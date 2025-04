La Feria Aeroespacial México ( FAMEX ) es un evento que organiza la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo hace gracias al trabajo de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes son los responsables de sacar adelante esta feria, que nace en el año de 2015 con el objetivo de impulsar al sector aeroespacial, sobre todo en el ámbito económico.

Para ello crearon un Comité, presidido actualmente por el general Disraelí Gómez Herrera. Está pensada para atraer la inversión extranjera, así como impulsar fuentes de empleo de la industria aeronáutica, promover la aviación tanto comercial civil como la militar, e impulsar al sector aeroespacial.

En esta ocasión la FAMEX se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de abril en la Base Aérea Militar No. 1, Santa Lucia, Estado de México, a un costado del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y el último día que es de espectáculos aéreos, solo hasta las 3:00 de la tarde.

En esta edición coinciden los 110 años de la Fuerza Aérea Mexicana y el décimo aniversario de la FAMEX, aunque es su sexta edición, y es que no podemos dejar los años de pandemia, que afectaron a todo mundo.

Querétaro será el invitado de honor nacional, y es que este estado precisamente ha destacado por la gran industria aérea que tiene, empresas como la francesa Safran que construye entre otras cosas motores, también tiene a la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ).

Estarán más de 150 organizaciones, 337 empresas expositoras y la participación de 48 países, en el que Brasil es el invitado de honor internacional, así como también estarán presentes 38 embajadas y 5 comandantes de las fuerzas aéreas.

Para esta ocasión se buscan cinco ejes rectores para la FAMEX, por lo cual habrá distintos foros y ciclos de conferencias donde se abordarán temas como la cooperación a nivel internacional, la importancia de la sostenibilidad dentro de la aviación, los pros y contras del uso de la inteligencia artificial dentro de la industria aérea, y la automatización de distintos procesos, la relevancia del desarrollo de cadenas de suministro, y lo que a mucha gente le llama la atención, el tema aeroespacial y los sistema no tripulados (drones).

La FAMEX divide sus actividades, dentro de las que hay que destacar, que será el 24 de abril: la “Ceremonia 110 años de la FAM y 80 Aniversario de la culminación de la II Guerra Mundial”.

Otras conferencias que se ven bastante interesantes son el “Congreso de mujeres líderes”, porque en la ponencia “Políticas Públicas para Fomentar la Inclusión en la Aviación Militar y Comercial” participará nada menos que Alejandra Barrales quien hoy es senadora por el partido Movimiento Ciudadano ; me queda claro cómo es que consiguió la invitación, pero será interesante saber lo que va a decir.

Porque si hay alguien que ha seguido meticulosamente su trayectoria, pues soy yo, y puedo decir con los pelos de la burra en la mano, que Alejandra, quien fuera la secretaria general en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA), solamente utiliza a la aviación cuando le interesan los reflectores. Jamás ha trabajado en mejorar nada del mundo de la aviación, pero tal vez y ahora en esta ocasión me cierre la boca, ya veremos.

Para quienes aman ver avioncitos, el 26 de abril será su día. 69 aeronaves darán un espectáculo aéreo, entre ellas tres de la Fuerza Aérea Norteamericana, un avión español y una aeronave brasileña. Además de demostraciones de paracaidismo con la participación de los guerreros águila de la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano y el equipo Black Wings de la Academia de la Fuerza Aérea de nuestros vecinos del norte.

Me considero afortunada de haber sido invitada por Airbus, y seré suya el primer día de la FAMEX, en donde tendré el privilegio de volar en el A400M. Ya les estaré contando qué tal me fue, pero estoy infinitamente agradecida por la deferencia que hizo Airbus al invitarme. No sé si lo sabían, pero amo sus aviones, tengo debilidad por esta fabricante, tal vez sea porque volé mucho en los Airbus de la antigua Mexicana.

Por supuesto que les estaré trayendo todos los pormenores de la FAMEX; es la primera vez que asisto, así que estoy emocionada y muy agradecida por quienes lo hicieron posible.