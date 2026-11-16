La realidad, tarde o temprano se impone. A veces de manera ruda; en otras, gradual, casi imperceptible. Para el observador, estos inquietantes tiempos es un privilegio ser testigo y de alguna manera, partícipe: socializar la opinión eso significa. Son tiempos singulares, disruptivos. Hay razones de esperanza, también de fundada preocupación, especialmente cuando las libertades o el valor de la palabra se degradan y no sólo eso, se normaliza.

El país y el mundo ha vivido el espectáculo de quienes el voto llevó a responsabilidades mayores. Hay una transferencia espuria entre esa voluntad mayoritaria que los empoderó con el mandato que invocan para actuar a su modo e imponer su visión y proyecto. Como quiera que sea, se les votó, el problema subsecuente está en los límites, controles y contrapesos -formales y fácticos- que el sistema provee, porque son casos de extraviada autocontención. Si los límites no son impuestos por la ley, el juez, el escrutinio mediático, sobreviene el desenfreno, lo que ocurre en México; aleccionador lo que aconteció en la elección intermedia de EU.

La realidad en EU se impuso frente a la verdad espuria del autoritarismo trumpista. No la hicieron valer los políticos profesionales o el partido opositor, tampoco los jueces, al menos no del todo; fue la libertad de expresión y la rebelión social a través del voto. Si algo debiera quedar claro es que el descontento fue el sentimiento que dominó la elección, como ha ocurrido en las alternancias presidenciales en México.

En el pasado el miedo fue el freno mayor al cambio. Así se explica el desenlace de la elección de 2006 en México. Ahora, la indignación se revela como la emoción social más poderosa. Sin embargo, es veleidosa, cambiante. Derrotó a los demócratas hace dos años, ahora los trae de regreso, pero si se observa bien, los que ahora llegan no son los mismos que perdieron, al menos las victorias más significativas muestran que una forma amplia y diversa de rebelión social cobró vida desde las elecciones primarias. Ganaron en muchas partes los marginales.

A pesar de su horizontalidad, la indignación en su contenido es diversa. Prevalece la cuestión asociada a la affordability (no hay traducción genuina), pero que el dinero no alcance depende de la necesidad que se pretende resolver. Los jóvenes y los latinos dieron el giro para que ganara Trump y también protagonistas relevantes de su derrota. Las demandas son reales, pero también simbólicas y más aún en el caso de las minorías, una expresión de resistencia, de rechazo a un régimen que se transformó más próximo al nazismo que a la democracia liberal. Eso son las redadas del ICE promovidas por Stephen Miller, Jefe de Gabinete recién nombrado.

La pregunta obligada es qué tan lejos habrá de llegar esta recomposición del mapa de poder. Por lo pronto cambia el terreno en el que se dirime la batalla; la superioridad moral de MAGA ha colapsado, el reto opositor es mantener el sentido de propósito que subyace en el sentimiento de descontento. Las pulsiones de Trump pueden servir de mucho, sobre todo, si persiste en la ruta que ha despertado el repudio mayoritario de la sociedad. Dos años no son mucho y puede ser un punto de quiebre, como el que representó Obama o Trump.

¿Y qué le depara a México? Se sabe que el interés del régimen político no es el del país; la mejor evidencia es la impunidad y la prédica soberanista con un claro propósito de oportunismo electoral. El presidente Trump ha renovado su amenaza, recurre al aumento de aranceles si México no cumple con su condición de policía migratorio, tarea formalizada desde el gobierno de López Obrador. El problema ahora no es la voluntad; como bien dice la presidenta Sheinbaum, en su gobierno las caravanas de migrantes no llegan más allá de Chiapas. La cuestión es la veracidad que es referencia de confiabilidad. Minimizar lo que ocurre puede ser un error y un mal mensaje, aunque el hecho que importa es que esos flujos sean contenidos.

Para Trump la afrenta es doble, por una parte, cuestionar su autoridad, una batalla ya ganada al gobierno de México; por otra, más indignante para él, que la motivación del migrante tenga como origen la derrota en las urnas de su partido y de él mismo, por más que insista que su nombre no aparecía en la boleta.