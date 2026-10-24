Donald Trump acaba de colocar una contradicción monumental en el centro de la política internacional: mientras Rusia continúa atacando la infraestructura energética de Ucrania y millones de personas enfrentan la amenaza de quedarse sin electricidad y calefacción ante la llegada del invierno, Estados Unidos comienza a recibir nuevamente combustible ruso mediante un acuerdo promovido por el propio presidente estadounidense.

No se trata solamente de una operación comercial ni de una decisión destinada a contener los precios de los energéticos. Estamos frente a una cuestión mucho más delicada: ¿cómo pretende Washington presionar a Vladimir Putin para terminar una guerra mientras abre nuevas oportunidades de ingresos para la economía que la sostiene? La diplomacia puede exigir concesiones y negociaciones difíciles, pero cuando las sanciones se suspenden antes de obtener resultados verificables, existe el riesgo de que dejen de funcionar como instrumentos de presión y se conviertan en beneficios anticipados para quien todavía no modifica su conducta.

Este viernes 23 de octubre se conoció que un buque tanque cargado con aproximadamente 40 mil toneladas métricas de diésel ruso salió del puerto de Primorsk, en el mar Báltico, con destino a Nueva York. La embarcación, identificada como Agioi Fanendes y registrada bajo bandera de Malta, tiene prevista su llegada a Estados Unidos el próximo 7 de noviembre. El cargamento forma parte del acuerdo anunciado por Trump el 9 de octubre para permitir nuevamente el suministro de combustible ruso al mercado estadounidense y a otros compradores internacionales.

El calendario resulta especialmente revelador. El primer embarque llegará después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, pero su anuncio se produce cuando la administración intenta contener el encarecimiento del diésel, un combustible indispensable para el transporte de mercancías, la agricultura y numerosas actividades productivas. Trump necesita resultados económicos que pueda presentar ante sus ciudadanos. Putin necesita ingresos, mercados y una reducción de las restricciones que afectan a Rusia. Ambos intereses pueden coincidir comercialmente, pero eso no significa que sus consecuencias sean compatibles con el propósito declarado de alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania.

El acuerdo contempla un suministro inicial de 300 mil toneladas de diésel, otras 500 mil durante noviembre y un millón adicional posteriormente. No todos esos volúmenes están destinados necesariamente a Estados Unidos, pues la operación también busca ampliar la disponibilidad de combustible en los mercados internacionales. Sin embargo, la reanudación de las importaciones estadounidenses constituye un cambio significativo después de las restricciones adoptadas contra los productos petroleros rusos a raíz de la invasión de Ucrania.

Lo verdaderamente importante no es únicamente la cantidad de combustible que pueda llegar a territorio estadounidense, sino el mensaje político que acompaña la operación. Durante años, Washington y sus aliados han utilizado las sanciones económicas para intentar limitar la capacidad rusa de financiar la guerra. La energía ocupa un lugar central en esa estrategia porque las exportaciones de petróleo y sus derivados representan una fuente importante de ingresos para Moscú. Si se permite ampliar determinadas operaciones comerciales sin exigir previamente compromisos verificables, la eficacia de esa presión puede disminuir.

Trump sostiene que su prioridad es terminar la guerra mediante negociaciones. Es un objetivo legítimo y necesario. Después de años de destrucción, pérdidas humanas y desplazamientos, cualquier iniciativa seria que contribuya a detener las hostilidades merece examinarse. Pero negociar no significa necesariamente conceder por adelantado aquello que una de las partes busca obtener. La diferencia entre un incentivo diplomático y una concesión unilateral depende de las condiciones establecidas, de los compromisos asumidos y de los mecanismos disponibles para verificar su cumplimiento.

La contradicción se volvió todavía más evidente con la decisión presidencial del 16 de octubre. Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual suspendió la aplicación de buena parte de las nuevas sanciones y aranceles contemplados en una ley que él mismo había promulgado apenas un mes antes. La legislación buscaba incrementar la presión económica sobre Rusia y sobre determinados países y empresas vinculados con sus exportaciones energéticas. Sin embargo, el presidente utilizó las facultades de exención previstas en la propia norma para evitar su aplicación inmediata.

