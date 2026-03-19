En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, nuestra misión es arrojar luz sobre las prácticas, a menudo oscuras, que emplean algunos despachos de cobranza. Entendemos la angustia y el estrés que genera una deuda, y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad cuando ciertos cobradores recurren a tácticas de intimidación que no solo son éticamente cuestionables, sino en muchos casos, ilegales. Es fundamental que usted, como deudor, conozca estas amenazas para no caer en su juego y defender sus derechos.

Los cobradores, en su afán por recuperar el dinero, suelen utilizar un abanico de amenazas que buscan generar miedo y presión. A continuación, desglosamos las más comunes:

1. Amenazas de acciones legales inexistentes o exageradas:

* Embargo de bienes: esta es, quizás, la amenaza más recurrente. Le dirán que si no paga de inmediato, un juez ordenará el embargo de su casa, coche, salario o cualquier otra posesión. La realidad es que un embargo no puede ser ejecutado sin una orden judicial previa, que a su vez requiere un proceso legal formal. Un cobrador no puede simplemente “ordenar” un embargo.

* Demandas judiciales falsas: le informarán que ya tienen una demanda lista para ser presentada o que ya fue interpuesta, y que usted será notificado en su domicilio por un actuario. Muchas veces, estas demandas no existen o son solo una táctica para asustar.

* Cárcel por deuda: esta es una de las amenazas más graves y, en países como México, completamente inconstitucional. La prisión por deudas de carácter civil está prohibida. Ningún cobrador puede enviarlo a la cárcel por no pagar una tarjeta de crédito, un préstamo personal o cualquier otra deuda de este tipo.

2. Amenazas de afectación a su historial crediticio y reputación:

* Destrucción total de su historial crediticio: aunque es cierto que el impago afecta su historial en el buró de crédito o círculo de crédito, los cobradores a menudo exageran las consecuencias, haciendo creer que jamás podrá obtener un crédito de nuevo o que será “fichado” de por vida. La realidad es que, con el tiempo y una buena estrategia, es posible recuperar la salud financiera .

* Publicación de su nombre como deudor: amenazan con hacer público su nombre en listas de morosos, periódicos o redes sociales. Esta práctica es ilegal y atenta contra su privacidad.

* Notificación a familiares, vecinos o empleadores: Le dirán que informarán a sus allegados o a su lugar de trabajo sobre su deuda. Esto no solo es una violación a su privacidad, sino que también puede constituir acoso.

3. Amenazas de visitas domiciliarias o laborales con fines de intimidación:

* Visitas “sorpresa” al domicilio o trabajo: aseguran que enviarán personal a su casa o a su empleo para “negociar” el pago o para “recoger” bienes. Si bien las visitas domiciliarias no son ilegales per se, su propósito debe ser meramente informativo y no intimidatorio. Cualquier intento de entrar a su propiedad sin consentimiento o de acosar en su lugar de trabajo es inaceptable.

* Uso de lenguaje agresivo y descalificaciones: los cobradores pueden recurrir a insultos, gritos o comentarios denigrantes sobre su persona o su situación económica. Esto es una falta de respeto y un claro abuso.

4. Amenazas de cargos o intereses adicionales exorbitantes:

* Incremento desmedido de la deuda: le dirán que si no paga en un plazo muy corto, la deuda crecerá exponencialmente con intereses moratorios, comisiones y gastos de cobranza que la harán impagable. Si bien los intereses pueden aumentar, a menudo inflan las cifras para generar pánico.

* Cargos por “gastos de cobranza” no estipulados: inventan cargos adicionales que no están contemplados en su contrato original, buscando aumentar el monto a pagar.

Es crucial entender que estas amenazas son herramientas de presión. Su objetivo es que usted, por miedo, pague de inmediato sin cuestionar la legalidad o la veracidad de lo que se le dice. No se deje intimidar.

En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, creemos firmemente que nadie debería vivir bajo el yugo de la intimidación. Si usted está experimentando alguna de estas amenazas, o cualquier otra forma de acoso por parte de un cobrador, es vital que actúe. Documente cada llamada, mensaje o visita: fechas, horas, nombres de los cobradores, nombres de los despachos y el contenido exacto de las amenazas.