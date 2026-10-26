Barack Obama volvió a demostrar que su retiro de la Presidencia no significó su desaparición de la política estadounidense. Este sábado, en Cleveland y Detroit, apareció un personaje que conserva buena parte de la fuerza discursiva, el sentido del humor, la capacidad de convocatoria y el dominio del escenario que lo llevaron a la Casa Blanca en 2008. No regresó para disputar una candidatura ni para reclamar un cargo. Volvió para intervenir en una batalla política de enorme trascendencia: las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, en las que estará en juego la composición del Congreso y, con ella, la capacidad institucional de imponer contrapesos al gobierno de Donald Trump. Su intervención también dejó expuesta una realidad incómoda para los demócratas: diecisiete años después de su llegada a la Presidencia, siguen recurriendo a él para expresar con especial claridad una parte fundamental de su mensaje político.

Ya se estaba tardando.

Durante años, Obama ha procurado mantener una distancia razonable respecto de la política cotidiana. Es comprensible. Gobernó Estados Unidos durante dos periodos, entre 2009 y 2017, enfrentó una crisis económica de dimensiones extraordinarias, impulsó una reforma sanitaria histórica y condujo una administración que tuvo logros importantes, pero también errores, decisiones controvertidas y promesas incumplidas. No tiene obligación de intervenir en cada disputa ni de convertirse en portavoz permanente de su partido. Sin embargo, la influencia que conserva y el lugar que ocupa en la historia contemporánea de Estados Unidos plantean una responsabilidad política y moral que no desaparece simplemente porque haya concluido su mandato.

Obama no es un ciudadano cualquiera, aunque tenga pleno derecho a vivir como tal. Fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, protagonizó una transformación política y cultural de enorme significado y construyó una relación con millones de ciudadanos que todavía conserva relevancia. Esa condición histórica no lo obliga a asumir una función institucional que ya no le corresponde, pero explica por qué sus intervenciones tienen una resonancia distinta de la que producen otros dirigentes retirados.

Lo ocurrido este sábado permitió comprobarlo. En Cleveland, Obama acompañó a Sherrod Brown, quien busca regresar al Senado por Ohio, y a Amy Acton, candidata demócrata a la gubernatura. Más tarde, en Detroit, respaldó a Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, y a Jocelyn Benson, aspirante a gobernadora. No fueron simples apariciones protocolarias. Obama desarrolló una crítica frontal al gobierno republicano, vinculó sus decisiones con las preocupaciones de la vida cotidiana y llamó a utilizar el voto como instrumento de control democrático.

Su intervención tuvo una característica que merece atención: no se limitó a denunciar a Trump mediante calificativos. Lo cuestionó por decisiones concretas, particularmente por la guerra contra Irán, sus consecuencias económicas, el incremento de los costos de vida y la forma en que su administración ha manejado las responsabilidades públicas. También utilizó la ironía para ridiculizar las remodelaciones de la Casa Blanca y determinados excesos de la puesta en escena presidencial.

Ese humor político no es un detalle menor. Obama sabe utilizarlo para desarmar solemnidades, exhibir contradicciones y mantener la atención de su auditorio. Puede pasar de una observación mordaz a un argumento institucional sin perder el hilo de su discurso. Es una habilidad que ha distinguido su comunicación pública desde antes de llegar a la Presidencia.

Pero sería un error reducir lo sucedido a una exhibición de oratoria. Lo importante es el contexto. Estados Unidos enfrenta una polarización profunda, una confrontación permanente entre el Ejecutivo y sus adversarios, controversias sobre el ejercicio del poder presidencial y una política exterior marcada por decisiones militares y comerciales de enormes consecuencias. Las elecciones legislativas representan un mecanismo constitucional para revisar el equilibrio entre poderes. Obama acudió a la campaña para subrayar precisamente esa dimensión.

La Cámara de Representantes y el Senado no son instituciones accesorias. Participan en la elaboración de leyes, la aprobación de presupuestos, la supervisión de la administración federal y otras responsabilidades esenciales. Su composición puede facilitar o dificultar las iniciativas presidenciales y determinar la intensidad del escrutinio parlamentario. Por eso los comicios del 3 de noviembre tienen una importancia que rebasa las contiendas locales.

Trump, por su parte, ha colocado su propia figura en el centro de la elección, alentando a los votantes a interpretarla como un pronunciamiento sobre su gobierno. Obama respondió desde el mismo terreno, planteando que los ciudadanos pueden utilizar las urnas para expresar su evaluación de las decisiones presidenciales. Ambos entienden que las elecciones intermedias no se desarrollan al margen de la Casa Blanca.

La diferencia entre los dos personajes también es significativa. Trump construye buena parte de su comunicación mediante la confrontación personal, la provocación y la repetición de mensajes contundentes. Obama recurre con mayor frecuencia a la argumentación, las referencias históricas, la ironía y la apelación a determinados principios institucionales. Eso no convierte automáticamente en acertadas todas las posiciones del expresidente demócrata ni invalida por sí mismo las propuestas republicanas. Permite, eso sí, identificar dos estilos de comunicación política que siguen marcando la discusión estadounidense.

