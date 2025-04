¡Vaya mes de marzo que tuvimos!, Aeroméxico empezó el año fuerte, y en los primeros dos meses se colocó como la línea aérea más puntual del mundo; pero, ¿qué pasó para que en el mes de marzo quedase en tercer lugar? Vamos a platicar largo y tendido.

La industria aérea es muy hermosa, pero tiene un “rush” de adrenalina que nos encanta sentir a quienes la amamos; sabemos que cada día las operaciones aéreas de una empresa de aviación vivirán constantes subidas y bajadas, ese es, por decirlo de algún modo, el pan nuestro de cada día.

El manejo de una aerolínea es muy complicado, porque cualquier cambio por mínimo que sea, altera por completo la operación, la cual se planea con meses de anticipación. Sí, sé que parece contradictorio, porque por un lado la aviación es muy “cuadrada”, pero a la vez está obligada a ser “hiper” flexible, y sobre todo resiliente.

¿Qué sucedió en el mes de marzo para que la aerolínea del caballero águila pasara de estar en el primer lugar de puntualidad al tercero? Hubo varios bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que trajeron como consecuencia que Aeroméxico bajase al tercer lugar de puntualidad.

El día 20 de marzo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó por más de 7 horas los accesos del aeropuerto, tanto la Terminal 1, como la Terminal 2. Y vamos a explicarles de una manera sencilla cómo funciona la operación.

Utilizo un ejemplo hipotético, y no es el caso de Aeroméxico, sino de manera figurada podría ser cualquier línea aérea. Durante un día se tienen programados 50 vuelos, unos cuyo destino es en el interior de la República y otros que van a distintos países. A esos vuelos hay que añadir 50 que vienen de distintos puntos del interior del país y los que llegan del extranjero.

Todo esto en un día de operaciones normales. En total podemos decir que la aerolínea operará 100 vuelos. Si no hay ningún retraso y todo funciona como reloj suizo, la línea aérea en cuestión podrá gestionar de manera excepcional sus salidas y llegadas.

Pero ¿qué pasa sí hay un pequeño cambio? Imaginemos una aeronave que por mantenimiento se ha tenido que demorar 15 minutos en la salida; es probable que ese vuelo pueda recuperar ese tiempo de demora en vuelo. Sin embargo, imaginemos que hubo neblina y los vuelos, de salida como de llegada, tuvieron que demorarse dos horas. En este caso no hay forma de recuperarse de la demora, sino que el tiempo estimado de salida del vuelo se ha tenido que mover junto con los vuelos de llegada que han tenido que aterrizar en aeropuertos alternos o estar en un patrón de espera en aire.

Esto nos lleva a un efecto “dominó”, en el cual, si todos los astros terminan por alinearse, tal vez puedas recuperarte un día después. En estos casos es cuando terminan avisándoles a los pasajeros que se les canceló su vuelo, y los reubican en otro, esto se hace para recuperar el tiempo de las demoras.

Y eso que les hablé de dos horas en un caso hipotético, ahora en los hechos, ese bloqueo de más de 7 horas en el AICM tiró por la borda todo el trabajo que se venía haciendo por parte Aeroméxico, y quienes fueron afectados, no solo fueron los pasajeros. A los trabajadores, con estas 7 horas, les cambiaron la vida.

Quienes más odian las demoras y cancelaciones son los trabajadores, porque literalmente pueden poner tu vida de cabeza. Imaginen, con el bloqueo, no nada más no pudieron llegar los pasajeros a tomar sus vuelos, sino que tampoco los trabajadores de la aerolínea, tráfico, operaciones, mantenimiento y por supuesto el personal aéreo; hubo que hacer mil malabares para que los que estaban en el aeropuerto extendieran su jornada y sacaran lo más cercano a su ETD (Tiempo estimado de salida, en inglés), supliéndose entre compañeros para cubrir a los que no pudieron llegar a su servicio de vuelo.

Si tu estabas de reserva como piloto o sobrecargo, y tenías después de tu reserva el vuelo que habías pedido a Monterrey porque era el cumpleaños de tu mamá, ¡olvídalo!, te sacaron de reserva y regresas en cinco días, así que ya te perdiste el cumpleaños, o cualquier otro evento, ¡bueno! hasta matrimonios se han pospuesto por eventos como el bloqueo de más de 7 horas en el AICM.

Lo sé por experiencia propia; muchas veces me vi obligada a no asistir a eventos sociales y familiares; es más, les cuento que el día de mi cumpleaños y boda de mi hermana mayor (en donde yo era su dama de honor), unos días antes me habían sacado de reserva y ese día (el de la boda y mí cumpleaños) me asignaron un vuelo a Chicago en la tarde. Ustedes no saben el drama de mi hermana, amenazando a la pobre de mí si faltaba a su boda. Estuve en la ceremonia religiosa, en la comida, pero donde fue el convite, cambié mi vestido de dama, y me puse el uniforme para irme al vuelo.

Así que tengo muy claro lo que pueden afectar a la aviación unas horas. En este caso le tocó a Aeroméxico descender al tercer puesto como la aerolínea más puntual, quedando de la siguiente manera en este mes de marzo.

Saudia (SV) 94.07% de puntualidad con 16,005 vuelos registrados

SAS (SK) 91.92% de puntualidad con 20,217 vuelos registrados

Aeromexico (AM) 91.74% de puntualidad con 16,144 vuelos registrados

Qatar Airways (QR) 90.90% de puntualidad con 15,883 vuelos registrados

Turkish Airlines (TK) 90.71% de puntualidad con 31,638 vuelos registrados

Wizz Air (W6) 88% de puntualidad con 10,542 vuelos registrados

Azul (AD) 87.52% de puntualidad con 26,094 vuelos registrados

Emirates (EK) 87.37% de puntualidad con 14,993 vuelos registrados

Wizz Air Malta (W4) 87.11% de puntualidad con 10,897 vuelos registrados

Lufthansa (LH) 86.20% de puntualidad con 32,659 vuelos registrados

El promedio global de puntualidad durante el mes de marzo fue de 89.53% con un total de 195,072 vuelos registrados. No se trata de marketing publicitario, sino que en verdad se rastrean los vuelos y se verifican sus datos a fin de poder hacer esta lista de las aerolíneas más puntuales. Y como dato extra, en el mes de marzo el AICM cayó hasta el doceavo lugar.

Esto gracias a que el jueves 20 de marzo hubo un bloqueo de más de 7 horas. Esperemos que ahora se puedan recuperar en abril, ya que Aeroméxico venía con una muy buena racha, y eso se traduce en un mejor servicio a los pasajeros, optimización del personal y hasta ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.