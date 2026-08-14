“No me causa ningún problema no visitar Estados Unidos”. Andrés Manuel López Beltrán, en una carta de varias cuartillas dirigida al presidente de Estados Unidos para protestar por… ¡no poder visitar Estados Unidos…!

Orange Is the New Black convirtió el naranja carcelario en título de serie y fenómeno cultural. La 4T ya produjo su adaptación mexicana: No-visa is the new black.

Marina del Pilar estrenó una de las primeras temporadas; después se incorporaron gobernadores, funcionarios y legisladores morenistas varios. Andy López Beltrán acaba de ingresar al elenco. De momento no viste de naranja: solo le cerraron la frontera. Sin embargo, su carta a Donald Trump parece escrita por alguien que sospecha que la serie apenas comienza.

La cancelación fue confirmada por el propio Andrés Manuel hijo. No provino de una filtración conservadora, de un montaje de Latinus ni de alguna de esas flechas que Ernestina Godoy utiliza como sucedáneo de las carpetas de investigación. Andy difundió una carta dirigida a Trump en la que calificó el retiro de su visa como una “canallada”, una decisión “politiquera” y un acto “al estilo hitleriano”. También acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de comportarse como “jefes de pandillas”.

Aseguró que dejar de viajar a un país caracterizado —según él— por el “odio, racismo y drogadicción” (haría bien decirle a su hermano José Ramón, quien practica como único deporte el viajar constantemente a Estados Unidos), no le ocasiona problema alguno. Acto seguido preguntó al presidente de ese país si estaba enterado de la decisión, sugirió que debería destituir a Rubio y Landau y pidió una respuesta personal.

La “indiferencia” de Andy necesitó varias cuartillas, acusaciones internacionales y una solicitud de intervención presidencial. ¡¿Qué habría escrito si realmente le importara?!

No sabemos por qué le retiraron la visa. Los expedientes consulares estadounidenses son confidenciales y Washington no suele explicar públicamente sus decisiones individuales. Eso impide afirmar —al menos por el momento— que Andy esté siendo acusado de algún delito. Hasta ahora no existe una imputación pública en su contra en Estados Unidos, tampoco una orden de captura ni una sanción financiera de la OFAC. La cancelación de una visa no es una sentencia y sería irresponsable presentarla como tal.

Pero tampoco es necesariamente el inocente trámite administrativo que los morenistas describen cuando les toca quedarse de este lado de la frontera. El manual del Departamento de Estado contempla las llamadas prudential revocations, cancelaciones prudenciales que pueden ejecutarse cuando otra agencia estadounidense —incluidas las de inteligencia o procuración de justicia— entrega información adversa sobre el titular. No hace falta que exista todavía una acusación pública. La visa puede retirarse preventivamente mientras las autoridades analizan elementos que no desean revelar.

Dicho de otra forma: la no visa no prueba que haya un delito, pero puede indicar que posiblemente el nombre ya circula por oficinas bastante menos turísticas que Disneylandia... No es una orden de aprehensión; tampoco una tarjeta de felicitación enviada por Marco Rubio.

Lo verdaderamente revelador no es la cancelación, sino la reacción. Si Andy conociera con certeza que se trata de una decisión caprichosa, sin implicaciones económicas, judiciales o patrimoniales, podría esperar, presentar una solicitud consular o contratar abogados. En cambio, eligió desafiar públicamente al gobierno estadounidense, insultar a dos de sus principales funcionarios y pedir auxilio directamente al hombre a quien su padre llamó “amigo”.

La pregunta no es únicamente qué sabe Estados Unidos sobre Andy. También convendría preguntar qué teme Andy que Estados Unidos llegue a saber, qué intereses le resultan inaccesibles con la frontera cerrada y cuánto puede costarle realmente la cancelación. No hay información pública que permita afirmar que posee inmuebles, cuentas o inversiones en aquel país. Sí existe una carta cuya desesperación resulta difícil de conciliar con la pretendida irrelevancia del asunto.

Quien de verdad no tiene nada que perder rara vez escribe al presidente de la potencia vecina para exigirle que despida a sus colaboradores. “El que nada debe, nada teme”, ¿recuerdan?

Andy podría empezar por pedirle a Marina del Pilar el teléfono de su abogado de Miami. En Morena, la asesoría para políticos sin visa comienza a convertirse en una rama de especialización jurídica. La gobernadora de Baja California también afirmó que la medida era puramente administrativa, que no existía nada que investigar y que podía gobernar perfectamente sin cruzar la frontera. Meses después trascendió que había contratado representación legal estadounidense para atender el asunto. La visa no será necesaria para gobernar, pero sus abogados parecen considerarla suficientemente importante para facturar en dólares.

A Andy no le ayuda el contexto, por lo que le hubiera sugerido bajarle dos rayitas a su enojo antes de escribir semejante misiva. En septiembre de 2025, el PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por su presunta relación con el huachicol fiscal. Una denuncia no prueba responsabilidad alguna. Tampoco la prueba el hecho de que la FGR, siempre tan veloz cuando debe investigar opositores y tan contemplativa frente al círculo presidencial, no haya mostrado avances sustantivos (han sido más bien nulos).