Obama tampoco regresó a un Partido Demócrata homogéneo. En Michigan respaldó a Abdul El-Sayed, identificado con posiciones progresistas y partidario de una ampliación sustancial de la cobertura sanitaria, pese a que el candidato había expresado críticas a los límites de la reforma impulsada durante su propia presidencia. Ese antecedente revela una de las tensiones que atraviesan al partido: la convivencia entre sectores moderados, liberales y progresistas que comparten determinadas preocupaciones, pero discrepan sobre las soluciones.

La capacidad de reunir esas corrientes constituye un desafío que Obama conoce bien. Su victoria presidencial de 2008 se apoyó en una coalición diversa de jóvenes, minorías, sectores urbanos, profesionales, trabajadores y ciudadanos que buscaban un cambio después de los años de George W. Bush. Sin embargo, aquella coalición no permaneció intacta. Las transformaciones sociales, las diferencias económicas, las disputas culturales y la evolución del Partido Republicano modificaron profundamente el escenario.

Los demócratas tampoco pueden atribuir todas sus dificultades a Trump. Durante los últimos años han enfrentado problemas para comunicar sus propuestas, renovar liderazgos y responder a sectores de la población que consideran insuficientes las soluciones ofrecidas por sus gobiernos. La derrota de Kamala Harris en 2024 abrió nuevas discusiones sobre estrategia, organización, identidad política y conexión con el electorado.

Obama participó en la campaña de Harris, pero su presencia no impidió el regreso de Trump. Ese antecedente obliga a mantener las proporciones. La capacidad de convocatoria de un expresidente no sustituye la organización territorial, la calidad de los candidatos ni la credibilidad de las propuestas. Tampoco convierte automáticamente una elección competida en una victoria. Su intervención puede contribuir a movilizar simpatizantes y a dar visibilidad a determinadas cuestiones, pero serán los ciudadanos quienes decidan.

Existe además una responsabilidad histórica que no puede omitirse. Trump llegó por primera vez a la Presidencia después de los dos mandatos de Obama. Su ascenso expresó tensiones y descontentos que la administración demócrata no consiguió resolver. La recuperación económica posterior a la crisis financiera no produjo beneficios iguales para todos; persistieron desigualdades, resentimientos territoriales y desconfianza hacia las élites políticas. Las disputas sobre inmigración, identidad, globalización y empleo industrial contribuyeron a modificar el comportamiento electoral de importantes sectores de la sociedad.

Obama no fue el único responsable de aquellas transformaciones, pero tampoco puede quedar completamente fuera de su explicación. La política estadounidense que dejó en 2017 ya contenía algunas de las fracturas que Trump aprovechó. Reconocerlo no disminuye sus logros; permite comprender mejor las limitaciones de su legado.

Algo semejante ocurrió durante la administración de Joe Biden. El gobierno demócrata impulsó inversiones, programas industriales y medidas económicas importantes, pero enfrentó inflación, cuestionamientos sobre migración y dificultades de comunicación política. La decisión de Biden de buscar inicialmente la reelección, antes de retirarse de la contienda de 2024, también provocó discusiones sobre la renovación generacional del partido. Obama mantuvo una influencia considerable, aunque no ejercía autoridad formal sobre aquellas decisiones.

Por eso su reaparición tiene una lectura adicional. No solamente confronta a Trump; también recuerda a los demócratas la necesidad de construir liderazgos capaces de sostener una propuesta política sin depender permanentemente de quienes gobernaron hace años.

El propio Obama representa una paradoja. Su figura sigue siendo utilizada para impulsar a candidatos que pertenecen a nuevas generaciones, pero esa dependencia revela las dificultades del partido para desarrollar voces con una proyección nacional semejante. La historia no puede repetirse por encargo. El carisma, la trayectoria y las circunstancias que explicaron el fenómeno Obama no son reproducibles mediante una estrategia de comunicación.

Tampoco corresponde exigirle que vuelva a dirigir formalmente al Partido Demócrata. No es su presidente, no ocupa un cargo público y no tiene facultades para determinar candidaturas o programas. Su responsabilidad es de otra naturaleza: la de un expresidente que conserva influencia pública y decide cuándo y cómo utilizarla. Puede contribuir al debate, respaldar causas y candidatos, y defender determinadas convicciones sin reemplazar a las instituciones partidistas.

Esa distinción importa porque una democracia necesita liderazgos, pero también organizaciones capaces de funcionar sin depender de una sola personalidad. Los partidos deben construir propuestas, formar cuadros, resolver diferencias internas y responder a los problemas de la sociedad. La presencia de Obama puede acompañar esos procesos, no sustituirlos.