Conviene precisar que no desaparecieron todas las sanciones estadounidenses contra Rusia. Diversas restricciones anteriores permanecen vigentes y la administración conserva instrumentos para imponer nuevas medidas. Pero la suspensión de las disposiciones adicionales representa una decisión política importante, particularmente porque fueron aprobadas para reforzar la capacidad de presión sobre Moscú.

La orden contempla aranceles de hasta 500% sobre determinadas importaciones procedentes de Rusia y gravámenes adicionales contra grandes compradores de petróleo y gas rusos. No obstante, al mismo tiempo establece exenciones que suspenden su aplicación. La paradoja es difícil de ignorar: Washington conserva formalmente instrumentos de enorme severidad, pero decide no utilizarlos mientras intenta negociar con el Kremlin.

Trump ha explicado que no quiere alejar a Rusia de la mesa de conversaciones. Desde su perspectiva, imponer nuevas sanciones podría complicar los esfuerzos diplomáticos y reducir las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Es un argumento que merece analizarse, porque las negociaciones internacionales requieren cierto margen de maniobra y no siempre resulta conveniente cerrar anticipadamente todas las opciones.

Pero existe otra consideración igualmente importante. Si Moscú obtiene beneficios económicos sin comprometerse a detener sus operaciones militares, puede disminuir el incentivo para modificar sus posiciones. La negociación deja entonces de apoyarse exclusivamente en presiones y concesiones recíprocas y corre el riesgo de convertirse en un proceso donde una parte recibe ventajas mientras la otra continúa soportando las consecuencias del conflicto.

Ésa es precisamente la preocupación expresada por el gobierno de Volodímir Zelenski y por legisladores estadounidenses de ambos partidos. Sus cuestionamientos no se limitan al comercio de combustibles. Plantean que una flexibilización prematura puede fortalecer la posición negociadora rusa y debilitar la capacidad de Ucrania para exigir condiciones que garanticen su seguridad.

El problema adquiere una dimensión humana especialmente grave cuando se observa lo que sucede sobre territorio ucraniano. Rusia continúa atacando instalaciones eléctricas y otros componentes de la infraestructura energética. Las autoridades ucranianas han denunciado operaciones destinadas a provocar interrupciones de electricidad y calefacción precisamente cuando se aproxima el invierno, una temporada en la que las bajas temperaturas pueden convertir los apagones prolongados en una emergencia para la población civil.

La destrucción de instalaciones energéticas no afecta únicamente a las empresas que producen o distribuyen electricidad. Sus consecuencias alcanzan hospitales, escuelas, viviendas, sistemas de abastecimiento de agua, transporte y comunicaciones. Cuando una ciudad pierde suministro eléctrico durante periodos prolongados, también pueden verse comprometidos los servicios necesarios para mantener condiciones mínimas de vida.

El derecho internacional humanitario establece obligaciones para proteger a la población civil y restringe los ataques contra bienes civiles. La eventual utilización militar de determinadas instalaciones no elimina esas obligaciones ni permite ignorar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Las circunstancias de cada ataque deben examinarse individualmente, pero el sufrimiento que producen las interrupciones masivas de servicios esenciales no puede considerarse un asunto secundario dentro de las negociaciones.

Mientras los habitantes de ciudades ucranianas se preparan para otro invierno de incertidumbre, la economía rusa encuentra nuevas posibilidades comerciales en el mercado energético. La simultaneidad de ambos acontecimientos explica la fuerza de las críticas a la política de Trump. No demuestra por sí sola que Washington haya abandonado a Ucrania ni que exista un acuerdo secreto para favorecer a Putin. Pero sí plantea interrogantes legítimos sobre la coherencia de las decisiones estadounidenses.

La situación también ha provocado tensiones dentro del propio sistema político de Estados Unidos. Legisladores republicanos y demócratas han cuestionado la flexibilización de sanciones y el acuerdo sobre el diésel. Algunos consideran que la administración está debilitando instrumentos aprobados precisamente para elevar el costo económico de la guerra para Rusia.

Esta controversia resulta particularmente significativa porque demuestra que las diferencias sobre Ucrania no siguen exclusivamente las divisiones partidistas tradicionales. Existen sectores de ambos partidos que defienden una política más estricta frente a Moscú, mientras otros privilegian las negociaciones y cuestionan la eficacia o las consecuencias económicas de determinadas sanciones.

