“Cómo puede uno fiarse de una mente que cuando está dormida acepta como verdaderas sin ninguna extrañeza las fantasmagorías desatadas de los sueños.” ANTONIO MUÑOZ MOLINA

“No podemos permitirnos ser ingenuos al tratar los sueños. Se originan en un espíritu que no es totalmente humano sino más bien una bocanada de naturaleza.” CARL GUSTAV JUNG

Imposible decir que llueve sobre mojado, pues eso es precisamente lo que no ha pasado y se querría sucediera en Nuevo León. Aun cuando se han bombardeando nubes, solo han caído unas cuantas gotas. Y sí, lloverá esta semana, pero gracias a un frente frío natural, no a Samuel.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, destinó el mes pasado 20.3 millones de pesos para promocionarse personalmente en Meta a través de dos cuentas del fosfo-fosfo estado. Poco más de 660 mil pesos diarios para promover su imagen en Facebook e Instagram. Veinte millones de pesos que debían haber tenido un fin más importante para la población de Nuevo León, como es el acarreo de agua para las colonias más vulnerables. Pero no, para el titular del ejecutivo local lo importante es echar rostro y pagar por ello.

Lo que más llama la atención de su ¿inversión? Que la misma la realizó en los estados donde Xóchitl tiene mayor presencia. No pautó donde Claudia tiene la ventaja, solo donde Xóchitl es más fuerte. Dice mucho para quien dice que no es igual que el PRI y no forma mancuerna con Morena…

El regio estado está sufriendo una nueva ola de violencia como la ocurrida en el ya lejano 2010. En septiembre se registraron más de 120 ejecuciones, 27 homicidios tan solo en dos días, acompañado del hallazgo de restos humanos en diversos puntos de la entidad. La justificación presidencial es que se trata de enfrentamientos entre grupos del crimen… y, bueno, ese es el problema: hace unos años no había presencia de estos grupos operando en el regio estado.

Así, mientras NL sufre de balaceras diarias, un incremento en la violencia, toques de queda “extraoficiales”, cobro de piso, extorsiones a negocios y la continua falta de agua, Samuel García decide perder su tiempo y el dinero de sus gobernados en redes sociales.

Quien juró ser diferente y fustigó la decisión de El Bronco de buscar la Presidencia, ahora se presta a un juego todavía más condenable ya que sigue el camino de Jaime Heliodoro Rodríguez pero blindándose para poder volver al puesto de gobernador en caso necesario.

El Congreso neoleonés ha dejado en claro que no le otorgará el permiso de ausentarse de la gubernatura y que si se va a hacerla de corcholata de segunda clase de Andrés Manuel, no piensan guardarle la silla (ni tampoco su oficina con vista a El Cerro de la Silla). Y ante eso, y mediando el desdén de Samuel García por sus gobernados y por el Poder Legislativo local, promovió ante el Tribunal Federal Electoral un juicio de protección de sus derechos político-electorales… Traducido al castellano significa que busca que el Congreso del estado no designe al gobernador interino, aun cuando hacerlo es facultad del poder legislativo local.

Más claro ni el agua —esa que a pesar de todo un show para inaugurar el proyecto del Cuchillo II— escasea en Nuevo León: lo que García busca es hacerle el trabajo sucio a Morena para quitarle votos a Xóchitl y, luego de ello, regresar tan campante a “gobernar” Nuevo León.

Samuel sabe que no va a resultar victorioso en la carrera presidencial; sabe que va de comparsa.

Prestarse a quitarle votos a la candidata de oposición no es juego político limpio, como tampoco lo es pagar millones y millones de pesos de financiamiento ilegal para subir el número de visitas en redes sociales. Ir a la “grande” pensando regresar, no solo es una copia de cuarta (4t) de lo que antes hizo Rodríguez Calderón, es cumplir con el trabajo sucio del obradorismo con un enorme sentido de valemadrismo para con sus gobernados que le eligieron. Desdén hacia la división de poderes; poco interés por sus gobernados.

El gobernador presume juventud, pero actúa como un político rancio. Muestra nula capacidad como líder, no se diga como estadista. Ha perdido el rumbo como gobernador, como representante, como político.

Con estos excesos, ni en sueños Samuel para presidente.