Se está construyendo un parque temático en la playa de Mahahual, en Quintana Roo, por parte de una empresa de cruceros, el proyecto se llama “Perfect Day”, pero hay un colectivo de ecologistas que están promoviendo demandas de amparo alegando que se afecta a arrecifes y 90 hectáreas de zona de selva, pero con la nueva reforma a la Ley de Amparo un tribunal colegiado, en 2026, les acaba de negar a la asociación el derecho a reclamar por vía del amparo y detener el proyecto.

Este es el primero de los efectos reales que vemos de la reforma a la Ley de Amparo del año pasado, pues uno de los puntos más importantes (pero no por ello más discutidos con la sociedad) es que se limita a las asociaciones y organizaciones para que no puedan seguir promoviendo estos juicios de amparo en el país, a menos que se demuestre una afectación directa y probada. Este tipo de asociaciones son de tipo ecológico, de colonos, de vecinos, de niños, de salud, ambientales, generalmente de carácter civil, quienes durante las últimas dos décadas han utilizado este instrumento del juicio de amparo, alegando derechos humanos difusos (lo cual estaba permitido), para suspender proyectos de desarrollo del ámbito privado y público en todo el territorio nacional.

En muchas ocasiones tenían razón, hay abusos y afectaciones, sobre todo de tipo ecológico por parte de las empresas, pero en otras ocasiones no está claro realmente cómo se constituye ese derecho a ampararse, por lo que se tendrá que profundizar en el debate, tanto legislativo como académico, en los medios sociales, sobre la manera en que se transforma la defensa y lucha jurídica social en nuestro país.

Para darnos una idea de la magnitud del tema que estamos hablando, hagamos memoria de algunos proyectos de desarrollo que fueron detenidos por juicios de amparo promovidos por asociaciones, tanto del ámbito público como privado, pero si haces una buena investigación son más de cien en los últimos 20 años, van desde carreteras, gasoductos, hasta aeropuertos.

Hagamos memoria, algunos los vas a reconocer.

1.- Fraccionamiento Infinity en Mérida, detenido por amparos de vecinos en 2022.

2.- Constellation Brands en Mexicali fue cancelada en 2020 tras consultas ciudadanas y múltiples recursos de amparo interpuestos por colectivos y agricultores locales.

3.- Cien menores en Cancún logran amparo contra proyecto Tajamar, Cancún 2015.

4.- El Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto (iniciado en 2012), diversos amparos y suspensiones legales interpuestos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua han detenido la operación del gasoducto.

5.- Admiten amparos presentados por organizaciones debido a irregularidades de 4 megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California. Se trata del Gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad), la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa 2025.

6.- Planta de Gas y Gasoducto Energía Mayacán (Yucatán) [1] 2025.

7.- Tren Maya, en Quintana Roo, en 2023.

8.- Aeropuerto Felipe Ángeles, en 2020

9.- Se amparan más ejidatarios ante expropiación en Presa Libertad. Seis ejidatarios promovieron la suspensión luego deque personal del Gobierno de Nuevo León se apersonara en sus tierras para pedirles que desalojaran. 2023.

Es muy profundo el debate, si eres estudioso del juicio de amparo lo considerarás un retroceso en la amplitud de la protección constitucional, que había avanzado en los últimos años en estos derechos difusos; si eres economista lo analizarás bajo la lente del desarrollo, la inversión y la legalidad, en el sentido de que no será deteniendo proyectos cómo avanzará el país, sino haciendo que las empresas cumplan la ley; si eres politólogo verás los cambios en el ejercicio del poder del Estado, que le da mayor libertad en la decisión degobierno para el desarrollo del país; como sociólogo, sin duda se refleja un cambio en los ejes del poder social, un debilitamiento en los instrumentos de la población ante el poder económico y político.

Independientemente del lente con que analices estos cambios, no puedes dislocar la reforma a la Ley de Amparo como un hecho aislado, una ocurrencia legislativa, es un cambio profundo que se inserta en la nueva estructura geopolítica que estamos experimentando en todo el mundo, sin duda, una reforma de gran calado.

X: @riclandero