Llenar el Zócalo es un logro enorme para la oposición, ni ellos mismos creen sus palabras con promesas de hacer frentes ciudadanos, de la gente que estuvo presente algunos hablaban lo mismo que sus líderes, mi voto no se toca, ahí el problema, la reforma y el Plan B , nunca hablan de quitar tu voto, aquí es evitar que sus encargados dejen todo a modo, Lorenzo y Ciro Murayama no quieren dejar de llevarse su finiquito completo, con ello perdemos la oportunidad de tener más dinero para el país y a nuestra gente la cambian por defender a pocas personas, quienes en poco tiempo estarán fuera con una pensión millonaria con su familia.

Siempre he escuchado decir al presidente que no niega que existen millones contra la transformación y respeta sus derechos a expresarse, algo que antes no teníamos los mexicanos, la realidad que por cada persona que estuvo en el Zócalo en contra de AMLO, hay 17 al menos que están a favor de la 4ta Transformación y por más frentes ciudadanos que realicen el tiempo del cambio está caminando cada día.

En esta marcha estuvieron presentes todos los partidos de oposición, frentes empresariales, incluidos algunos que son deudores del SAT, obligando a sus trabajadores con sus familias a asistir a su gran evento, ahí estuvieron reunidos todos los que están en contra del mandatario de México, solo buscan atención mediática al intentar llenar el Zócalo unos minutos, si juntaran más de 30 millones de votantes que apoyan a López Obrador donde los meterían, por unos miles están crecidos aquellos que buscan tener nuevamente el control del país, seamos honestos a estas personas no les preocupa el INE .

Les interesa no ser olvidados por la historia y hoy brincan de felicidad al tener un jefe político que les ahorra el gasto y la publicidad como el Zar de opositores Claudio X. González, se nota su interés en obtener el control nuevamente del gobierno y quitar incluso a políticos inservibles como Alito Moreno y Marko Cortes, pronto entenderán por qué comento esto.

X. González no tiene interés en ellos, menos en sus partidos, sirvieron a sus intenciones que es tener su propio frente político, con ello su partido que intentará crear seguramente con Felipe Calderón, esto apenas empieza y las peleas llegarán entre los mismos que hace unos meses se sentían un gran equipo de amigos, vendrán las trampas, traiciones, el sentir que llenaron el Zócalo los va a confrontar y ese día veremos los medios informativos que hoy los apoyan y más adelante será criticarse por estar en bandos diferentes, recordemos esta columna quienes la leen. Este grupo de Va por México se disolverá entre problemas, y Claudio X. González no será el amigo que apoyaron. Para que invertir millones en un proyecto, es empresario y no activista como se dice, ellos no facturan, ellos quieren todo el dinero y poder para dejarlo a sus futuras generaciones.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif