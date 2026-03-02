“Cuando el petróleo se vuelve arma, la economía deja de ser teoría y se convierte en una enorme tragedia personal.” REFLEXIÓN

Ya no es hipótesis. No es “amenaza”. No es globo sonda. Lo están reportando como hecho consumado medios como BBC y TVE: el Estrecho de Ormuz está cerrado. El embudo por donde circula una quinta parte del petróleo del planeta dejó de ser un punto rojo en el mapa para convertirse en un torniquete sobre la economía global. Y cuando el flujo energético se interrumpe, lo que sigue no es diplomacia: es factura.

Aquí no hay espacio para el autoengaño tropical tipo al que nos tienen acostumbrados por estas latitudes. Cuando se bloquea Ormuz, el barril sube, el transporte se encarece, el dólar se pone nervioso y la inflación encuentra pretexto para regresar con esteroides.

México podrá repetir el mantra de la soberanía energética, pero seguimos comprando combustibles (más que nunca), seguimos dependiendo del comercio exterior (más que siempre) y seguimos atados a los precios internacionales (que se irán por los cielos). El petróleo no entiende de los discursos de la Mañanera.

El cierre no solo es un acto geopolítico; es una declaración de vulnerabilidad sistémica. Irán demuestra que puede asfixiar al mundo sin disparar una sola bala directa contra Occidente.

Mientras esto escribo, Estados Unidos mide el costo de responder. Europa calcula el invierno (o eso espero). China observa y acumula ventaja silenciosa. Todos juegan a la contención estratégica mientras los mercados aún no reaccionan en tiempo real. Ya van tarde (aprovechen los que saben de finanzas e inversiones). La estabilidad global pende de una ruta marítima de apenas unos kilómetros de ancho. Así de ridículo. Así de frágil.

Y lo que viene no es solo gasolina más cara. Es presión sobre cadenas de suministro, es volatilidad financiera, es tentación de intervención militar. Es el recordatorio brutal de que el orden internacional es un club exclusivo sostenido por intereses energéticos. Cuando el petróleo se convierte en arma, las reglas cambian y las certezas se evaporan. Muchos elementos auguran una gran depresión.

Que nadie lo maquille: si esta escalada se prolonga, el impacto será directo en el bolsillo, en el tipo de cambio, en el costo de los alimentos y en la estabilidad política. No es catastrofismo, es aritmética geopolítica. El mundo decidió jugar con fósforos en un cuarto lleno de gasolina. Y ahora que alguien cerró la válvula principal, la conclusión es menos elegante pero más honesta: está por llevarnos la chingada.

Giro de la Perinola

Pronósticos (esto es, si el cierre se sostiene más de unas semanas):

- Petróleo y gasolina al alza sostenida . El barril se disparará y la presión llegará directo al consumidor. En México, el golpe será doble: precio internacional más presión fiscal para evitar un gasolinazo abierto.

- Inflación reanimada . Transporte, alimentos, insumos industriales: todo lo que se mueve con diésel o gasolina sube. Los bancos centrales volverán al tono restrictivo. El crédito se encarece.

- Volatilidad cambiaria . El peso resentirá la incertidumbre global. Habrá días de “fortaleza narrativa” y noches largas y obscuras de realidad financiera.

- Tensión militar calculada . Más presencia naval, más sanciones, más retórica. Nadie quiere guerra abierta, pero todos jugarán al límite. El riesgo de error humano crece y crece y crece.

- Reacomodo geopolítico silencioso . China comprando con descuento donde puede, Europa buscando proveedores alternos a cualquier costo, Estados Unidos midiendo el timing político interno.

- Impacto político doméstico . Cuando suben los precios, baja la paciencia. El discurso oficial intentará blindarse con subsidios y culpas externas. La factura, tarde o temprano, llegará.

Si el cierre se normaliza como herramienta de presión, el mensaje es inequívoco: el sistema energético mundial dejó de ser mercado y volvió a ser campo de batalla. Habrán daños colaterales.