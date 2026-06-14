¿No debería ser pecado que un político demostradamente marrullero y antidemocrático, y probablemente corrupto, como Rubén Moreira, se presente a sí mismo como teólogo católico?

Moreira publicó un librito llamado Asuntos de fe. Breviario de santos, teólogos y reformistas, de la editorial Cal y Arena, con prólogo del lamentable exvocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar.

¿Qué pena merecería, sobre la base del derecho canónico, semejante ofensa a la Iglesia? ¿La excomunión? ¿Como mínimo un comentario de algún dignatario eclesiástico exigiendo a gente tan desprestigiada abstenerse de presumir especialización en teología?

Además, ¿no debería la Iglesia demandarlo por daño moral? Es enorme el desprestigio que un político de esas características puede causar a la religión mayoritaria de México.

Con buenos abogados, la Iglesia podría obtener una indemnización justa en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y después en el poder judicial federal.

Eso en el derecho civil. En el derecho canónico, entiendo que una autoridad eclesiástica podría sancionar la conducta del falso teólogo Moreira también con una “pena justa”, porque sus códigos consideran faltas, de gravedad variable, los escritos o las manifestaciones públicas que injurien a la Iglesia o susciten odio o desprecio contra ella. Nada ofende más a la fe que ver como “teólogo” a uno de los peores politicastros de nuestra época, aliado del impresentable Alito Moreno.

Critérium du Dauphiné

Ahora veré en la TV la última etapa de la carrera que antes se llamaba Critérium du Dauphiné y hoy Tour de Auvergne-Rhône-Alpes. Podría el mexicano Isaac Torito del Toro ganar, inclusive con facilidad. Concluirá la dura prueba de una semana, más o menos, a las 9:30 AM de este domingo.

Ojalá la presidenta Claudia Sheinbaum se diera tiempo para felicitarlo si Torito venciera, lo que es probable. No me parece justo que solo los futbolistas nacionales, que no están entre los mejores del mundo, reciban tales reconocimientos, mientras que el joven de 22 años de edad Isaac del Toro sí está claramente en el top 5 del ciclismo profesional y avanzando en cada competencia.

No es poca cosa la felicitación de una líder de alcance global como Sheinbaum. No recuerdo a nadie que haya gobernado México con una reputación al nivel, e incluso con un prestigio superior, al de los dirigentes de las naciones más poderosas.

Que el prestigio mundial de Sheinbaum sigue siendo enorme se lee en la prensa más influyente. Por ejemplo, en el reciente, muy extenso y bien documentado reportaje del diario británico The Guardian. Cito el último párrafo del trabajo de Rachel Nolan, profesora adjunta de la Escuela Pardee de Estudios Globales de la Universidad de Boston:

Quienes la conocen me comentaron que Claudia ha cambiado relativamente poco a pesar de su ascenso al poder. En un video de hace dos años, su esposo, Jesús María Tarriba, señaló que la conoció en la universidad y que ‘sigue siendo la misma’. En su entrevista para el documental realizado por simpatizantes de Morena, Sheinbaum reflexionó sobre su propia historia: ‘Uno no llega al poder por el poder mismo. Esto no es un asunto personal’, dijo. ‘Hay que saber seguir siendo una persona sencilla’, es decir, una persona sencilla, humilde o incluso pobre; sobre todo, una persona normal. ‘Gobernar es tomar decisiones’, agregó. ‘Hay que tomar la decisión y luego soportar las presiones que pueda generar’.