También sería injusto desconocer que existen otros liderazgos demócratas con responsabilidades propias. Gobernadores, legisladores, dirigentes locales y figuras emergentes participan en debates sobre economía, derechos civiles, seguridad, salud y política exterior. La elección de noviembre permitirá observar el desempeño de algunas de esas corrientes, aunque sus resultados no resolverán por sí solos la discusión sobre el futuro del partido.

Lo ocurrido en Ohio y Michigan muestra, además, que Obama no pretende limitar su intervención a candidatos que coincidan exactamente con todas sus posiciones. Su respaldo a El-Sayed, pese a diferencias previas en materia sanitaria, ofrece un ejemplo de convivencia política entre distintas expresiones demócratas. La amplitud de esa convivencia tendrá que comprobarse también en la elaboración de propuestas y en el ejercicio de responsabilidades públicas.

Mientras tanto, Trump respondió a las críticas con ataques contra Obama y contra El-Sayed. El intercambio confirma hasta qué punto ambos expresidentes —uno en funciones y otro retirado— continúan ocupando lugares centrales en la discusión política estadounidense. Sin embargo, las acusaciones personales y las referencias a la identidad religiosa de los candidatos no deberían sustituir el examen de sus antecedentes, propuestas y responsabilidades.

La controversia alrededor de El-Sayed merece particular atención. Su origen familiar y su religión han sido utilizados en ataques políticos, mientras él defiende su trayectoria profesional y sus propuestas. Obama aprovechó su intervención para destacar la posibilidad de que representantes de comunidades religiosas diferentes participen en las instituciones estadounidenses. El debate democrático debe permitir el escrutinio riguroso de cualquier candidato sin convertir su identidad en una presunción de deslealtad.

La relevancia de Obama también trasciende las fronteras estadounidenses. Las decisiones de Washington influyen en la economía mundial, la seguridad internacional, los conflictos armados y las relaciones comerciales. Para México, la composición del Congreso estadounidense es especialmente importante por las decisiones que pueden adoptarse en materia de comercio, migración, presupuesto, seguridad fronteriza y cooperación bilateral. Conviene seguir estas elecciones con atención, sin reducirlas a una disputa de simpatías personales entre dirigentes.

A pocos días de la votación, todavía no corresponde anunciar resultados. Las campañas, las encuestas y la movilización electoral ofrecen información, pero no sustituyen los sufragios. Lo que sí puede afirmarse es que la intervención de Obama ha colocado nuevamente sobre la mesa preguntas fundamentales: qué límites debe tener el poder presidencial, cómo deben funcionar los contrapesos y qué responsabilidad tienen los partidos para ofrecer alternativas reconocibles.

La jornada del sábado también dejó una lección sobre el valor de la palabra política. En tiempos dominados por mensajes breves, provocaciones y confrontaciones instantáneas, un discurso articulado todavía puede atraer la atención pública. Obama utilizó su experiencia, su humor y su conocimiento de la escena electoral para construir una intervención que combinó crítica, memoria y convocatoria. Esa capacidad explica por qué continúa siendo una figura de referencia dentro de su partido.

Pero la fuerza de un discurso no debe confundirse con la solución de los problemas que denuncia. Estados Unidos necesita respuestas verificables sobre economía, salud, seguridad, relaciones internacionales y funcionamiento de sus instituciones. Los candidatos que Obama respalda deberán ofrecerlas y, si resultan electos, responder por sus decisiones.

El expresidente tampoco puede vivir indefinidamente de su legado. Cada nueva intervención pública lo expone a la evaluación de sus argumentos, de las contradicciones de su trayectoria y de las consecuencias de las posiciones que adopta. Esa exigencia es razonable para cualquier figura que decida intervenir activamente en la política, por relevante que haya sido su pasado.

Obama volvió a la campaña con una energía que recordó sus años de mayor protagonismo. Para quienes esperaban una participación más visible frente a las decisiones de Trump, su intervención llegó después de un periodo de relativa discreción. Para los demócratas, significó el respaldo de una figura histórica en un momento de competencia intensa. Para sus adversarios, representó una nueva voz de confrontación política. Y para los observadores de la democracia estadounidense, ofreció una oportunidad de examinar la relación entre liderazgo personal, instituciones y participación ciudadana.

La gran cuestión no es si Barack Obama conserva la capacidad de llenar auditorios o pronunciar discursos memorables. Este sábado demostró que todavía puede ocupar un lugar destacado en la conversación política. La pregunta verdaderamente importante es qué harán los demócratas con esa intervención y si serán capaces de construir, más allá de su figura, una organización y una propuesta que respondan a los desafíos de Estados Unidos.

Obama puede volver al escenario cuantas veces lo considere necesario. Lo que no puede hacer es gobernar nuevamente por su partido ni resolver con su prestigio las responsabilidades que corresponden a otros. Su voz sigue teniendo peso; su legado sigue siendo discutido; y su presencia recuerda una verdad incómoda: cuando un partido necesita recurrir una y otra vez a su antiguo presidente para explicar lo que representa, el problema no es solamente quién habla mejor, sino quién está preparado para asumir el relevo.

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