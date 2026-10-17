¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Este próximo 17 y 18 de octubre se llevará a cabo el Festival de Café, Chocolate y más, en su edición Pan de Muerto 2026, en la colonia Roma.

En esta ocasión y con el propósito de atraer a la gente a conocer la gran diversidad de panes de muerto que existen en nuestro país, han invitado a más de 100 expositores, provenientes de 12 estados del interior de la República Mexicana.

¡La entrada a este festival será gratis!; eso sí, deben tomar en cuenta que lo mejor es ir preparados con su ronchita, porque habrá venta de alimentos, bebidas, artesanías y productos artesanales.

Por ejemplo, podrán encontrar listos para llevarlos a casa, mantequillas artesanales, quesos y mermeladas, mieles, además del café, el chocolate y los múltiples panes de muerto, que son los protagonistas de esta edición.

Habrá un plus para quienes consuman in situ, ya que en compras superiores a $200 pesos, se podrá participar en los sorteos diarios, en los que se encontrarán algunos productos de los expositores, entre los que se incluyen cafeteras.

El rey indiscutible es el pan de muerto, y prácticamente todos conocemos la receta original; esa versión que se puede conseguir hasta en supermercados y que ya es industrializado. Pero este festival nos invita a conocer más allá, y experimentar con distintos tipos de panes, desde los que van rellenos, aquellos que se cubren con distintos ingredientes, como ajonjolí blanco o negro, azúcar de colores mezclada con ralladura de naranja, e incluso aquellos que llevan también canela.

O los panes que se hacen incorporando a la masa ceniza de “totomoxtle”, que es cuando las hojas secas del maíz literalmente se queman hasta volverse cenizas, lo que hace que el pan salga de color negro, y con un toque de sabor a maíz ahumado.

Ahora, también se pueden encontrar bañados de ganache de chocolate y hasta glaseados, y para los más aventureros, hay versiones de pan de muerto que incorporan pétalos de flor de cempasúchil en su preparación.

Pero no crean que solamente habrá pan de muerto; como todo festival gastronómico que se respete, también habrá una gran variedad de antojitos mexicanos, pensados en aquellos que no son de “paladar tan dulce” y prefieren algo más salado.

Además de su oferta culinaria, este festival tendrá diversos talleres: desde hacer honores a José Guadalupe Posada, pintando tu propia catrina de cerámica, o aprendiendo a decorar galletas, hasta uno muy especial e interesante de “elaboración de cacao en metate”, que consiste en apachurrar los granos de cacao hasta que sale una pasta que se convertirá en chocolate.

Algo increíble que quiero destacar: este festival contará con una muestra de “mamás porteadoras”, orientada a que las familias que asistan se sientan integradas.

Por supuesto que la música no puede faltar en este tipo de espacios, así que se podrá disfrutar de un ambiente familiar, en un horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La cita es en Jalapa 38 en la colonia Roma Norte, el lugar cuenta con tres patios, en uno de ellos estarán los expositores y en los otros dos patios se ubicarán las zonas gastronómicas. Es una gran oportunidad para probar, degustar y sobre todo adquirir algún detalle pensando ya en el fin de año.

Así que no se lo pueden perder. Bon appétit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera