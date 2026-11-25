No sé a ciencia cierta cuántas veces he visitado el Zoológico de Chapultepec desde mi infancia, pero de lo que sí tengo certeza es que en todas las ocasiones he recorrido el espacio destinado a los pandas. Por supuesto que me emocioné cuando, en 1975, el gobierno chino nos obsequió a Pe Pe y Ying Ying, quienes se adaptaron extraordinariamente bien a la altura y al clima de la Ciudad de México. Fui uno de los miles de niños que enviaron su propuesta de nombre para uno de los primeros pandas nacidos en cautiverio fuera de China:Tohui.

Los pandas son chilangos, no sólo porque han vivido en la Ciudad de México durante medio siglo, sino porque han compartido con nosotros algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente. Han sido testigos de los procesos de democratización, de los sismos de 1985 y 2017, de las crisis económicas y de las alternancias políticas. Han sobrevivido a presidentes, regentes y jefes de Gobierno. Como todos los habitantes de esta gran metrópoli, han padecido la contaminación ambiental y, aunque indirectamente, los estragos del tráfico vehicular. Varias generaciones de capitalinos hemos crecido con ellos. Son parte de nuestra memoria colectiva. Son pandas chilangos.

La llamada diplomacia del panda es uno de los ejemplos más interesantes del ejercicio del poder suave. Israel obsequia olivos; Japón, árboles de cerezo; China regalaba y ahora presta pandas. La petición que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo Xi Jinping, durante su reciente visita a Shenzhen, con motivo de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), se inscribe en esta tradición diplomática. Reducir este asunto a un acto de frivolidad o superficialidad implica desconocer la importancia de los símbolos en las relaciones internacionales. La diplomacia no sólo se construye con tratados comerciales.

La diplomacia del panda tiene antecedentes antiguos, algunos de los cuales se remontan a la dinastía Tang. Sin embargo, adquirió relevancia geopolítica durante la Guerra Fría. En 1972, después de la visita de Richard Nixon a China, el gobierno de Mao Zedong obsequió una pareja de pandas a Estados Unidos. En 1984 cambiaron las reglas. China dejó de regalar estos animales y comenzó a prestarlos. Los zoológicos receptores suelen pagar alrededor de un millón de dólares anuales por pareja. Los ejemplares y las crías nacidas en el extranjero siguen siendo propiedad de China.

México constituye una excepción a esta regla. Xin Xin, nacida en Chapultepec en 1990 y descendiente de aquella pareja que recibimos en 1975, es la única panda gigante que vive fuera de China y no pertenece al gobierno de ese país. Su longevidad, 36 años, acredita el trabajo de varias generaciones de veterinarios, biólogos y especialistas mexicanos. Chapultepec registró el nacimiento de ocho crías, convirtiéndose en un referente internacional en la reproducción de esta especie.

La diplomacia del panda también funciona como un termómetro de las relaciones internacionales. El otorgamiento de ejemplares puede acompañar acuerdos comerciales y acercamientos políticos; su retiro puede coincidir con momentos de distanciamiento. China tiene importantes intereses económicos, comerciales y tecnológicos en México. Nuestro país, por su parte, tiene la necesidad de diversificar sus relaciones comerciales sin comprometer sus vínculos con Estados Unidos. Detrás de la simpatía que despiertan estos animales existe una compleja relación de intereses nacionales, inversiones, intercambios científicos y oportunidades de cooperación.

Espero que el gobierno chino acceda a prestarnos uno o dos pandas, particularmente cuando en 2027 se cumplirán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China. Sería una expresión de amistad y confianza. Ojalá que las nuevas generaciones de mexicanos tengan la oportunidad de experimentar aquella emoción que sentimos quienes conocimos a Tohui. Los pandas de Chapultepec son mucho más que una atracción zoológica: forman parte del patrimonio sentimental de nuestra ciudad. Son chinos de origen, pero chilangos por adopción y por derecho de antigüedad.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.