El Congreso conserva facultades legislativas y de supervisión, pero el Ejecutivo dispone de atribuciones importantes para aplicar, administrar o suspender determinadas restricciones conforme a las leyes vigentes. La discusión, por tanto, no consiste simplemente en determinar si Trump puede utilizar una exención prevista legalmente. La pregunta política es si resulta conveniente hacerlo en este momento y bajo estas condiciones.

Las sanciones económicas nunca han sido una herramienta perfecta. Pueden afectar a gobiernos, empresas y personas que no participan directamente en las decisiones militares. También pueden generar alteraciones comerciales, incrementar costos y provocar mecanismos de evasión. Su eficacia depende de la coordinación internacional, de la capacidad para supervisar su cumplimiento y de que respondan a objetivos definidos.

Por eso sería simplista sostener que toda sanción debe mantenerse indefinidamente o que cualquier flexibilización constituye necesariamente una capitulación. En determinados procesos de paz, el levantamiento gradual de restricciones puede servir para estimular compromisos verificables. Pero precisamente ahí se encuentra la diferencia fundamental: las concesiones deberían formar parte de una secuencia clara de obligaciones recíprocas.

En el caso de Ucrania, esa secuencia tendría que relacionarse con compromisos concretos sobre cese de hostilidades, protección de civiles, respeto al derecho internacional y mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento de los acuerdos. Sin esas condiciones, la suspensión de medidas económicas puede producir beneficios inmediatos sin garantizar avances equivalentes hacia la paz.

La administración estadounidense enfrenta, además, una presión económica interna que no puede ignorarse. El precio del diésel influye sobre el transporte, la distribución de alimentos y mercancías, la actividad agrícola y los costos de numerosas empresas. Cuando se encarece, sus efectos pueden transmitirse a una amplia variedad de productos y servicios.

Trump tiene razones políticas para intentar reducir esos costos, especialmente ante las elecciones legislativas. Pero la necesidad de aliviar las presiones económicas internas no elimina las consecuencias internacionales de sus decisiones. La política exterior suele exigir precisamente ese equilibrio entre intereses nacionales inmediatos y compromisos estratégicos de mayor alcance.

El presidente estadounidense puede argumentar que aumentar la oferta mundial de combustible contribuirá a contener los precios. Sin embargo, no existe garantía de que un acuerdo de suministro produzca por sí solo una reducción significativa y sostenida. Los precios dependen de numerosos factores, entre ellos la producción, la demanda, la capacidad de refinación, los inventarios, los costos logísticos y las condiciones internacionales.

Tampoco puede ignorarse que el primer cargamento identificado llegará después de la jornada electoral. Eso no impide que el anuncio tenga efectos sobre las expectativas del mercado, pero obliga a distinguir entre los resultados económicos efectivamente obtenidos y los beneficios que la administración espera conseguir.

Para Putin, en cambio, el significado político puede ser considerable. La reanudación de determinadas operaciones comerciales con Estados Unidos representa una oportunidad para presentar la relación bilateral como susceptible de normalización aun cuando la guerra continúe. El Kremlin ha defendido reiteradamente la necesidad de eliminar restricciones económicas y facilitar las exportaciones rusas.

No sería correcto afirmar que un solo acuerdo sobre diésel transformará decisivamente la economía rusa o determinará el resultado de la guerra. Su importancia debe evaluarse dentro del conjunto de exportaciones, ingresos y restricciones que afectan al país. Pero su valor diplomático puede superar el volumen específico de combustible involucrado, especialmente si se convierte en precedente para nuevas flexibilizaciones.

Ya existen informaciones sobre la posibilidad de que Washington considere medidas relacionadas con operaciones financieras y comerciales vinculadas con los fertilizantes rusos. Se trata de escenarios todavía no confirmados como decisiones definitivas, por lo que sería improcedente presentarlos como acuerdos consumados. Sin embargo, muestran que la discusión sobre las sanciones podría extenderse a otros sectores económicos.

La pregunta central permanece: ¿qué obtiene Ucrania a cambio?

Si las negociaciones consiguen una reducción efectiva de las hostilidades, mejores condiciones humanitarias y compromisos verificables, determinadas concesiones podrían justificarse como parte de un proceso diplomático. Pero si los beneficios económicos comienzan a materializarse mientras continúan los ataques, será inevitable cuestionar la distribución de costos y ventajas.