También están las investigaciones sobre Amílcar Olán, amigo cercano de Andy y Gonzalo López Beltrán. Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con el operador contable de Olán, importó más de 15 millones de litros de diésel mediante 444 operaciones realizadas en apenas cinco meses. Uno de sus proveedores fue Ikon Midstream, firma texana investigada por el FBI y la FGR dentro de una trama de combustible introducido en México mediante declaraciones presuntamente falsas. Pero el “rey del huachicol” es Ruffo Appel…

En abril de este año, agentes federales estadounidenses catearon las oficinas de Ikon y decomisaron documentos relacionados con sus operaciones, incluidas las efectuadas con Portacelis. La empresa vinculada con el círculo de Olán había sido suspendida del padrón de importadores desde agosto de 2025 por incumplimientos fiscales.

Nada de eso acredita que Andy sea el “huachicolero mayor”, como ya se le llama en las redes sociales. Mas sí dibuja una secuencia que merece investigación: el amigo de los hijos del presidente; una empresa ligada a su entorno; millones de litros de combustible; proveedores texanos; pedimentos aduanales; un cateo del FBI y documentación que ahora se encuentra en manos estadounidenses. Quizá la carta no sea la protesta de un turista privado de sus vacaciones, sino el sobresalto de alguien que ve su patrimonio en Estados Unidos alejarse mientras escucha abrirse archiveros demasiado cerca…

Aquí aparece otra casualidad incómoda. Andy dejó en mayo, la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Dice que nada le fue regalado… salvo el nombre, la estructura partidista, la cercanía con el expresidente, la candidatura en construcción y el respaldo de papá. El muchacho pretende empezar desde abajo; concretamente, desde la parte superior de la boleta.

Si gana, obtendrá mucho más que una curul. Los diputados federales cuentan con inmunidad procesal y, para proceder penalmente contra ellos en México, se requiere una declaración de procedencia de la Cámara. El fuero no puede impedir que un gran jurado estadounidense formule cargos, ni desaparece una investigación extranjera. Pero sí agregaría un formidable obstáculo político para ejecutar actuaciones penales en territorio mexicano. Entonces, mientras Estados Unidos le cancela el permiso para entrar, Morena se dispone a entregarle el permiso para que resulte mucho más difícil sacarlo. ¿Se entiende?

La cronología invita a una pregunta legítima: ¿Andy quiere representar a Tabasco o busca que Tabasco lo proteja? No conocemos la respuesta, pero la urgencia electoral adquiere otro color después de la cancelación. Perdió la visa estadounidense justo cuando intenta conseguir la visa mexicana más codiciada: el fuero.

Si las autoridades norteamericanas carecen de pruebas, podría (no tiene que, qué conste) aclarar el caso por las vías permitidas. Si poseen elementos sobre lavado de dinero, contrabando de combustibles, corrupción o cualquier otra conducta ilícita, el expediente debe avanzar hacia imputaciones formales, decomisos y solicitudes de cooperación antes de que Morena convierta una mayoría legislativa en chaleco antibalas familiar.

No corresponde pedir a Trump que ordene encarcelamientos o extradiciones. Las acusaciones deben proceder de fiscales, tribunales y pruebas, no de los caprichos del ocupante de la Casa Blanca. Precisamente eso distingue a la justicia de una vendetta (en México, bajo Morena, ya son uno y lo mismo). Lo exigible es que la información no termine limitada a una visa cancelada. Si hubo delitos, impedir unas vacaciones en Los Ángeles sería un castigo notablemente barato.

Ahí está el riesgo: que la no visa se convierta en la única consecuencia pagada por los Andy, los Adanes, los Rocha Moya y demás integrantes del reparto. Que puedan conservar el dinero, los cargos, las candidaturas y la protección partidista con la sola incomodidad de cambiar Miami por Acapulco. Si eso es todo, el negocio seguirá siendo extraordinariamente rentable.

El golpe debe resultar una traición para Andrés Manuel López Obrador por parte de Donald Trump. No en balde presentaba aquella relación como prueba de su talento diplomático... Ahora el mandatario estadounidense no solo presiona al gobierno mexicano: la administración que encabeza cierra la puerta a uno de sus hijos.

AMLO parece experimentar su propia versión del sobresalto de Carlos Salinas de Gortari cuando el gobierno de Ernesto Zedillo rompió la regla no escrita que protegía a la familia presidencial y detuvo a Raúl Salinas. No son casos judicialmente equivalentes: Raúl fue formalmente acusado y encarcelado; Andy no enfrenta, hasta hoy, cargos públicos. La semejanza está en otra parte: ambos episodios perforan la idea de que el parentesco presidencial garantiza intocabilidad perpetua.

No visa is the new black. La cancelación se ha convertido en el nuevo distintivo de una parte de la clase política morenista, el accesorio que nadie admite querer y demasiados terminan estrenando. Todavía no es el naranja de una prisión ni demuestra la comisión de un delito. Es el color de una alerta, y la carta de Andy sugiere que él también la vio encenderse.

Ahora falta saber si Estados Unidos posee solo sospechas migratorias o un expediente de mayores dimensiones; si México investigará algo antes de recibir instrucciones del norte y si Andy llegará primero a una corte o a la Cámara de Diputados. De momento, una puerta se cerró en la frontera y otra comienza a abrirse en San Lázaro.