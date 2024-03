“… según la buena lógica, tú eres luz extinguida; mi devoción es loca, mi culto, desatino, y hay una insensatez infinita en quererte.” AMADO NERVO

“El miedo es el enemigo de la lógica. No hay nada más debilitante, triturante, autodestructivo y repugnante en el mundo, para un individuo o una nación.” FRANK SINATRA

“La forma de comunicación más eficaz y rápida es el pánico.” JORGE GONZÁLEZ MOORE

Pareciera que en la política nacional, como en las subastas, la pregunta es: ¿quién da más? Si bien, por cuanto a la competencia por la Ciudad de México, Clara Brugada en realidad juega al ‘quién da menos’… Ofrece reducir la edad para pensionados a 57 años cumplidos y no 65 como se está legislado actualmente.

Más allá de preguntarse muchas cosas (entre ellas: ¿por qué ofrecer pensiones a personas que siguen siendo productivas? o ¿de dónde saldría el financiamiento para la propuesta?), uno pensaría que este tipo de promesas populacheras —más en ciudades con una población medianamente informada— no serían transitables, pero ya vemos… El que proponer esto no se haya visto acompañado de una rechifla generalizada, invita a pensar que más de uno de 57 años ya se vio recibiendo esa pensión... En fin…

En todo caso, interesante preguntarse el porqué de la motivación de su fútil promesa. Para mí que estamos ante la desesperación de Brugada al verse perdida —y más ante lo que ha sido el evidente rechazo por parte de Claudia Sheinbaum, ‘captado a cuadro’ por Epigmenio Ibarra este pasado 1 de marzo—.

Mal llevada estuvo la contienda interna en Morena desde un inicio. Clara en lugar de Omar García Harfuch, quien ganó las encuestas organizadas por el partido. Sin olvidar aquel frustrado mitin de Claudia en el estadio Azul (deferencia de Clara, según los que saben).

Pero no importa si hay razones válidas de fondo o no, a Claudia no le queda de otra más que reconsiderar su actitud hacia Brugada, pues le resultará muy caro para su propia campaña a nivel nacional si esta continúa como hasta ahora.

En el otro lado de la cancha, por cuanto a Xóchitl, momento de ponerse las pilas y afianzar la mancuerna con Santiago Taboada.

Ya lo había marcado desde hace tres meses. En mi opinión, él debe apoyarla a ella, aprovechar el momento que él tiene. Pero, sobre todo, ella debe APOYARLO A ÉL a nivel local en la Ciudad de México. No se olvide, Xóchitl era la candidata natural para la capital, el portazo que le dieron en Palacio cambió la apuesta. Pero dada la primera intención, es momento que entre él y ella se lleven la capital del país. Sería lo lógico.

Y sin duda, si logran llevarse la Ciudad de México, la ‘derecheizada’ capital (López Obrador dixit) significaría en los números totales un avance formidable para la oposición y un golpe a Morena, pero especialmente a Claudia Sheinbaum en una situación muy complicada en su contienda por la Presidencia.

¿Se imaginan a Morena ganando la titularidad del ejecutivo federal con la exjefa de gobierno de la capital, pero perdiendo la CDMX que ella gobernó?

Algo tendría que ver en esa derrota el accidente de la L12 y algo o mucho cortesía de la misma Clara. La falta de agua en la alcaldía que gobernó estos pasados tres años, por ejemplo (mientras Brugada ofrece “Utopía” para Benito Juárez, ¡tierra de Taboada!, este busca ampliar su plan de seguridad “Blindar BJ” a toda la ciudad además, empezando por Iztapalapa… Eso además de impulsar el registro de deudores alimentarios, establecer un salario rosa y corregir el gran problema de escasez del agua).

¿Vidualizan a Claudia y a Clara trabajando juntas? Se ve más fácil —el resultante lógico— a Taboada y a Sheinbaum teniendo una relación institucional. ¡No se diga a Santiago trabajando con Xóchitl!

Tomen nota unos y otros, oficialistas y ‘adversarios’: la debacle de Morena comienza por la Ciudad de México. La “probadita” de las elecciones intermedias de 2021 mostró que el obradorismo no es invencible y que si la ciudadanía sale a votar o si se informa un poquito o si se organiza, así sea parcialmente, Morena pierde y pierde de en serio.

En las campañas se prometerá de todo y un poco más. Por cuanto a la Ciudad de México, en los chilangos está decidir si creer en los grandes cuentos o en la lógica.

Giros de la Perinola

1. La persecución en contra de Santiago Taboada (así sea que no tenga una causal política, como sostiene Claudia Sheinbaum) en lugar de lastimarlo, lo continuará impulsando en el conocimiento de la gente de la capital. Es increíble que no aprendan nada de lo que pasó con Andrés Manuel cuando el desafuero.

2. Para quienes consideran que señalar las desavenencias entre Clara y Claudia es una calumnia; digámoslo claro: ni calumnia ni interés político ni negocio encontrarán aquí. Lo que se ve no se juzga y lo que hay entre ellas no es amor. Ni siquiera amor apache.