Europa observa estas decisiones desde una posición especialmente delicada. Los países europeos han asumido compromisos económicos, militares y humanitarios relacionados con Ucrania. También enfrentan sus propias necesidades energéticas, dificultades presupuestarias y presiones sociales. Un cambio importante en la política estadounidense puede obligarlos a revisar sus estrategias y a definir hasta dónde están dispuestos a sostener determinadas medidas.

La coordinación transatlántica constituye un elemento importante para la eficacia de las sanciones. Cuando Estados Unidos y Europa actúan de manera conjunta, aumentan su capacidad para limitar determinadas operaciones económicas. Cuando sus políticas divergen, pueden aparecer oportunidades comerciales y dificultades de aplicación que reducen la efectividad de las restricciones.

Esto no significa que Europa deba seguir automáticamente todas las decisiones de Washington. Sus gobiernos tienen responsabilidades propias y deben evaluar los intereses de sus ciudadanos. Pero la falta de coordinación puede generar incertidumbre precisamente cuando se necesitan objetivos diplomáticos claros.

La situación también ofrece una lección para México. Nuestra relación económica con Estados Unidos obliga a observar cuidadosamente las decisiones que afectan los mercados energéticos, las cadenas comerciales y las relaciones entre grandes potencias. Las sanciones internacionales, los cambios arancelarios y las negociaciones sobre combustibles pueden producir consecuencias indirectas sobre precios, inversiones y actividades productivas.

México debe mantener una posición consistente con los principios de soberanía, solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional. Esa postura no exige subordinación automática a ninguna potencia ni indiferencia frente al sufrimiento de las poblaciones civiles. Implica reconocer que los conflictos internacionales deben resolverse mediante negociaciones serias, sin normalizar la utilización de la fuerza para modificar fronteras o imponer condiciones políticas.

La guerra en Ucrania no terminará simplemente porque Trump y Putin anuncien acuerdos comerciales. Tampoco desaparecerá mediante sanciones cada vez más severas si no existen condiciones políticas para alcanzar una solución. Se requiere diplomacia, compromisos verificables y garantías de seguridad que permitan reducir el riesgo de nuevas hostilidades.

Pero la paz no puede confundirse con la simple reapertura de negocios. Una negociación que produzca beneficios económicos para determinadas partes sin resolver las causas del conflicto podría ofrecer una tranquilidad aparente y dejar intactos los factores que provocaron la guerra.

Trump ha convertido su capacidad de negociación en uno de los argumentos centrales de su trayectoria política. Suele presentar los acuerdos como demostraciones de habilidad para obtener resultados. Sin embargo, en las relaciones internacionales no basta con anunciar una operación comercial ni con conseguir que dos gobiernos vuelvan a conversar. Los resultados deben medirse por sus consecuencias concretas y por la estabilidad que sean capaces de generar.

En este caso, el criterio fundamental no debería ser cuántas toneladas de diésel ruso llegan a Estados Unidos ni cuántas restricciones económicas consigue suspender Washington. Debería ser si esas decisiones contribuyen efectivamente a detener la violencia, proteger a la población ucraniana y construir condiciones para una paz sostenible.

La contradicción es demasiado importante para pasar inadvertida: mientras Rusia obtiene nuevas oportunidades para vender combustible, Ucrania continúa intentando proteger las instalaciones que permiten llevar electricidad y calefacción a sus habitantes. Trump puede defender la necesidad de negociar y procurar precios energéticos más bajos para los estadounidenses. Pero también debe explicar cómo se relacionan esas decisiones con el objetivo de poner fin a la guerra y qué compromisos concretos espera obtener del Kremlin.

La paz requiere negociaciones, pero también reciprocidad. Las sanciones pueden levantarse, modificarse o sustituirse cuando existen razones suficientes y resultados comprobables. Lo que no debería suceder es que las concesiones económicas avancen más rápidamente que los compromisos destinados a detener la destrucción.

Porque ésa es la sentencia: Trump podrá presumir que consiguió combustible ruso para aliviar los precios en Estados Unidos, pero no podrá presentar ese negocio como un triunfo diplomático mientras no demuestre que acerca verdaderamente el final de la guerra. Putin puede vender diésel, pero Ucrania necesita recuperar la seguridad de sus ciudades y la electricidad de sus hogares.

Pues una negociación que consigua encender los motores de una economía mientras millones de personas siguen temiendo que se apaguen las luces de sus casas todavía está muy lejos de poder llamarse paz.

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