El Plan de Inversión 2026-2030 para México contempla lograr un crecimiento cercano al 3 por ciento, así lo reveló María del Carmen Bonilla Rodríguez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante su participación en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte.

“Esto nos llevaría a un crecimiento en promedio cercano al 3 por ciento de hacerse todas estas inversiones” María del Carmen Bonilla Rodríguez. Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

Esta estrategia busca ser la base para las inversiones que van a alimentar el Plan México, implementado en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El porcentaje mencionado equivale a un crecimiento de 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030.

Los 10 puntos del Plan de Inversión 2026-2030

Te contamos 10 puntos más importantes de este Plan de Inversión 2026-2030 difundido por Banorte con datos de funcionarios y autoridades de la SCHP:

Plan de inversión es base del Plan México El gobierno de Claudia Sheinbam evalúa actualmente más de mil 500 iniciativas de proyectos de infraestructura y desarrollo productivo SHCP promueve mecanismos de inversión mixta México impulsará una inversión cercana a 5.6 billones de pesos para el periodo 2026-2030 Aprovecha el nearshoring Las herramientas financiera para atraer mas recursos son FIBRAs, apoyos de fondos como el Fonadin y nuevos esquemas de participación en el sector energético Se busca que cada peso invertido genero 2.5 pesos Busca acceso a financiamiento de la banca de desarrollo para mediana empresas Mantiene loa estabilidad de las finanza públicas Busca la confianza de inversionistas

México busca inversiones por 5.6 billones de pesos al 2030

Las inversiones de alrededor de 5.6 millones de pesos para el 2030 se buscarán en sectores estratégicos como:

Energía

Transporte

Agua

Salud

Educación

Puertos

Unos de los puntos principales, explicó María del Carmen Bonilla Rodríguez, es que se mantenga la estabilidad macroeconómica para mantener finanzas publicas sanas, inflación controlada y estabilidad cambiaria. Ello ayudará dar certidumbre a los inversionistas.

Los mil 500 proyectos que se están analizando tienen el objetivo de generar un 2.5 por ciento del PIB en inversión publica y 1.9 por ciento en inversión mixta, es decir, un total de 4.4 punto del PIB.

Becas y otros programas de Bienestar tienen impacto en crecimiento de Mético: SHCP

María del Carmen Bonilla Rodríguez recordó que se anunciaron incentivos fiscales para que las empresas se puedan integrar laidamente a los Polos de Bienestar.

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público agregó que el tema de becas y capacitación también tienen impacto económico ya que las plantas productivas deben componerse de personas muy calificadas.