El caso Pancho Aguirre debería tener a este país casi convulsionado más que indignado, con las famosas damas de morado (de cada 8M), a toda la comentocracia repudiando a ese magnate y a los que trabajaron en su cadena de radiodifusoras, Grupo Radio Centro, arrepentidos en público de esa etapa en su trayectoria profesional.

Solo he visto a dos que caen en ese supuesto de actuar con dignidad: Ricardo Raphael y, aunque pudiera sonar como algo inesperado, Joaquín López Dóriga. Otros más, callados como momias o carentes ya, de toda humanidad y resquicio de escrúpulos, a un ser despreciable cada día más, como lo es Ciro Gómez Leyva, quien, en los hechos, no dudó en salir a la defensa de ese demonio.

Sabido es, que en Latinoamérica en general y, en México, en lo particular, las élites tienen una relación errónea y muy tóxica con el dinero, la cual provoca distorsiones en todos los ámbitos de la vida nacional, al ver, tomar y utilizar a este como un fin en sí mismo, y no como lo que es en realidad (y como se mira y utiliza en los países más desarrollados): un MEDIO.

En fin, que el caso del monstruo de los magnates (en turno) lo es mucho menos que otros, como alguno que aparezca en Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec o alguna zona suburbana o rural. Incluso, el tema más comentado sigue siendo hoy, Luis de Llano, un señor que (además de estar enfrentando a la Justicia), la gravedad de sus actos dista años luz del ya citado multimillonario de apellido Aguirre. E incluso, uno más grave que este último, el caso de uno de (los tantos hijos regados) del pésimo cómico Eugenio Derbez, quien también enfrenta a la justicia.

Que si la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció, de manera decisiva y fuerte ante los medios y el país entero, cierto y extraordinario de su parte. Pero aquí el problema de fondo es mucho más integral, es sistémico. Las inercias en todo el sistema de administración y procuración de justicia en México lo mantienen podrido, y lo que le sigue, con un nivel gran nivel de impunidad en el país, y algunos tontos rasgándose las vestiduras por la reciente reforma judicial, al grito ridículo de “¡están destruyendo a la República!”. ¿Que República puede no estar ya destruida con esos niveles de injusticia e impunidad?

Y aquí voy a otra arista: no hay transformación (completa) posible si uno de los tres poderes es un nido de ratas, si las fiscalías son un vertedero de basura, si las prisiones se mueven con el autogobierno que mandata el dinero, y más: con esos niveles de discrecionalidad, opacidad, abuso y corrupción de los órdenes de gobierno locales (estados y municipios), y con un sistema electoral que apesta, y en que, sin mayores rodeos, los cargos públicos se compran, bajo la cínica bandera de “el voto libre, el sufragio efectivo” y esa entelequia de que “el pueblo elige”.

Adelanto aquí algo que es una obviedad, el señor Francisco Aguirre no pagará por sus espeluznantes crímenes, no. Todo el sistema, insisto, está diseñado en favor de los muy ricos, y las prisiones llenas de gente pobre, con hasta décadas sin una sentencia. Y, además (y por si fuera poco), algunos inocentes, como nos ha ilustrado la abogada y activista Saskia Niño de Rivera, y vamos, si se llega al extremo de caer preso, al tercer día estará en la tristemente famosa Torre “médica” de Tepepan, que no es más que un conjunto de departamentos de superlujo a donde van a dar prácticamente todos los convictos muy ricos, como por ejemplo la maestra Gordillo o el exfiscal de la República, Jesús Murillo Karam, entre otros.

Y veamos algo: la relación tan enfermiza del mexicano con el dinero llega a extremos como el de no denunciar delitos o crímenes, por el solo hecho de que sus perpetradores son demasiado adinerados.

En fin, ya si este ejemplo no sirve para ilustrar que buena parte de los mexicanos (nos) conducimos, cuando hay tres monedas de por medio, como unos auténticos imbéciles, llegando al límite de la complicidad en hechos atroces, no sabría que más se necesitaría para ilustrarlo.