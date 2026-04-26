La escena es breve. Casi torpe. Una frase mal dicha, un tono que sube, una explicación que llega después, como si alcanzara a ordenar lo que ya se rompió: “¿Qué hiciste, loca? Me hizo enojar.”

En otro contexto, podría confundirse con cualquier discusión de pareja. Una de tantas. De esas que empiezan por nada y escalan con rapidez sospechosa. Solo que aquí el “nada” termina convertido en algo más difícil de nombrar. Y el enojo —ese sentimiento tan cotidiano— aparece investido de una autoridad extraña, como si bastara para justificar lo que sigue.

Quizá lo inquietante no es solo la escena. Es lo reconocible. Porque la frase no suena excepcional. No suena ajena. Suena… familiar. Como una versión apenas más cruda de un repertorio emocional bastante extendido: “me sacó de quicio”, “me colmó la paciencia”, “me llevó al límite”. Expresiones que circulan con naturalidad en sobremesas, chats y anécdotas. Pequeñas licencias lingüísticas que convierten la reacción en consecuencia inevitable.

La diferencia, claro, está en el desenlace. Pero el mecanismo es el mismo.

En esa lógica, la responsabilidad se desliza suavemente hacia el otro. No desaparece —todavía—, pero se diluye lo suficiente como para hacer espacio a la excusa. No es una justificación frontal; es algo más eficaz: una explicación emocional que busca comprensión antes que absolución. Y suele encontrarla.

Hay algo en esa narrativa que encaja demasiado bien con una forma contemporánea de entender las emociones: como fuerzas externas, casi autónomas, que se imponen sobre quien las siente. El enojo deja de ser una experiencia que se gestiona y pasa a ser un evento que ocurre. Algo que “pasa”. Algo que “se sale”. Algo que otros “provocan”.

La escena, entonces, ya no trata solo de dos personas. Empieza a parecerse a muchas otras escenas dispersas: discusiones que suben de tono en casas, coches, restaurantes; voces que se elevan mientras alrededor todo sigue su curso; explicaciones que llegan después, ordenando lo ocurrido en términos comprensibles. Eso es clave: que sea comprensible.

No aceptable —eso vendrá después, si acaso—, pero sí entendible. Que cualquiera pueda decir, aunque sea en voz baja: “bueno, es que hay cosas que te sacan de tus casillas”.

Y ahí ocurre algo sutil. La línea no se borra, pero se mueve. A este cuadro se le suma otra capa, más reciente: la sospecha. La sensación de que las historias no siempre son lo que parecen. Que hay relatos que se acomodan, versiones que se ajustan, narrativas que llegan demasiado bien armadas para ser espontáneas. No necesariamente falsas, pero tampoco del todo limpias. En ese terreno, la violencia no solo se ejerce: también se cuenta. Y la manera de contarla importa.

Una historia que suena verosímil, emocionalmente lógica, es más fácil de integrar. Más fácil de comentar, de circular, de consumir. Incluso de relativizar. El horror pierde filo cuando viene acompañado de una explicación que cabe en una frase. “Me hizo enojar.”

Cuatro palabras que reducen lo complejo a lo inmediato. Que simplifican lo grave hasta volverlo casi cotidiano.

Mientras tanto, las escenas se repiten. No siempre con el mismo desenlace, pero sí con la misma estructura. Una emoción que crece, una responsabilidad que se desplaza, una explicación que intenta cerrar el episodio con cierta coherencia. Como si lo importante no fuera tanto lo que pasó, sino que tenga sentido.

Y en ese esfuerzo por que todo encaje, algo se va normalizando. No de golpe. No de forma evidente. Sino en pequeños ajustes: una frase que ya no sorprende tanto, una explicación que ya no indigna igual, una escena que empieza a parecer conocida.

Así se instala la descomposición social; la personal igual. No como ruptura, sino como continuidad. Como una conversación que nadie recuerda haber empezado… pero que todos saben cómo seguir.