades. Esto no obliga, no legalmente, al secretario de Seguridad a investigar al diputado y líder sindical para saber si la exoneración “por el momento” puede convertirse en definitiva. La ley no lo obliga, pero la ética pública sí.